Η τελετή απονομής των γαστρονομικών βραβείων «Χρυσοί Σκούφοι Κύπρου 2025», που συνδιοργανώνεται από το «αθηνόραμα» και τον «Φιλελεύθερο» για 5η χρονιά, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό, αναδεικνύοντας τα καλύτερα εστιατόρια του νησιού.

Στην κορυφή των καλύτερων εστιατορίων της Κύπρου για το 2025, αναδείχθηκαν με βαθμολογία 15,5 στα 20 και έναν Χρυσό Σκούφο, το Amber Dragon του ξενοδοχείου City of Dreams Mediterranean και το Helios του ξενοδοχείου Anassa. Ακολούθησαν, με βαθμολογία 15 στα 20 και έναν Χρυσό Σκούφο, το Cor Gastronomy, το Matsuhisa Limassol του ξενοδοχείου AMARA, το Polo Restaurant του ξενοδοχείου Alasia και το Sera by Ettore Botrini του ξενοδοχείου Four Seasons.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, βραβεύει με Χρυσό Σκούφο το εστιατόριο Helios. Το βραβείο παρέλαβε ο David Goodridge, Θεοδόσης Κοκκινόφτας και Sebastian Wurst.

ANASSA HOTEL

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΡΥΣΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ 15,50/20

Η Άννη Ηλιοπούλου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΣΜΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ Α.Ε. και επικεφαλής της επιτροπής των Χρυσών Σκούφων , βραβεύει με Χρυσό Σκούφο το Amber Dragon. Το βραβείο παρέλαβαν οι Markus Tauwald και Λευτέρης Τριανταφύλλου.

CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΡΥΣΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ 15/20

Ο εκδότης του Δημοσιογραφικού Οργανισμού «Ο Φιλελεύθερος» Νίκος Παττίχης βραβεύει το εστιατόριο Cor Gastronomy με Χρυσό Σκούφο. Το βραβείο παρέλαβαν ο Χριστοδουλος Θεοφάνους και ο Γιώργος Χειμωνίδης.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΡΥΣΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ 15/20

Ο εκδότης του «αθηνοράματος», Δημήτρης Ηλιόπουλος, βραβεύει το εστιατόριο Matsuhisa Limassol με Χρυσό Σκούφο. Το βραβείο παρέλαβαν οι Πέτρος Κεφαλάς και Γιάννης Θεοδοσίου.

Ο Μιχάλης Λούης, διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, βραβεύει το Polo Restaurant με Χρυσό Σκούφο. Το βραβείο παραλαμβάνουν οι Παύλος Κυριάκης και Ζήνων Πίπης.

ALASIA BOUTIQUE HOTEL

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΡΥΣΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ 15/20

Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, βραβεύει με το εστιατόριο Sera by Ettore Botrini με Χρυσό Σκούφο. Το βραβείο παρέλαβαν οι Έκτορας Μποτρίνι και Γιάννης Σωκράτους.

FOUR SEASONS HOTEL

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΡΥΣΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ 15/20

19 ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ TOP NOTCH 2025

Ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, βραβεύει το εστιάτοριο Anais στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλεβαν οι Markus Tauwald και Κατερίνα Χριστοδούλου.

CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,75/20

Ο Τάσος Αναστασίου, CEO του Δημοσιογραφικού Οργανισμού «Ο Φιλελεύθερος» βραβεύει το εστιατόριο Tocayo στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλαβαν οι Διογένης Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της D. Zavos Group, Μιχαλάκης Ζαβός, βραβεύει το εστιατόριο Bistrot 55 Classic στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλαβαν οι Ιάκωβος Γιαννακού και Μαρία Αλεξάνδρου.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ FUSION

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,50/20

Ο εκτελεστικός διευθύνων σύμβουλος της Petrolina, Ντίνος Λευκαρίτης, βραβεύει το εστιατόριο Kingfisher στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλαβαν οι Λευτέρης Σαπαρίλλας και Ελένη Σαπαρίλλα.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΨΑΡΙ – ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,50/20

Ο Ρένος Ονουφρίου, Group Commercial Manager, του εκδοτικού οίκου ο Φιλελεύθερος, βραβεύει το εστιατόριο Limanaki Seafood Restaurant στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλαβαν οι Βαλεντίνος Μιχαήλ και Γιώργος Δασκαλάκης.

