Ένα εντελώς διαφορετικό dîner de gala είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι στη φετινή διοργάνωση των «Χρυσών Σκούφων Κύπρου», που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό. Αντλώντας έμπνευση από το μενού του guest chef Αστέριου Κουστούδη, «Η νέα γοητεία του κλασικού», οι διοργανωτές παρουσίασαν ένα δείπνο που απομακρύνθηκε από τις καθιερωμένες νόρμες και προσέφερε μια εμπειρία, που δεν περιορίστηκε στη γεύση, αλλά ντύθηκε με μουσική και εικόνες που μας μετέφεραν νοητά σε δεκαετίες του παρελθόντος.

Μετά τις βραβεύσεις των 36 καλύτερων εστιατορίων της Κύπρου στην αποψινή τελετή απονομής των γαστρονομικών βραβείων «Χρυσοί Σκουφοί Κύπρου», ακολούθησε η έναρξη του dîner de gala, του επίσημου δείπνου που φέτος υπέγραψε ο Αστέριος Κουστούδης. Ο βραβευμένος με 18 Χρυσούς Σκούφους και αστέρι Michelin executive chef των εμβληματικών αθηναϊκών ξενοδοχείων «Μεγάλη Βρεταννία» και «King George», επιχείρησε μια συναρπαστική βουτιά στο παρελθόν για να αντλήσει έμπνευση για το παρόν και το μέλλον. «Το φαγητό είναι ιστορία και μνήμη», λέει ο ίδιος, επιλέγοντας χαρακτηριστικά πιάτα που έχουν αφήσει εποχή, τα οποία επανέφερε με μαεστρία στο σήμερα και δημιουργώντας ένα fine dining μενού γεμάτο εκπλήξεις, ανατροπές και συναίσθημα, αποδίδοντας τιμές στη γαστρονομία των τελευταίων 60 ετών.

Ο Αστέριος Κουστούδης.

Όπως εξήγησαν οι παρουσιαστές, Μαρίνα Φιλιππίδου και Ανδρέας Φυλακτού, «Σε όλα τα μεγάλα γαστρονομικά σαλόνια του κόσμου, σπουδαίοι σεφ δημιουργούν βάση του νέου trend της εποχής που είναι η επιστροφή στο κλασικό, η επιστροφή στις γαστρονομικές ρίζες του παγκόσμιου χωριού. Κλασικές και αγαπημένες γεύσεις επαναλανσάρονται, ξεχασμένα στο χρόνο πιάτα αναδεικνύονται, η νοσταλγία της κλασικής κουζίνας και η old school κομψότητα επανέρχονται. Η νέα μόδα στα εστιατόρια του κόσμου έχει ως motto: Σήμερα το να κοιτάς μπροστά σημαίνει να κοιτάς πίσω. Μετά τα τρελά πάρτι της μοριακής γαστρονομίας και την επί χρόνια ανάγκη να σου εξηγεί ο σερβιτόρος τι είναι αυτό που θα δοκιμάσεις στο πιάτο που μόλις σου σερβίρισε, τις υπερβολές του εντυπωσιασμού και τις απεγνωσμένες προσπάθειες των σεφ να αναδεικνύονται μέσα από τη διαφοροποίηση, το παγκόσμιο κοινό αγκαλιάζει με λαχτάρα και ανακούφιση το νέο trend της επιστροφής στο κλασικό, στο οικείο και δοκιμασμένο».

Αντλώντας έμπνευση από αυτό το ξεχωριστό κόνσεπτ, οι «Χρυσοί Σκούφοι Κύπρου» φέτος πρωτοτύπησαν, καλώντας τους παρουσιαστές να παραμείνουν στη σκηνή, για να προλογίσουν κάθε πιάτο ξεχωριστά, με αναφορές στη συγκεκριμένη δεκαετία και σε όσα την καθόρισαν γαστρονομικά, ξεκινώντας από αυτή που διανύουμε, το 2020, και φτάνοντας μέχρι τη δεκαετία 1970. Δεν στάθηκαν όμως μόνο στα πιάτα, αφού η είσοδός τους στη σκηνή αλλά και των σερβιτόρων στο ballroom συνοδεύτηκε με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της κάθε δεκαετίας, προκαλώντας τον ενθουσιασμό των προσκεκλημένων, με τους μεγαλύτερους να θυμούνται στιγμές από το παρελθόν και τους νεότερους να μεταφέρονται νοητά σε μια άλλη εποχή, ανακαλύπτοντας τις γεύσεις και τους ήχους που τη σημάδεψαν. Τον ρόλο αυτό ανέλαβε η ραδιοφωνική παραγωγός του KISS 89.0, Αναστασία Δρακά, από το DJ booth που στήθηκε στον χώρο ειδικά για την περίσταση.

