Την ανερχόμενη εστιατορική σκηνή αλλά και την ολοένα και πιο καλή δουλειά που γίνεται στη χώρα μας κατέδειξαν τα γαστρονομικά βραβεία «Χρυσοί Σκούφοι Κύπρου», που απονεμήθηκαν απόψε, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, για πέμπτη φορά από το αθηνόραμα και τον Φιλελεύθερο, σε μια λαμπερή τελετή που βρίσκεται σε εξέλιξη, στο ξενοδοχείο «Four Seasons» της Λεμεσού.

Οι απονομές -36 βραβεία στο σύνολό τους- επεφύλαξαν σε 6 φέτος εστιατόρια την ανώτατη τιμητική διάκριση, κατέκτησαν δηλαδή Χρυσό Σκούφο και αναδείχτηκαν οι κορυφαίοι των κορυφαίων.

Τα εστιατόρια που βραβευτήκαν με Χρυσό Σκούφο είναι:

• AMBER DRAGON, Ξεν. City of Dreams Mediterranean, Λεμεσός, 15,50/20 και 1 Χρυσός Σκούφος

• HELIOS, Ξενοδοχείο Anassa, Νέο Χωριό Πάφου, 15,50/20 και 1 Χρυσός Σκούφος

• COR GASTRONOMY, Λεμεσός, 15/20 και 1 Χρυσός Σκούφος New Entry

• MATSUHISA LIMASSOL, Ξενοδοχείο AMARA, Λεμεσός, 15/20 και 1 Χρυσός Σκούφος

• POLO RESTAURANT, Alasia Boutique Hotel, Λεμεσός, 15/20 και 1 Χρυσός Σκούφος

• SERA BY ETTORE BOTRINI, Ξενοδοχείο Four Seasons, Λεμεσός, 15/20 και 1 Χρυσός Σκούφος