AMATHUS BEACH HOTEL

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΨΑΡΙ – ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,50/20

Ο βραβευμένος αρχιτέκτονας Ηρακλής Παπαχρίστου βραβεύει το εστιατόριο Prime Steakhouse στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλαβαν οι Mohamad Khalil Fahed Al-Saies Και η Κατερίνα Λανού.

CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΡΕΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,50/20

Η Ιωάννα Μαρία Ηλιάδη, Executive Director της Vassos Eliades, βραβεύει το εστιατόριο Locatelli στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλαβαν οι Dario Sudera και Dhiren Pereira.

AMARA HOTEL

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,50/20

O Βάσος Ηλιάδης, General Manager της Vassos Eliades, βραβεύει το εστιατόριο Seasons Oriental στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλαβαν οι Guan Ruijong και Κώστας Νικολάου.

FOUR SEASONS HOTEL

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΝΤΟΝΕΖΙΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,50/20

Ο Αλέξης Άννινος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της Cyprus Import Corporation Λτδ, βραβεύει το εστιατόριο Sentio στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλεβαν οι Ανδρέας Γιαγκουλλάς και Μιχάλης Κωνσταντίνου.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,50/20

Ο Αλέξης Βαφεάδης, υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, βραβεύει το εστιατόριο Theta Mediterranean στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλαβαν οι Αλέξανδρος Μπεκεσέβιτς και Θεόδωρος Μανιταράς.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΨΑΡΙ – ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,50/20

Ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, βραβεύει το εστιατόριο Basiliko στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλαβαν οι David Goodridge, Sembastiean Wurst και Οδυσσέας Βασιλείου.

ANASSA HOTEL

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΝΑΣΙΑΤΙΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,50/20

Ο φιλάνθρωπος και επιχειρηματίας, Yiannis Christodoulou, βραβεύει το εστιατόριο Beefbar στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλαβαν οι Σήφης Νικολάου και Άριστος Αντωνίου.

AMARA HOTEL

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΡΕΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,50/20

Η βραβευμένος φωτογράφος και πρόεδρος του Ιδρύματος Σοφία για τα Παιδιά, Μαρίνα Σιακόλα, βραβεύει το εστιατόριο Bottega Amaro στην κατηγορία Top Notch. To βραβείο παρέλαβε ο Στέλιος Πέτσας.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,25/20

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, βραβεύει το εστιατόριο The Grill Room στην κατηγορία Top Notch. To βραβείο παρέλαβαν οι Κυριάκος Μαλεκκίδης και Γιώργος Δασκαλάκης.

AMATHUS BEACH HOTEL

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΡΕΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,25/20

Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, βραβεύει το εστιατόριο Kuzuba στην κατηγορία Top Notch. To βραβείο παρέλαβαν οι Γιάννης Προβιδάκης και Γιώργος Μούντης.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,25/20

Ο υφυπουργός Τουρισμού, Κωνσταντίνος Κουμής, βραβεύει το εστιατόριο M Fusion στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλαβαν οι Αλέξανδρος Δαμιανού, Κώστας Νικολάου και Λεωνίδας Λεωνίδου.

FOUR SEASONS HOTEL

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΝΑΣΙΑΤΙΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,25/20

Ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνος Κόλλιας, βραβεύει το εστιατόριο μūsa στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλεβαν οι Αθηναγόρας Κωστάκος, Γιώργος Ιωάννου και Αλέξανδρος Αθανασιάδης.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,25/20

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος (CEO) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Χριστόφορος Χατζηκυπριανού, βραβεύει το εστιατόριο Oris στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλαβαν οι Αθηναγόρας Κωστάκος, Ανδρέας Ρήνας και Μιχάλης Χατζηπαναγιώτου.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,25/20

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, βραβεύει το εστιατόριο Scale στην κατηγορία Top Notch. Το βραβείο παρέλαβαν οι Αθηναγόρας Κωστάκος και Μάριος Πολυκάρπου.

