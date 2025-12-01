Ένας νέος Χρυσός Σκούφος προστέθηκε λίστα των βραβευμένων στη φετινή τελετή απονομής των «Χρυσών Σκούφων Κύπρου 2025». Το Cor Gastronomy στη Λεμεσό, που από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του έλαβε την τιμητική διάκριση «One to Watch» (ένα βραβείο που στρέφει το βλέμμα σε ένα καινούργιο εστιατόριο που επιχειρεί μια καινοτόμα πρόταση), προϊδεάζοντάς μας για τη μελλοντική του πορεία, φέτος μπήκε δυναμικά στις βραβεύσεις, πιάνοντας κορυφή.

Λαμβάνοντας τον δεύτερο Χρυσό Σκούφο, αυτή τη φορά για το δικό του εστιατόριο, ο ταλαντούχος Κύπριος σεφ Χριστόδουλος Θεοφάνους μάς μιλά για την ιδιαίτερη αξία αυτής της βράβευσης, αλλά και όλα αυτά που έκαναν το πρώτο του επιχειρηματικό βήμα να αναδειχθεί από την πρώτη χρονιά ως ένα από τα 6 καλύτερα εστιατόρια της Κύπρου.

Tι σήμαινε αυτός ο Χρυσός Σκούφος, ο δεύτερος που λαμβάνεις, για εσένα;

Αυτός ο Χρυσός Σκούφος σημαίνει πολλά για εμένα αλλά κυρίως και για την ομάδα μου. Μας γεμίζει χαρά, ικανοποίηση και μας δίνει μεγάλη ενέργεια και αυτοπεποίθηση για να συνεχίσουμε να δημιουργούμε.

Ο εκδότης του Δημοσιογραφικού Οργανισμού «Ο Φιλελεύθερος», Νίκος Χρ. Παττίχης, βραβεύει το εστιατόριο Cor Gastronomy με Χρυσό Σκούφο. Το βραβείο παρέλαβαν ο Χριστοδουλος Θεοφάνους και ο Γιώργος Χειμωνίδης.

Είχε άλλη αξία ο Χρυσός Σκούφος για το δικό σου εστιατόριο;

Φυσικά και είχε μια ιδιαίτερη αξία. Κάθε Χρυσός Σκούφος είναι μοναδικός και ξεχωριστός, γιατί αντανακλά μια διαφορετική χρονιά προσπάθειας, εξέλιξης και δημιουργίας. Είναι μια επιβράβευση για όλη την ομάδα και μια αναγνώριση ότι η δουλειά μας ξεχωρίζει. Μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να εξελισσόμαστε και να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας μια μοναδική εμπειρία κάθε φορά.

Ανάμεσα στα 6 βραβευμένα με Χρυσό Σκούφο εστιατόρια, το Cor Gastronomy ήταν το μοναδικό που δεν βρίσκεται εντός ξενοδοχείου. Αυτό συνεπάγεται με κάποιες επιπλέον δυσκολίες;

Το γεγονός ότι το Cor Gastronomy είναι το μοναδικό από τα έξι βραβευμένα εστιατόρια που δεν βρίσκεται εντός ξενοδοχείου πράγματι συνεπάγεται κάποιες επιπλέον δυσκολίες. Δεν έχουμε την «ασφάλεια» μιας σταθερής ροής επισκεπτών ή την υποστήριξη της ξενοδοχειακής υποδομής, οπότε πρέπει κάθε μέρα να κερδίζουμε το κοινό μας από την αρχή. Αυτό όμως είναι και το στοιχείο που μας κάνει πιο δημιουργικούς και αποφασισμένους. Μας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε τη δική μας ταυτότητα, με απόλυτη ελευθερία στον τρόπο που λειτουργούμε και στον τρόπο που χτίζουμε τη σχέση με τους ανθρώπους που μας επιλέγουν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, καταφέραμε να γίνουμε ένας προορισμός από μόνοι μας.

Οι κορυφαίοι των κορυφαίων, στους «Χρυσούς Σκούφους Κύπρου 2025»

Βραβευμένοι σεφ αναφέρουν συχνά πως μια τόσο σπουδαία βράβευση φέρνει και ένα άγχος, ώστε ο Σκούφος να διατηρηθεί. Το βιώνεις και εσύ αυτό;

Φυσικά, είναι αλήθεια ότι μια τόσο σπουδαία βράβευση φέρνει μαζί της και άγχος για το πώς θα διατηρηθεί ο Χρυσός Σκούφος. Για μένα όμως αυτό το άγχος δεν είναι μόνο πίεση, είναι και κίνητρο. Με παρακινεί να συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους καλεσμένους μας και να διατηρούμε το επίπεδο που μας έχει αναγνωριστεί. Είναι μια υπενθύμιση ότι η δουλειά μας δεν σταματά ποτέ, αλλά αυτό ακριβώς κάνει το ταξίδι μας ακόμα πιο συναρπαστικό.

Πώς μετέφερες τα νέα στην ομάδα σου;

Η ομάδα ήταν φυσικά αγχωμένη, γιατί και οι ίδιοι ήθελαν πολύ αυτό το βραβείο και ανυπομονούσαν για τα αποτελέσματα. Γι’ αυτό, μόλις το έμαθα, τους μετέφερα αμέσως τα νέα στέλνοντάς τους φωτογραφία με το βραβείο. Και εννοείται, την επόμενη μέρα το γιορτάσαμε όλοι μαζί.

