Κλειστός είναι γύρω στις 7.30 το πρωί, ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Λευκωσίας, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο ύψος της περιοχής Κοφίνου, παρά το Δάσος Κακορατζιάς, λόγω οδικής σύγκρουσης που συνέβη νωρίτερα τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται προς τον παλαιό δρόμο Λεμεσού-Λευκωσίας μέσω της εξόδου προς την Κοφίνου. Οι οδηγοί οχημάτων μπορούν στη συνέχεια να επιστρέφουν στον αυτοκινητόδρομο μέσω της εισόδου παρά τον Κόρνο.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.