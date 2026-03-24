Βολές κι αντιδράσεις, αντί θερμής υποδοχής, εναντίον ενός εξαιρετικά προνομιακού συμπλέγματος κατοικιών επί του γραμμικού πάρκου Πεδιαίου (οδοί Ύδρας και Λαρίσης) στους Άγιους Ομολογητές, έχει αναχθεί σε μείζον θέμα επικαιρότητας στην πρωτεύουσα!

Riverside Stories, μία καθόλα νόμιμη ανάπτυξη, με απόλυτη ευαισθησία προς τον περιβάλλοντα χώρο και το περιβάλλον, που θα αποτελέσει το στολίδι της περιοχής για εκατοντάδες συμπολίτες μας, αντί να τύχει υποδοχής αντάξιας της εκλεπτυσμένης φινέτσας και του μοναδικού επιπέδου σχεδιασμού, αντιθέτως προσβάλλεται.

Σειρά από δημοσιεύματα έχουν κυκλοφορήσει, καχυποψία, δυσπιστία, και κατηγορίες κατά δημοσίων αρχών, αξιωματούχων, και παντός εμπλεκομένου!

Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα πραγματικά γεγονότα, αναλύουμε πιο κάτω για διασκέδαση παραπλανητικών εντυπώσεων κι αποκατάσταση της αλήθειας.

Είναι αλήθεια ότι η ανάπτυξη βρίσκεται σε μια εξαιρετική τοποθεσία εφαπτόμενη του ποταμού Πεδιαίου επί του Γραμμικού Πάρκου κι ότι αποτελεί απαράμιλλης ποιότητας σύμπλεγμα 16 κατοικιών /διαμερισμάτων και ότι κάποια διαθέτουν πισίνες (όπως διαθέτουν κι αρκετές από τις γειτνιάζουσες κατοικίες).

ΔΕΝ ευρίσκεται στο κέντρο του ιστορικού πυρήνα Αγίων Ομολογητών αλλά, με κάποιες όμορφες εξαιρέσεις, περιβάλλεται από πληθώρα πολυόροφων σύγχρονων κτιρίων (λευκό χρώμα).

Αντικειμενικά, με φάρο τον ισχύοντα χαρακτηρισμό και αδιαπραγμάτευτες περιβαλλοντικές ευαισθησίες, η ανάπτυξη έχει σεβαστεί απόλυτα τις υποδείξεις και περιορισμούς που έθεσε η Πολεοδομική Αρχή κατόπιν πολυάριθμων συνεδριών της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Διατήρησης κι Αισθητικού Ελέγχου (παρά τον περιορισμό της αρχιτεκτονικής δημιουργικότητας που αυτό συνεπαγόταν) όπως επίσης και του Ε.Ο.Α. κατά την έκδοση της άδειας οικοδομής.

Μεταξύ άλλων το κτήριο θα διαθέτει 24 χώρους στάθμευσης, όλους σε υπόγειο ώστε να μην επιβαρύνει την περιοχή (παρά το τεράστιο κόστος που αυτό προϋπέθετε-ιδιαίτερα ένεκα των αυξημένων αναγκών υδατοστεγάνωσης ), χωροθετήθηκε μακριά από την κοίτη του ποταμού, ώστε να μεγεθυνθεί ο χώρος πρασίνου στην δυτική όψη (και να σμίγει, εναρμονιζόμενος, με το περιβάλλον), και να επιτευχθεί η διατήρηση των ευκαλύπτων.

Σημειωτέον ότι, αρχικά, η Πολεοδομική Αρχή ζητούσε όπως η είσοδος της ράμπας προς τον υπόγειο χωροθετηθεί στην βορειοδυτική άκρη του τεμαχίου-κάτι που θα συνεπαγόταν την εκρίζωση συστάδας ευκαλύπτων – κάτι όμως που με ιδιαίτερη ευαισθησία η Αρχιτέκτων Μελετητής του έργου απεσόβησε με την επιμονή της στην υιοθέτηση υπαλλακτικής χωροθέτησης αυτής.

