Η Κύπρος θα εξοπλιστεί με ειδικά οχήματα διάσωσης, οχήματα συντονισμού και εξειδικευμένου εξοπλισμού θα επιτρέψουν την άμεση κινητοποίηση και αποτελεσματικότερη επέμβαση σε σεισμικά συμβάντα.

Για τον σκοπό αυτό, η χώρα μας έχει στη διάθεσή της κονδύλι ύψους €2,5 εκατ. από το διασυνοριακό έργο «Επικέντρωσις» που εκτελείται σε συνεργασία με την Ελλάδα, το οποίο, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Μάριο Χαρτσιώτη, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VI-Α Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, και στοχεύει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην πρόληψη κινδύνων καταστροφών.

Σύμφωνα με το έργο που εξαγγέλθηκε χθες, η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας θα προμηθευτεί με όχημα συντονισμού το οποίο θα διαθέτει σύγχρονα και εξειδικευμένα συστήματα και εφαρμογές, ώστε να λειτουργεί ως κινητό κέντρο διοίκησης με δυνατότητα επιχειρησιακής υποστήριξης, ακόμη και σε περιβάλλον όπου οι τηλεπικοινωνίες έχουν καταρρεύσει. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκο Ηλία, το έργο επενδύει και σε μέσα αλλά και στην εκπαίδευση. Όπως εξήγησε, τρία εξειδικευμένα εργαστήρια θα υλοποιηθούν με αντικείμενο τη διαχείριση σεισμικών καταστροφών, εφαρμόζοντας μια εκπαιδευτική μεθοδολογία που προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας. Όπως ανέφερε, στελέχη των Πυροσβεστικών Σωμάτων Κύπρου και Ελλάδας θα εκπαιδευτούν αρχικά και στη συνέχεια θα λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές για τα προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο και στην Κρήτη.

Ο κ. Ελίκκος πρόσθεσε ότι για την Πολιτική Άμυνα, η εκπαίδευση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας. Βελτιώνει τον συντονισμό, ενισχύει κρίσιμες δεξιότητες όπως η διάσωση σε ερείπια και η παροχή πρώτων βοηθειών, μειώνει τον χρόνο απόκρισης και ενδυναμώνει την ψυχολογική ανθεκτικότητα των στελεχών μας – παράγοντες που σώζουν ζωές τις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά από έναν καταστροφικό σεισμό. Διασύνδεσε, επίσης, το έργο με την προσπάθεια που έχει αναλάβει η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη για την αναβάθμιση του τομέα της πολιτικής προστασίας. Σκοπός της μετεξέλιξης του υπουργείου Εσωτερικών σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας και της συγκέντρωσης των κρατικών Υπηρεσιών υπό μια στέγη είναι πρωτίστως η καλύτερη οργάνωση και η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων, ώστε να ενισχύσουμε την ανταπόκρισή μας σε περιστατικά καταστροφών.

Στον χαιρετισμό του, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Κύπρος, όπως και ολόκληρη η Ανατολική Μεσόγειος, βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης. «Πρόσφατα ταραχθήκαμε, είπε, από σειρά έντονων σεισμών, που έγιναν αισθητοί σε ολόκληρη την Κύπρο, ευτυχώς, χωρίς σημαντικές ζημιές. Αυτό καθιστά απολύτως αναγκαία την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων. Το έργο “Επικέντρωσις” έρχεται να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια μέσω στοχευμένων δράσεων, που περιλαμβάνουν την προμήθεια σύγχρονων οχημάτων διάσωσης, συντονισμού και αποκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζεται γρήγορη και αποτελεσματική κινητοποίηση σε καταστροφές», κατέληξε.

Στην τοποθέτησή του, ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Νίκος Λογγίνος, ανέφερε ότι με αυτό το έργο, ενισχύεται τόσο η τοπική επιχειρησιακή ικανότητα, όσο και η κοινή διασυνοριακή μας ετοιμότητα. Τόσο η υψηλή σεισμικότητα, είπε, αλλά και οι συχνές περιβαλλοντικές μεταβολές στην περιοχή μας, απαιτούν από τους μηχανισμούς μας αυξημένη ετοιμότητα, αλλά και συνεχή προσαρμογή σε νέες μορφές κινδύνων.

Στην εξαγγελία του προγράμματος «Επικέντρωσις» παρευρέθηκαν ο Αρχηγός του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος, Θεόδωρος Βάγιας, και εκπρόσωποι από την Κρήτη, τη Σύρο κ.α.