MAP HOTEL

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ TOP NOTCH

ΒΑΘΜΟΣ 14,25/20

11 ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2025

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, Γιώργος Κουντούρης, βραβεύει το εστιατόριο Γευσικλέους 62 στην κατηγορία Κυπριακή Κουζίνα. Το βραβείο παρέλαβε η Αυγή και ο Γιώργος Αλεξάνδρου.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΣ 14/20

Η πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού , Κλάδου Λεμεσού, Ολίβια Παπαδάκη, βραβεύει το εστιατόριο Dionysus Mansion στην κατηγορία Κυπριακή Κουζίνα. Το βραβείο παρέλαβαν ο Δημήτρης Χαϊδεμένος και ο Γιώργος Ζαχάρογλου.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΣ 14/20

Ο πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Ανδρέας Ευσταθίου, βραβεύει το εστιατόριο Έμπερς στην κατηγορία Κυπριακή Κουζίνα. Το βραβείο παρέλαβαν ο Αλκιβιάδης Τσοκακτσίδης και ο Θέμης Βασιλειάδης.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΣ 14/20

Ο διευθύνων σύμβουλος της PwC Κύπρου, Φίλιππος Σώσειλος, βραβεύει την Ταβέρνα Καμασιάς στην κατηγορία Κυπριακή Κουζίνα. Το βραβείο παρέλαβαν ο Ανδρέας και η Ντανιέλα Καμασιά.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΣ 14/20

Ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ, Κορνήλιος Κορνηλίου, βραβεύει την ταβέρνα Κουτσονικολιάς στην κατηγορία Κυπριακή Κουζίνα. Το βραβείο παρέλαβαν οι Κωσταντής και Αλέξανδρος Κτωρής.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΣ 14/20

Η πρόεδρος του συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, Νατάσα Φρειδερίκου, βραβεύει το εστιατόριο Οι Μαγείρισσες στην κατηγορία Κυπριακή Κουζίνα. Το βραβείο παρέλαβαν η Μύρια Καρύδη και η Ελπίδα Γεωργίου.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΣ 14/20

Ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, βραβεύει το εστιατόριο Μπέμπα στην κατηγορία Κυπριακή Κουζίνα. Το βραβείο παρέλαβαν ο Θωμάς Μπέκας και Γεωργία Χρυσή.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΣ 14/20

Ο ακαδημαϊκός και εικαστικός Σάββας Χριστοδουλίδης βραβεύει το εστιατόριο Pelagos στην κατηγορία Κυπριακή Κουζίνα. Το βραβείο παρέλαβαν οι David Goodridge, Orlando Καδής και Χριστόδουλος Παναγιωτίδης.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΣ 14/20

Η πρόεδρος του Δ.Σ. της Cyta, Μαρία Τσιάκκα, βραβεύει το εστιατόριο Ποταμός της Μηλίτσας στην κατηγορία Κυπριακή Κουζίνα. Το βραβείο παρέλαβε ο Σωτήρης Γιασεμή.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΣ 14/20

Ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, βραβεύει την ταβέρνα Sofia and Andreas Traditional House στην κατηγορία Κυπριακή Κουζίνα. Το βραβείο παρέλαβαν οι Σοφία και Ανδρέας Κυριάκου.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΣ 14/20

Η τραγουδίστρια Αλέξια Βασιλείου βραβεύει το εστιατόριο Στου Ρουσιά στην κατηγορία Κυπριακή Κουζίνα. Το βραβείο παρέλαβαν οι Herman Ρουσιάς και Φιλίτσα Χατζηγιάννη.

ΕΙΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΣ 14/20