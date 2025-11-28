Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση ισχύει από τις 23:00 του Σαββάτου (29/11) μέχρι τις 17:00 της Κυριακής (30/11).

Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα το νησί, αρχικά τα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και τις υπόλοιπες περιοχές.

Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής είναι πιθανό να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη μέχρι και αύριο. Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία ADEL και κέντρο στη νότια Ιταλία, κινείται βορειοανατολικά και αρχίζει να επηρεάζει το νησί από αύριο βράδυ.

Το απόγευμα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια παράλια παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα νότια θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά μέχρι ταραγμένη.

Το βράδυ θα συνεχίσουν να παρατηρούνται οι αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα νότια θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και στο δυτικό μισό του νησιού αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και σύντομα νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο μέχρι αργά το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν νοτιοδυτικοί, και στα προσήνεμα παράλια θα ενισχυθούν σε μέτριους μέχρι ισχυρούς, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι είναι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται.

Τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανό και μεμονωμένη καταιγίδα μετά το μεσημέρι. Την Τρίτη ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, που στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει πτώση, ενώ μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.