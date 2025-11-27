Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια νομοσχέδιο που τροποποιεί το Νόμο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων ώστε να διευρυνθεί ο κατάλογος αδικημάτων των οποίων η καταδίκη συνιστά κώλυμα για έκδοση άδειας απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8 για περίοδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία καταδίκης και δέκα (10) ετών από την ημερομηνία αποφυλάκισης.

Σε αυτά τα αδικήματα περιλαμβάνονται όσα αφορούν στη βία κατά των γυναικών, στην ενδοοικογενειακή βία και στην παραγωγή και εμπορία βιομηχανικής κάνναβης.

Το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού της Αστυνομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Νομικών αποδέχθηκε εισήγηση του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου να διαγραφεί η διάταξη του υπό τροποποίηση νόμου δυνάμει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατόπιν σύστασης του Αρχηγού Αστυνομίας, να μειώσει την περίοδο των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία καταδίκης και των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία αποφυλάκισης που συνιστά κώλυμα για έκδοση άδειας σε πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί για αδικήματα που καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο.

Η Επιτροπή αποφάσισε επιπρόσθετα να διαγράψει την προτεινόμενη πρόνοια του νομοσχεδίου δυνάμει της οποίας παρέχεται η πιο πάνω δυνατότητα στον Υπουργό Δικαιοσύνης να επιτρέψει σε πρόσωπο να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας κατοχής πυροβόλων όπλων της Κατηγορίας Γ8, πριν από τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την ημερομηνία καταδίκης και δέκα (10) ετών από την ημερομηνία αποφυλάκισής του, σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο καταδικάστηκε για αδικήματα τα οποία προβλέπονται στον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο.

ΚΥΠΕ