Ανυπόφορη είναι η κατάσταση που επικρατεί σε αρκετές γειτονιές του Στροβόλου, όπου ασυνείδητοι ιδιοκτήτες σκύλων δεν μαζεύουν τα περιττώματα των τετράποδων που συνοδεύουν από τα πεζοδρόμια και άλλους δημόσιους ή/και ιδιωτικούς χώρους, με αποτέλεσμα να προκαλείται οχληρία σε δημότες και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Μάλιστα, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», τις προηγούμενες εβδομάδες, ο Δήμος Στροβόλου απέστειλε επιστολή σε ιδιοκτήτες σκύλων που διαμένουν σε περιοχές όπου παρατηρείται έντονο το φαινόμενο, ότι κατόπιν παραπόνων, θα γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι σε συγκεκριμένες οδούς και θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα. Πάντως, για το έτος 2025, ο δήμος έχει δεχθεί μέχρι σήμερα 48 παράπονα σχετικά με το θέμα.

To πρόβλημα, όπως αναφέρθηκε στον «Φ» από τον Δήμο Στροβόλου, εντοπίζεται σε διάφορες περιοχές, τόσο σε δημόσιους δρόμους και άδεια οικόπεδα όσο και σε χώρους πρασίνου και πάρκα, ακόμα και όταν υπάρχουν εγκατεστημένοι ειδικοί κάδοι για περιττώματα σκύλων. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας ασκεί επιτόπιους ελέγχους καθημερινά σε όλες τις γειτονιές, με βάση τα παράπονα που λαμβάνονται ή καταγγελίες.

Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι, κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Κάτοικοι Στροβόλου που μίλησαν στον «Φ», εξέφρασαν τη δυσφορία τους με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, αναφέροντας ότι βρίσκουν ακαθαρσίες ακόμα και έξω από τα σπίτια τους, ενώ αρκετές είναι και οι φορές κατά τις οποίες εντοπίστηκαν περιττώματα σκύλων έξω από το Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Μαρίνας.

«Είναι εκνευριστικό και ανθυγιεινό να μην μπορείς να περπατήσεις σε πεζοδρόμια επειδή κάποιοι ασυνείδητοι δεν μαζεύουν τα απόβλητα των σκύλων τους. Μάλιστα, δημιουργούν κακή εικόνα και για τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες σκύλων που είναι ευσυνείδητοι και σκέφτονται το περιβάλλον, τους συνανθρώπους και τη γειτονιά τους. Υπάρχουν και αυτοί που αφήνουν τα σκυλιά τους ελεύθερα για να πάνε βόλτα, με αποτέλεσμα τα σκυλάκια να αφοδεύουν όπου βρουν», αναφέρει κάτοικος της Αγίας Ελένης.

Κάτοικος της οδού Κανάρη σημειώνει: «Κάθε μέρα βρίσκουμε ακαθαρσίες σκύλων στα πεζοδρόμια και στις γειτονιές μας. Είναι θέμα σεβασμού και δημόσιας υγείας – ζητούμε απλά να τηρούν οι ιδιοκτήτες τις υποχρεώσεις τους. Μένουμε σε μια όμορφη γειτονιά, τουλάχιστον, να έχουμε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας».

«Πολλοί ιδιοκτήτες σκύλων καταφεύγουν σε ανοιχτούς χώρους, χωράφια και αλάνες όπου αφήνουν τους σκύλους τους να αφοδεύουν, θεωρώντας πως είναι εντάξει να μην τα μαζεύουν. Ακόμα και πέριξ του δημαρχείου μπορείς να εντοπίσεις ακαθαρσίες», επισημαίνει κάτοικος στην περιοχή Σταυρού.

Σημειώνεται ότι τα περιττώματα σκύλων μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς και παράσιτα επικίνδυνα για ανθρώπους και ζώα. Αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για παιδιά και ευάλωτες ομάδες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το μολυσμένο έδαφος ή να μεταφέρουν μικρόβια στο σπίτι μέσω των υποδημάτων. Επίσης, προκαλούν υγειονομική και περιβαλλοντική όχληση, συμβάλλοντας στη δυσοσμία, στη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών, ενώ προσελκύονται μύγες και τρωκτικά.