Με την ίδια ευαισθησία προς το πράσινο, το κτήριο σχεδιάστηκε ώστε να προστατεύσει υπεραιωνόβιο ευκάλυπτο στην νότια πλευρά, και με αντίστοιχη ευαισθησία προς τους περιοίκους στην ανατολική πλευρά, υιοθετήθηκε διαμπερότητα του κτηρίου προς τα δυτικά ώστε αυτοί να μην στερηθούν εντελώς την θέα προς τον ποταμό.

Προσβάλλεται η πολυτέλεια και οι πισίνες της οικοδομής ως ‘μίασμα’ παραβλέποντας το γεγονός ότι σε μία ‘συνήθη’ ανάπτυξη (κι όχι την πολυτελή προσέγγιση με εμβαδά μονάδων που ξεπερνούν τα 250 τμ) ο αριθμός των διαμερισμάτων που θα μπορούσαν νόμιμα να ανεγερθούν ξεπερνά τα 50 (!) με ότι αυτό θα συνεπαγόταν…

Αγνοούν ότι χωρίς την επέκταση καθ’ύψος (κι αυτή μερική, καθώς το όλο κτίριο ‘βυθίστηκε’ υποχρεωτικά για περιορισμό του συνολικού ύψους) η καθόλα νόμιμη αλλά ολοσχερής κάλυψη του εμβαδού θα ‘έπνιγε’ τον περιβάλλοντα χώρο, και την θέα, και τον αερισμό, και θα εξαφάνιζε ολοσχερώς την κάθε μορφή πρασίνου!

Συσχετισμοί που λήφθηκαν δεόντως υπόψιν κατά την αξιολόγηση (και αδειοδότηση) της μελέτης με επιστημονική πραγματογνωμοσύνη από όλες τις αρμόδιες αρχές.

Επικαλούνται την κατεδάφιση (το 1980) μιας όμορφης αρχοντικής κατοικίας επί του οικοπέδου, που ‘όφειλε’ να είχε διατηρηθεί, και που γι’αυτό ‘έπρεπε να τιμωρηθεί ο τωρινός ιδιοκτήτης’. Αφήνουν να νοηθεί ότι η κατεδάφιση έγινε πρόσφατα (ενώ αυτή έγινε πριν 45 χρόνια!) και παραβλέπουν το ότι η ιδιοκτησία άλλαξε 5 φορές από τότε (και κατ’επέκταση ο σημερινός ιδιοκτήτης ουδόλως μπορεί να κρατηθεί υπόλογος για το αρχικό συμβάν)!

Η επιλεκτική απόκρυψη της αλήθειας είναι, δυστυχώς, κάτι σύνηθες .

Το τί όμως είναι ανεπίτρεπτο είναι η διαστρέβλωση της αλήθειας – κάτι που ουσιαστικά αποτελεί και το έναυσμα για την σύνταξη του παρόντος στην επιδίωξη αποκατάστασης της αλήθειας.

Επιστρατεύουν την ευαισθησία κάθε ενός από εμάς για το πράσινο, κατηγορώντας ψευδώς και δημοσίως το Τμήμα Δασών ότι εσκεμμένα εκρίζωσε 6 υγιείς ευκαλύπτους!

Στην πραγματικότητα, κατά την διαδικασία ελέγχου που πραγματοποίησαν οι αρμόδιοι γεωπόνοι του Τμήματος για την έκδοση αδείας κλαδέματος των δένδρων για προφύλαξή τους (πάντα υπό εποπτεία) εντόπισαν 6 εκ των 21 που όχι μόνο ήσαν ξεροί αλλά είχαν σαπίσει (κι αποτελούσαν κίνδυνο για τους υπόλοιπους) με αποτέλεσμα να κρίνουν επιτακτική την υλοτομία τους.

Άς τεθεί ένα τέλος στην άγονη παραφιλολογία, Και, παραφράζοντας τα λόγια του πολιτικού Adlai Stevenson του 1952 ‘ευχόμαστε να σταματήσουν να λένε ψέματα για εμάς ώστε να μη χρειαστεί να συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια για εκείνους’!

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ: Nice Day Developments Ltd & Ragisena Ltd

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΡΓΟΥ: Louisa Pilidou Hajivassiliou LPH ARCHITECTURE www.lph.studio__