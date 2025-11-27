Μετά από έντονες προσπάθειες επιτεύχθηκε συναίνεση μεταξύ των τριών εμπλεκομένων θεσμών και ετοιμάστηκε το νομοσχέδιο που προβλέπει την εισαγωγή για πρώτη φορά στη Δημοκρατία, διαδικασία για έλεγχο των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα.

Το Νομοσχέδιο προωθήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Μάριο Χαρτσιώτη και εγκρίθηκε. Τώρα θα πάρει τον δρόμο για τη Βουλή ώστε να ενσωματωθεί στο πακέτο των 38 νομοσχεδίων που αφορούν στην μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας. Είναι το αποτέλεσμα συνεχών συναντήσεων με το Ανώτατο Δικαστήριο, τον Γενικό Εισαγγελέα και τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Το νομοσχέδιο, που πέρασε πολύ πρόσφατα από νομοτεχνικό έλεγχο και η αιτιολογική έκθεση φέρει την υπογραφή του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη, προβλέπει τη διαδικασία αλλά και τους λόγους που θα μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο για τον έλεγχο μιας απόφασης του Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου.

Ο έλεγχος των αποφάσεων του Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, θα ασκείται σε δύο στάδια: το πρώτο εσωτερικά από Επιτροπή στη Νομική Υπηρεσία από Εισαγγελείς και το δεύτερο με αίτημα από επηρεαζόμενο ή τον δικηγόρο του, σε δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι υπό έλεγχο θα τίθενται οι αποφάσεις του Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου για αναστολή ποινικής δίωξης για υποθέσεις που είναι καταχωρημένες ενώπιον Κακουργιοδικείου και για οποιαδήποτε αναστολή ποινικής δίωξης. Για υποθέσεις που είναι καταχωρημένες ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου και αναστέλλεται η ποινική δίωξη, τότε θα προβλέπεται άλλη διαδικασία και θα πρέπει να αιτιολογούνται δημόσια ενώπιον δικαστή.

Στη Βουλή εκκρεμούν νομοσχέδια με τα οποία διαχωρίζεται ο διττός ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα, ενώ με το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα καταργηθεί το ανέλεγκτο του Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου που θα δημιουργηθεί με την ψήφιση των νομοσχεδίων.