Ποια ήταν τα συναισθήματά σου εκείνο το βράδυ και ποια το πρωί που ξύπνησες;

Εκείνο το βράδυ τα συναισθήματα ήταν έντονα. Χαρά, ανακούφιση και περηφάνια για όλη την προσπάθεια της ομάδας. Ήταν μια στιγμή που νιώθεις ότι όλες οι θυσίες, οι ώρες δουλειάς και η αφοσίωση δικαιώνονται. Το επόμενο πρωί, όμως, η μέρα ήταν όπως κάθε άλλη: σκληρή δουλειά, αφοσίωση και επιστροφή στην πραγματικότητα. Το βραβείο μάς γέμισε χαρά, αλλά δεν αλλάζει αυτό που είμαστε και τον τρόπο που δουλεύουμε.

Τι είναι αυτό, κατά την άποψή σου ως σεφ και ιδιοκτήτης, που σας έδωσε το βραβείο;

Ο συνδυασμός της προσπάθειας ολόκληρης της ομάδας, της προσοχής στη λεπτομέρεια και της δημιουργικότητας σε κάθε πιάτο. Ως σεφ εστιάζω στη γεύση και την παρουσίαση, αλλά ως ιδιοκτήτης βλέπω και τη συνολική εμπειρία των καλεσμένων. Νομίζω ότι αυτή η ισορροπία μεταξύ προσωπικής αφοσίωσης και φροντίδας για την εμπειρία των επισκεπτών έκανε τη διαφορά.

Πόσο απαιτητικό είναι από θέμα χρόνου, πρώτων υλών, δημιουργικότητας και πρωτοτυπίας, να μαγειρεύεις σε αυτό το επίπεδο;

Είναι εξαιρετικά απαιτητικό σε όλα τα επίπεδα. Από θέμα χρόνου, χρειάζεται αμέτρητες ώρες προετοιμασίας, δοκιμών και τελειοποίησης κάθε λεπτομέρειας. Χρησιμοποιούμε εποχιακά υλικά, ασχολούμαστε συνεχώς με το research & development και αναζητούμε μικρούς παραγωγούς για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη ποιότητα υλικών. Συχνά χρειάζεται να δοκιμάζουμε νέους προμηθευτές ή να περιμένουμε την κατάλληλη εποχή για ένα υλικό που θα απογειώσει ένα πιάτο Σε επίπεδο δημιουργικότητας και πρωτοτυπίας, η πίεση είναι μεγάλη, γιατί πρέπει διαρκώς να εξελισσόμαστε, να βρίσκουμε νέες ιδέες και να δημιουργούμε κάτι που να έχει ταυτότητα αλλά και να εκπλήσσει τον επισκέπτη. Είναι ένας συνδυασμός πειθαρχίας, έμπνευσης και αφοσίωσης, και είναι αυτό ακριβώς που κάνει τη δουλειά τόσο απαιτητική αλλά και τόσο όμορφη.

Είσαι αυστηρός με την ομάδα σου;

Έχω την εντύπωση ότι δεν είμαι καθόλου αυστηρός, καθώς όλοι στην ομάδα είναι επαγγελματίες και, πάνω από όλα, έχουμε έναν αμοιβαίο σεβασμό. Φυσικά, κάνουμε τις πλάκες μας και διατηρούμε ένα ανθρώπινο κλίμα, αλλά όταν ξεκινήσει το σέρβις, τα πάντα σοβαρεύουν και ο καθένας γνωρίζει ακριβώς τον ρόλο και τις ευθύνες του.

Πέρασες από διάφορα στάδια μέχρι να καταλήξεις στα ιδανικά άτομα για να σε πλαισιώσουν σε αυτό σου το εγχείρημα;

Ναι, χρειάστηκε χρόνος για να βρω ανθρώπους που όχι μόνο έχουν τις τεχνικές γνώσεις, αλλά και μοιράζονται το ίδιο όραμα, την ίδια φιλοσοφία και την ίδια αφοσίωση. Η σωστή ομάδα δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη, δημιουργείται μέσα από δοκιμές, εμπιστοσύνη και κοινή επιθυμία για εξέλιξη. Σήμερα νιώθω τυχερός που έχω δίπλα μου ανθρώπους που πιστεύουν πραγματικά σε αυτό που κάνουμε.

Ποια χαρακτηριστικά θέλεις να έχουν οι επαγγελματίες που έχεις στο πλευρό σου;

Η αφοσίωση, η πειθαρχία και η αγάπη για τη δουλειά τους. Να έχουν δημιουργικότητα και διάθεση για εξέλιξη, αλλά και σεβασμό για την ομάδα και τους επισκέπτες μας. Η ικανότητα συνεργασίας και η διάθεση να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε στιγμή είναι απαραίτητα στοιχεία, γιατί ο στόχος όλων μας είναι να προσφέρουμε την απόλυτη εμπειρία στους καλεσμένους μας και να τους χαρίζουμε αξέχαστες βραδιές.

Ποιοι οι στόχοι σου για τη συνέχεια;

Να συνεχίσουμε όλοι μαζί στο Cor Gastronomy να λειτουργούμε σε υψηλό επίπεδο, με διάθεση και αφοσίωση, παρέχοντας στους πελάτες μας ακριβώς αυτό που αναζητούν. Θέλω να παραμείνουμε διαφορετικοί, να εξελισσόμαστε συνεχώς και να δημιουργούμε μοναδικές εμπειρίες για όσους μας επισκέπτονται, διατηρώντας ταυτόχρονα συνέπεια και συνοχή σε όλα όσα κάνουμε, και φυσικά να διατηρήσουμε τον Χρυσό μας Σκούφο και τα επόμενα χρόνια.

INFO: Cor Gastronomy, Αμαθούντος 139, Λεμεσός, 25 725100, cor.cy