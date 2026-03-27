Αναφορικά με τα ευρήματα της Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα καταφύγια, το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι έχουν εντοπιστεί κενά και αδυναμίες στο πρόγραμμα εντοπισμού και δημιουργίας καταφυγίων και εφαρμόζονται ενέργειες για τη βελτίωση της κατάστασης τα τελευταία τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, έχοντας αναγνωρίσει τις δυσκολίες που προκαλούσε η πρακτική της δημιουργίας καταφυγίων σε υπόγειους χώρους ιδιωτικών κατοικιών που ακολουθείτο μέχρι το 2023, με οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών, υιοθετήθηκε νέα προσέγγιση που επικεντρώνεται στη δημιουργία καταφυγίων σε δημόσιους χώρους με μεγάλη χωρητικότητα, όπως οι υπόγειοι δημόσιοι χώροι στάθμευσης, τα υπόγεια υπεραγορών, ξενοδοχείων, εκκλησιών, κοκ. Με τη μέθοδο αυτή, παρόλο που ο απόλυτος αριθμός των καταφυγίων είναι μικρότερος, το ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού αναμένεται να αυξηθεί. Παράλληλα, λόγω έλλειψης ενημέρωσης του κοινού για τα καταφύγια, αναπτύχθηκε η εφαρμογή SafeCY το 2024, η οποία χρήζει βελτίωσης, κάτι που διαφάνηκε στα πρόσφατα γεγονότα. Ήδη, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας και το Κέντρο «ΚΟΙΟΣ», η εφαρμογή έχει διορθωθεί σημαντικά.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνουν τις διαπιστώσεις του Υπουργείου και την ανάγκη για αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του προγράμματος καταφυγίων, μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2023, όπου ξεκίνησε μια προσπάθεια για σταδιακή βελτίωση του πλαισίου πολιτικής προστασίας. Στόχο είναι το συντομότερο δυνατό, με την υλοποίηση ενεργειών, να είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε το επίπεδο ανταπόκρισής μας.