Το δείπνο ξεκίνησε προζυμένιο ψωμί, βούτυρο με φθινοπωρινή τρούφα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με άγρια ρίγανη και μπούκοβο, για να συνεχίσει με το πρώτο πιάτο που χαρακτηρίζει τη δεκαετία που τρέχει: Το ινσταγκραμικό φαγητό, που έφτασε στους προσκεκλημένους, με μουσική υπόκρουση ένα τραγούδι που κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στα κοινωνικά δίκτυα – Το I’m Blue των David Guett και Bebe Rexa. O Αστέριος Κουστούδης τοποθέτησε τρία κομψοτεχνήματα που δεν περιορίστηκαν μόνο στην ομορφιά της εικόνας τους. Μανούρα Σίφνου με παντζάρι κονφί, Ταραμοσαλάτα με αυγοτάραχο και σύκο, Αγγούρι σε πίκλα με καπνιστό χέλι και χαβιάρι. Σύμφωνα με την περιγραφή της γευσιγνωστικής ομάδας του αθηνοράματος, «Κλείνοντας μέσα σε κάθε μπουκιά μελετημένους και πρωτότυπους συνδυασμούς υλικών, ο σεφ δημιούργησε μια γευστική αλληλουχία από το απαλό και δροσερό προς το έντονο με κλιμακούμενες εντάσεις και εύστοχη κορύφωση».

Το επόμενο πιάτο προήλθε από τη δεκαετία 2010, με τα μεγάφωνα να παίζουν δυνατά το «I gotta feeling» των Black Eyed Peas και την οθόνη να προβάλλει εικόνες από το πρώτο ipad και το Ιce bucket challenge, την παγκόσμια viral καμπάνια που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2014 με σκοπό την ενημέρωση και τη συγκέντρωση χρημάτων για την ALS. Γαστρονομικά, αυτή ήταν η στιγμή που οι προβολείς στράφηκαν σε ένα απλό και ταπεινό υλικό, το οποίο στα χέρια μεγάλων δημιουργών αναδείχθηκε και απέκτησε ρόλο γαστρονομικού πρωταγωνιστή. Η βιωσιμότητα και το zero food waste είναι θέματα που άρχισαν να απασχολούν, εγείροντας νέες προκλήσεις για τη γαστρονομική δημιουργία σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τη δεκαετία αυτή ο Αστέριος επέλεξε την ταπεινή Ντομάτα και την αξιοποίησε χωρίς να πετάξει τίποτα, παρουσιάζοντάς την σε τέσσερις διαφορετικές εκδοχές και υφές: Μπαβαρουάζ, κονσομέ, κονφί, σορμπέ. «Ένας ύμνος στο ένα και μοναδικό υλικό με υψηλό βαθμό δυσκολίας τόσο στη σύλληψη όσο και στην εκτέλεσή του», είπαν οι παρουσιαστές.

Συνέχεια με τα 2000s, που ο πλανήτης γιόρτασε το Millenium και μερικά αργότερα η Ελλάδα κατέκτησε του Euro και η Αθήνα φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τραγούδι της δεκαετίας, το «Can’t get you out of my head» της Kylie Minogue. Η Παλαμίδα Μαρινέ ήταν το πιάτο που ο Αστέριος επέλεξε για να αποτυπώσει γαστρονομικά αυτή τη δεκαετία, που χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη σχολή της Σκανδιναβικής Κουζίνας. Αυστηρά τοπικές πρώτες ύλες που έρχονται στο τραπέζι κατευθείαν από τη φύση με την ελάχιστη δυνατή μαγειρική παρέμβαση, απλά, λιτά, μινιμαλιστικά. Ένα κλασικό χαρακτηριστικό πιάτο της εποχής ήταν η παλαμίδα μαρινέ, που ο guest chef παρουσίασε με σαλάτα αγγούρι με ακτινίδιο και σάλτσα φυστικιού σε ζύμωση.

Η δεκαετία του ‘90 ήταν η εποχή που σημαδεύτηκε από τη διάδοση του διαδικτύου και η δεκαετία που μπήκαν στη ζωή μας οι «Friends», η σειρά που άφησε εποχή. Με αυτές τις εικόνες και με το αξέχαστο «Believe» της Cher, παρουσιάστηκε ο Μπακαλιάρος του Αστέριου Κουστούδη, που αντιπροσωπεύει τη δεκαετία του Fusion. Όπως εξήγησαν οι Μαρίνα Φιλιππίδου και ο Ανδρέας Φυλακτού, αυτή ήταν «Μια γαστρονομική περίοδος κατά την οποία καταργούνται τα γεωγραφικά όρια. Εθνικές κουζίνες, προϊόντα και τεχνικές μπλέκονται μεταξύ τους και παρουσιάζονται πιάτα ελεύθερα και δημιουργικά με επιρροές από όλο τον κόσμο. Ο μαργαριταρένιος μπακαλιάρος συνάντησε το άλλο του μισό στη γαρίδα που τον συμπλήρωσε επιδέξια με θαλασσινή φινέτσα. Η εξαιρετική σος σαμπάνιας λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος για όλα τα στοιχεία του πιάτου και ο σεφ ενίσχυσε τη γαλλική της κομψότητα με yuzu kosho που της προσέφερε τον fusion χαρακτήρα».

