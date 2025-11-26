Η τελετή απονομής των γαστρονομικών βραβείων «Χρυσοί Σκούφοι Κύπρου 2025», που συνδιοργανώνεται από το «αθηνόραμα» και τον «Φιλελεύθερο», για 5η χρονιά, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό, αναδεικνύοντας τα καλύτερα εστιατόρια του νησιού.

Στη λαμπερή τελετή της φετινής βράβευσης απονεμήθηκαν συνολικά 36 βραβεία παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων από τον χώρο της πολιτικής, των τεχνών και των γραμμάτων, των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ.

Ο κορυφαίος και πλέον έγκυρος γαστρονομικός θεσμός σε Ελλάδα και Κύπρο αποτύπωσε το όλο και πιο ενδιαφέρον εστιατορικό σκηνικό που διαμορφώνεται από χρόνο σε χρόνο στο νησί, απονέμοντας συνολικά 36 βραβεία, δύο δηλαδή περισσότερα σε σχέση με πέρσι.

Οκτώ εστιατόρια μπήκαν για πρώτη φορά στις βραβεύσεις, τρία σημείωσαν χαμηλότερη επίδοση πέφτοντας στη βαθμολογική κλίμακα, δύο ανέβηκαν θέση στην αξιολογητική κατάταξη και έξι εστιατόρια έχασαν φέτος το βραβείο τους, ενώ ένας ολοκαίνουργιος Χρυσός Σκούφος προστέθηκε στους επίλεκτους της κυπριακής γαστρονομίας.

Συνολικά, έξι εστιατόρια κατέκτησαν τον πολυπόθητο Χρυσό Σκούφο για το 2025, δεκαεννέα κέρδισαν την τιμητική διάκριση Τοp Notch και έντεκα διακρίθηκαν με Βραβείο Κυπριακής Κουζίνας.

Στην κορυφή των καλύτερων εστιατορίων της Κύπρου για το 2025, αναδείχθηκαν με βαθμολογία 15,5 στα 20 και έναν Χρυσό Σκούφο, το Amber Dragon του ξενοδοχείου City of Dreams Mediterranean και το Helios του ξενοδοχείου Anassa. Ακολούθησαν, με βαθμολογία 15 στα 20 και έναν Χρυσό Σκούφο, το Cor Gastronomy, το Matsuhisa Limassol του ξενοδοχείου AMARA, το Polo Restaurant του ξενοδοχείου Alasia και το Sera by Ettore Botrini του ξενοδοχείου Four Seasons.

H εξειδικευμένη και έμπειρη ομάδα των γευσιγνωστών του «αθηνοράματος» επισκέφτηκε πολλές φορές την Κύπρο στη διάρκεια της χρονιάς και δοκίμασε, αξιολόγησε και βαθμολόγησε με διεθνή πρότυπα και ιδιαίτερη αυστηρότητα εστιατόρια σε όλη την Κύπρο, βαθμολογώντας ένα προς ένα τα πιάτα τους, για να καταλήξει στα τελικά αποτελέσματα.

Μasters of ceremony της βραδιάς απονομής ήταν η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός Μαρίνα Φιλιππίδου και ο ηθοποιός και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Φυλακτού, οι οποίοι κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των προσκεκλημένων.

Η art de la table της φετινής διοργάνωσης είχε ως centerpiece μία εντυπωσιακή δημιουργία με τον συμβολικό αριθμό «5», αφιερωμένο στις πέντε επιτυχημένες διοργανώσεις των Χρυσών Σκούφων Κύπρου.

Μετά τις απονομές ακολούθησε το γαστρονομικό μέρος της βραδιάς που φώτισε με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο το μεγαλύτερο trend της εποχής: το κλασικό που επιστρέφει με νέα γοητεία στο παγκόσμιο γαστρονομικό στερέωμα. Το μενού του λαμπερού dîner de gala δημιούργησε ο βραβευμένος με 18 Χρυσούς Σκούφους και αστέρι Michelin, Αστέριος Κουστούδης, executive chef των εμβληματικών αθηναϊκών ξενοδοχείων «Μεγάλη Βρεταννία» και «King George».

Δημιουργικός, πολύπειρος και από τους κορυφαίους εκπροσώπους της γενιάς του, ο Αστέριος Κουστούδης επιχείρησε μια συναρπαστική βουτιά στο παρελθόν για να αντλήσει έμπνευση για το παρόν και το μέλλον. Με motto του πως «το φαγητό είναι ιστορία και μνήμη», επέλεξε χαρακτηριστικά πιάτα που έχουν αφήσει εποχή, τα επανέφερε με μαεστρία στο σήμερα και δημιούργησε ένα fine dining μενού γεμάτο εκπλήξεις, ανατροπές και συναίσθημα, αποδίδοντας τιμές στη γαστρονομία των τελευταίων 60 ετών.

Ο executive chef του Four Seasons Παναγιώτης Χαραλάμπους και η μπριγάδα του υποστήριξαν με τον καλύτερο τρόπο τον guest chef της απονομής και τις ανάγκες μιας βραδιάς υψηλού επιπέδου.

Στο τέλος του δείπνου, οι προσκεκλημένοι αποθέωσαν με το πιο ένθερμο χειροκρότημα τους δημιουργούς της συναρπαστικής γαστρονομικής εμπειρίας, με τους σεφ να παραλαμβάνουν τις ανθοδέσμες τους και να καλούν στη σκηνή όλη την ομάδα της κουζίνας και του σέρβις που συνέβαλαν στην επιτυχία.

Τα βραβεία

Χρυσοί Σκούφοι 2025

AMBER DRAGON, Ξεν. City of Dreams Mediterranean, Λεμεσός, 15,50/20 και 1 Χρυσός Σκούφος

HELIOS, Ξενοδοχείο Anassa, Νέο Χωριό Πάφου, 15,50/20 και 1 Χρυσός Σκούφος

COR GASTRONOMY, Λεμεσός,15/20 και 1 Χρυσός Σκούφος New Entry

MATSUHISA LIMASSOL, Ξενοδοχείο AMARA,Λεμεσός,15/20 και 1 Χρυσός Σκούφος

POLO RESTAURANT, Alasia Boutique Hotel, Λεμεσός,15/20 και 1 Χρυσός Σκούφος

SERA BY ETTORE BOTRINI, Ξενοδοχείο Four Seasons, Λεμεσός,15/20 και 1 Χρυσός Σκούφος

Τιμητικές διακρίσεις Top Notch 2025

ANAÏS , Ξενοδοχείο City of Dreams Mediterranean, Λεμεσός, 14,75/20

BASILIKO, Ξενοδοχείο Anassa, Νέο Χωριό Πάφου,14,50/20

BEEFBAR, Ξενοδοχείο Amara, Λεμεσός,14,50/20 New Entry

BISTROT 55 CLASSIC, Λεμεσός,14,50/20 New Entry

KINGFISHER, Πάφος,14,50/20

LIMANAKI SEAFOOD RESTAURANT,Amathus Beach Hotel, Λεμεσός,14,50/20

PRIME STEAKHOUSE, Ξενoδοχείο City of Dreams Mediterranean, Λεμεσός, 14,50/20 New Entry

RISTORANTE LOCATELLI,Ξενοδοχείο AMARA,Λεμεσός,14,50/20

SEASONS ORIENTAL, Ξενοδοχείο Four Seasons, Λεμεσός,14,50/20

SENTIO, Λευκωσία,14,50/20

THĒTA MEDITERRANEAN,Λάρνακα,14,50/20

TOCAYO, Λευκωσία,14,50/20

BOTTEGA AMARO, Λευκωσία,14,25/20

THE GRILL ROOM, Amathus Beach Hotel, Λεμεσός,14,25/20

KUZUBA,14,25/20 New Entry

M FUSION,Ξενοδοχείο Four Seasons, Λεμεσός,14,25/20

MÚSA, Λεμεσός,14,25/20 New Entry

ORIS FIRE KITCHEN & BAR, Λεμεσός,14,25/20 New Entry

SCALE, MAP Hotel, Λευκωσία,14,25/20

Βραβεία Κυπριακής Κουζίνας 202 5

ΓΕΥΣΗΚΛΕΟΥΣ 62,Λευκωσία, 14/20

DIONYSUS MANSION, Λεμεσός,14/20

ΕΜΠΕΡΣ, Λεμεσός, 14/20 New Entry

ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΜΑΣΙΑΣ, Παραλίμνι,14/20

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΙΑΣ, Λάρνακα, 14/20

ΟΙ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΕΣ, Λευκωσία, 14/20

ΜΠΕΜΠΑ, Λευκωσία, 14/20

PELAGOS, ΞενοδοχείοAnassa, Νέο Χωριό Πάφου,14/20

ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΛΙΤΣΑΣ, Καμπί Φαρμακά, Λευκωσία, 14/20

SOFIA AND ANDREAS TRADITIONAL HOUSE,Λετύμπου, Πάφος, 14/20

ΣΤΟΥ ΡΟΥΣΙΑ, Λάρνακα, 14/20

DINER DE GALA MENU

Ο Αστέριος Κουστούδης και η νέα γοητεία του κλασικού

Προζυμένιο ψωμί, βούτυρο με φθινοπωρινή τρούφα,

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με άγρια ρίγανη και μπούκοβο

Champagne Jacquart – Mosaïque Brut NV

Canapés δεκαετία 2020

Μανούρα Σίφνου, παντζάρι κονφί, πετιμέζι

Kαπνιστό χέλι, χαβιάρι, αγγούρι

Ταραμοσαλάτα, αβγοτάραχο, σύκο

Staropramen Premium Beer

Ντομάτα δεκαετία 2010

Μπαβαρουάζ, κονφί, κονσομέ και σορμπέ από ποικιλίες κειμήλια

Château Nico Lazaridi Rosé 2023, Ροζέ Ημίξηρος Οίνος

Παλαμίδα μαρινέ δεκαετία 2000

Παλαμίδα μαρινέ, σαλάτα αγγούρι με ακτινίδιο και σάλτσα από φιστίκι σε ζύμωση

Château Nico Lazaridi White 2024, Λευκός Ξηρός Οίνος

Μπακαλιάρος δεκαετία 1990

Μπακαλιάρος στον ατμό με γαρίδα, σάλτσα σαμπάνιας, αβγά πέστροφας και σχοινόπρασο

Château Nico Lazaridi White 2024, Λευκός Ξηρός Οίνος

Φραγκόκοτα δεκαετία 1980

Φραγκόκοτα γεμιστή με φουαγκρά, ντιξέλ μανιταριών, βουτυράτος πουρές πατάτας και σάλτσα κρασιού με πραλίνα φουντούκι

Famille Perrin Gigondas “La Gille” 2021, Ερυθρός Ξηρός Οίνος

Tarte Tatin δεκαετία 1970

Tarte tatin με σφολιάτα στο φούρνο και παγωτό βανίλια Mövenpick «Αρωματίζεται» με δεντρολίβανο, βανίλια και καραμέλα

Tamdhu single malt whisky 12 y.o.

Καφές Nespresso Origin India

Τα πιάτα του δείπνου συνοδεύουν τα premium ιταλικά νερά Sparkling Φυσικό Μεταλλικό Νερό S.Pellegrino από το Μπέργκαμο της Ιταλίας και Φυσικό Μεταλλικό Νερό Acqua Panna από την Τοσκάνη

Με την υποστήριξη του executive chef του «Four Seasons» Παναγιώτη Χαραλάμπους και της μπριγάδας του.