Τι προβλέπει ο νόμος – Εισήγηση για αύξηση ποινών

Οι επιτόπιοι έλεγχοι που ασκεί το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Στροβόλου γίνονται κατόπιν ενημέρωσης από τους δημότες. Σε περίπτωση που εντοπιστούν τα άτομα που δημιουργούν οχληρία, χωρίς να μαζεύουν τα περιττώματα των σκύλων τους, μπορούν να επιβληθούν και τα σχετικά πρόστιμα, βάσει της νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, ποινές μπορούν να επιβληθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο:

Κατέχει σκύλο χωρίς άδεια κατοχής ή σκύλο που δεν είναι εγγεγραμμένος και σημασμένος.

Κατέχει σκύλο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια με πρόθεση να εξαπατήσει ή η οποία δυνατό να εξαπατήσει την αρμόδια Αρχή ή τον διευθυντή στην καταγραφή ή έλεγχο των σκύλων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

Εγκαταλείπει τον σκύλο του ή δε λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσει τη δραπέτευση ή τη διαφυγή του.

Επιτρέπει ή ανέχεται όπως ο σκύλος του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή τον οποίο έχει κάτω από τη φροντίδα του:

Προξενεί θόρυβο με ηχηρό και συνεχές γαύγισμα που προκαλεί οχληρία στο κοινό.

Ρυπαίνει ή μολύνει οποιοδήποτε μέρος με κόπρανα χωρίς να τα περισυλλέγει.

Περιφέρεται ελεύθερος σε δημόσιο δρόμο ή σε οποιοδήποτε δημόσιο μέρος χωρίς να είναι δεμένος με λουρί ή σε μέρος που ανήκει σε άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Το καθορισμένο πρόστιμο για περιφορά σκύλου σε δημόσιο μέρος κατά τρόπο που προκαλεί οχληρία αλλά και διατήρηση σκύλου χωρίς άδεια, ανέρχεται στα €35. «Η επιβολή προστίμου δεν είναι αυτοσκοπός, ωστόσο, πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι πρέπει να σεβόμαστε την πόλη μας και τους συνδημότες μας», τονίζει ο Δήμος Στροβόλου, αναγνωρίζοντας την ίδια ώρα ότι οι ποινές που προνοούνται από τη νομοθεσία δεν είναι αποτρεπτικές. Ως εκ τούτου, ο δήμαρχος Στροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης, θα εισηγηθεί αύξηση των ποινών, για να υπάρχει περισσότερη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, ο δήμος πραγματοποιεί διάφορα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ιδιοκτητών σκύλων, τόσο μέσω της επίδοσης σχετικής ανακοίνωσης σε έντυπη μορφή όσο και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ιστοσελίδας του. Επίσης, έχουν εγκατασταθεί σε διάφορους δημόσιους χώρους ειδικοί κάδοι για τα περιττώματα ζώων. Σε ολόκληρο τον δήμο είναι 134 κάδοι, σε διάφορα σημεία.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, όλοι οι κάτοχοι σκύλων συμβουλεύονται όπως κρατούν τον σκύλο τους πάντοτε δεμένο με λουρί και κατά το περίπατο να έχουν μαζί τους μικρό φτυάρι και σακούλια για να μαζεύουν όλα τα περιττώματα του. Πέραν αυτών, διαπιστώθηκε, επίσης, ότι αρκετοί ιδιοκτήτες σκύλων δεν έχουν εξασφαλίσει ή και δεν έχουν ανανεώσει ακόμη την άδεια κατοχής σκύλου από την αρμόδια Αρχή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του «Περί Σκύλων Νόμου, Ν. 184(I)/2002». Ενόψει τούτου, καλούνται οι ιδιοκτήτες σκύλων που δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει ή και ανανεώσει την απαραίτητη άδεια κατοχής σκύλου να το πράξουν.