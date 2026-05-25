Ασθενής χαμηλή πίεση και σχετικά ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Προοδευτικά ωστόσο, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και μετά το μεσημέρι αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, αλλά κυρίως στο δυτικό μισό θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα και τις αυγινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα αναπτύσσονται νεφώσεις μετά το μεσημέρι και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι την Τετάρτη, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση.