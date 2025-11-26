Το εξαιρετικά διαμορφωμένο για τη βραδιά «Grand Ballroom» του «Four Seasons», είναι έτοιμο για την αποψινή λαμπερή τελετή απονομής των γαστρονομικών βραβείων, «Χρυσοί Σκούφοι Κύπρου 2025», που συνδιοργανώνουν το αθηνόραμα και Ο Φιλελεύθερος. Το χαλί που θα υποδεχθεί τους εκλεκτούς καλεσμένους – προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, των τεχνών και των γραμμάτων, των επιχειρήσεων, των μέσων ενημέρωσης και, φυσικά, τους βραβευόμενους- και θα τους οδηγήσει στο χώρο της εκδήλωσης στρώθηκε. Οι ροτόντες ντύθηκαν στα λευκά τραπεζομάντηλα, τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα πήραν τη θέση τους. Οι τελευταίες πινελιές στον διάκοσμο μπήκαν κι αυτές. Η art de la table ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του center piece, που φέτος είναι μία εντυπωσιακή δημιουργία με τον συμβολικό αριθμό «5», αφιερωμένο στις πέντε επιτυχημένες διοργανώσεις των Χρυσών Σκούφων Κύπρου.

Οι παρουσιαστές της βραδιάς, Μαρίνα Φιλιππίδου και Ανδρέας Φυλακτού, έκαναν μια τελευταία πρόβα ώστε όλα να είναι στην εντέλεια και να κυλήσουν ομαλά. Και στην κουζίνα, φυσικά, συμβαίνουν τα καλύτερα! Η προεργασία για τα πιάτα υψηλής γαστρονομίας του μενού που έφτιαξε ειδικά για τη βραδιά απονομής ο κορυφαίος σεφ, Αστέριος Κουστούδης.

Η λαμπερή τελετή απονομής των 5ων γαστρονομικών βραβείων «Αθηνόραμα Χρυσοί Σκούφοι Κύπρου», θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα από τώρα. Πάρτε μια γεύση από τον χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