Κυρίως πιάτο βγαλμένο από τη δεκαετία του 1980, που το τείχος του Βερολίνου έπεσε και που η συναυλία Live Aid συσπείρωσε εκατομμύρια ανθρώπους σε ένα παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης. Η ραδιοφωνική παραγωγός του KISS 89.0, παίζει το Relax των «Frankie Goes To Hollywood» και από την κουζίνα βγαίνει η Φραγκόκοτα, που αποτίνει φόρο τιμής στην αθάνατη γαλλική κουζίνα. «Την κλασικότερη των κλασικών, μητέρα όλων των κουζινών, εντυπωσιακή, μαξιμαλιστική και πλούσια, με ακριβές πρώτες ύλες, που έδωσε, δίνει και θα δίνει εσαεί τα φώτα της στο παγκόσμιο γαστρονομικό στερέωμα».

Ο Αστέριος Κουστούδης την παρουσίασε γεμιστή με φουαγκρά, ντιξέλ μανιταριών, με τη συνοδεία βουτυράτου πουρέ πατάτας και σάλτσα κρασιού με πραλίνα φουντούκι. «Μιαπερίτεχνη και εκκεντρική δημιουργία, φτιαγμένη με τα υλικά της εποχής. Ένα πιάτο υψηλής φινέτσας, πλούσιο και γενναιόδωρο σε νοστιμιά που συνοδεύτηκε με βουτυράτο πουρέ πατάτας, με τη συνταγή του μεγάλου και πρωτοπόρου Γάλλου σεφ Joel Robuchon», εξηγούν οι γευσιγνώστες.

Τέλος, με τη δεκαετία 1970. Φωτογραφίες από την άνθηση της Disco και από την πρώτη ταινία Star Wars προβάλλονται στις οθόνες, ενώ το «YMCA» των Village People έδωσε την πάσα για το επιδόρπιο. Ένα πιάτο εμπνευσμένο από τη Nouvelle Cuisine, που γεννήθηκε ως γαστρονομική καινοτομία της εποχής και εξελίχθηκε με τα χρόνια σε κλασική αναφορά. «Μια κουζίνα ριζοσπαστική που έφερε τα πάνω κάτω και δίχασε τους πάντες για να κληροδοτήσει τελικά στη γαστρονομία θεμελιώδεις αρχές όπως η απλότητα, η μίνιμαλ αισθητική και η γεωμετρία στο πιάτο που μας συντροφεύουν μέχρι σήμερα». Ο Αστέριος Κουστούδης επέλεξε το πιο διάσημο επιδόρπιο της εποχής, την Tarte Tatin. Την κλασική ανάποδη μηλόπιτα με σφολιάτα ψημένη στο φούρνο και κρεμ φρες, που συνοδεύεται με παγωτό βανίλια. Για να αρωματίσει την τάρτα εμπνεύστηκε από το αρχαιότερο αρωματοποιείο του κόσμου που ανακαλύφθηκε στην Κύπρο, στην περιοχή Μαυροράχη του Πύργου Λεμεσού και δημιούργησε ένα σπέσιαλ άρωμα ειδικά για τους Χρυσούς Σκούφους, με το οποίο θα ψέκασαν το επιδόρπιο της βραδιάς.

Με την ολοκλήρωση των πιάτων του μενού, οι παρουσιαστές κάλεσαν στη σκηνή τον προσκεκλημένο σεφ, Αστέριο Κουστούδη, που οι προσκεκλημένοι αποθέωσαν με το πιο ένθερμο χειροκρότημα. Ο σεφ μίλησε για την πολυετή σχέση του με τον θεσμό, αφού ως executive chef του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία» έχει τη συνολική ευθύνη των γαστρονομικών dîner de gala των Χρυσών Σκούφων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Down Town, «Ο χρόνος για εμάς τους μάγειρες στη Μεγάλη Βρεταννία μετρούσε πάντα από τη μέρα του dîner de gala των Χρυσών Σκούφων. Ξεκινούσε από τη μέρα της τελετής μέχρι τον επόμενο χρόνο που θα φτάναμε και πάλι στη μέρα της διοργάνωσης. Είναι το απόλυτο event, το απόλυτο τραπέζι από μαγειρικής και εστιατορικής απόψεως».

Όταν ολοκλήρωσε την ομιλία του, κάλεσε στη σκηνή τον executive chef του Four Seasons, Παναγιώτη Χαραλάμπους, παραλαμβάνοντας τις ανθοδέσμες τους και προσκαλώντας τις μπριγάδες τους για να φωτογραφηθούν μαζί και να γιορτάσουν μαζί την επιτυχία της γαστρονομικής βραδιάς.

