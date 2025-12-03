Σάλος έχει ξεσπάσει μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για την καταγγελία Βρετανής χήρας που υποστηρίζει ότι χάθηκε η καρδιά του συζύγου της μετά τη νεκροτομή που διενεργήθηκε επί της σορού του στην Κύπρο. Η υπόθεση που έγινε γνωστή μετά από δημοσιεύματα σε ξένα ΜΜΕ προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τη μία η οικογένεια του νεκρού υποστηρίζει ότι δεν ήταν ενήμερη ότι αφαίρεσαν την καρδιά από τη σορό του. Από την άλλη, η Αστυνομία ξεκαθαρίζει πως διενεργήθηκαν όλες οι νενομισμένες διαδικασίες και πως η οικογένεια είχε ενημερωθεί. Όπως διαπίστωσε το philenews μετά από διερεύνηση του θέματος, η καρδιά εξετάστηκε από ιστοπαθολόγο και δεν έφυγε ποτέ από την Κύπρο, αφού αποτελεί τεκμήριο.

Τι υποστηρίζει η οικογένεια

Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε η Υβόν Γκρέιλι στην βρετανική The Sun, ο σύζυγός της Μάικλ Γκρέιλι απεβίωσε ενώ βρίσκονταν για διακοπές στην Κύπρο με την οικογένειά τους. Διενεργήθηκε νεκροτομή, χωρίς ωστόσο να καθοριστεί αιτία θανάτου και η σορός του μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου διαμένει η οικογένεια. Εκεί, σύμφωνα με τη ίδια, διενεργήθηκε δεύτερη νεκροτομή από το γραφείο του ιατροδικαστή στο Ρότσεϊντεϊλ. Τότε διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Υβόν, ότι η καρδιά του είχε αφαιρεθεί. «Μου είπαν ότι κάποιος είχε αφαιρέσει την καρδιά του Μάικλ και έτσι δεν μπορούν να καθορίσουν την αιτία θανάτου», δήλωσε η 73χρονη. «Ήμουν τόσο σοκαρισμένη. Ήταν φρικτό», είπε χαρακτηριστικά.

Η θέση της Αστυνομίας

Από πλευράς τους οι κυπριακές αρχές διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας, λέγοντας πως ακολουθήθηκαν όλες οι νενομισμένες διαδικασίες και πως σε όλα τα στάδια η οικογένεια ήταν ενήμερη. Σε δηλώσεις του στο philenews, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, εξήγησε πως ο βρετανός άνδρας ηλικίας 76 ετών, τον περασμένο Αύγουστο είχε εντοπιστεί αναίσθητος στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε κατά τη διάρκεια των διακοπών του στις ελεύθερες περιοχές Αμμοχώστου. Επρόκειτο για αιφνίδιο θάνατο, όπου έπρεπε να ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες και η διεξαγωγή νενομισμένης νεκροτομής. Την υπόθεση, σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος χειρίστηκε ο αστυνομικός σταθμός Παραλιμνίου. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, κατά τη νεκροτομή στη σορό κρίθηκε αναγκαίο να ληφθούν τεκμήρια από ζωτικά όργανα για εντοπισμό της αιτίας θανάτου. Μεταξύ αυτών και η καρδιά του εκλιπόντα. Για τη διαδικασία, τόνισε, είχε ενημερωθεί η οικογένεια.

Πού βρίσκεται η καρδιά

Η καρδιά, σύμφωνα με πηγές του philenews, εξετάστηκε από τον ιστοπαθολόγο με τον οποίο έχει σύμβαση το κράτος για ιστοπαθολογικές εξετάσεις οι οποίες χρειάζονται χρόνο προκειμένου να ολοκληρωθούν. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ο ιστοπαθολόγος που δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέτασε μακροσκοπικά την καρδιά στην Κύπρο. Έλαβε τομές για μικροσκοπική εξέταση στην Κύπρο, ετοιμάστηκαν τα πλακίδια, τα οποία δεν στάλθηκαν ακόμη στην Αγγλία για μικροσκοπική εξέταση και ουσιαστικά ακολουθήθηκε η νενομισμένη διαδικασία. Συγκεκριμένα, όπως μας αναφέρθηκε, τα πλακίδια ετοιμάζονται στην Κύπρο. Όταν ετοιμαστούν, αυτά στέλνονται στην Αγγλία, ο ιστοπαθολόγος τα μελετά στο μικροσκόπιο, ετοιμάζει την έκθεση και την στέλνει. Τα πλακίδια επιστρέφουν στην Κύπρο και μπαίνουν στο αρχείο. «Η καρδιά ποτέ δεν φεύγει από την Κύπρο», όπως μας λέχθηκε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το τι απέγινε η καρδιά μετά την εξέταση από τον ιστοπαθολόγο, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της νεκροτομής και των ιστοπαθολογικών εξετάσεων, τα όργανα αποτελούν τεκμήριο και παραδίδονται στην Αστυνομία. Τα όργανα φυλάσσονται είτε στην αποθήκη των παθολογοανατομικών στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας είτε στην αποθήκη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.) του Αρχηγείου Αστυνομίας. Τα όργανα αρχειοθετούνται με βάση τα στοιχεία και τον αριθμό πρωτοκόλλου της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά και αποθηκεύονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση που οι οικογένειες των θανούντων δεν ζητήσουν ή δεν παραλάβουν τα όργανα εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου, τότε οι αρχές προχωρούν σε αποτέφρωση.

Σε αυτήν την περίπτωση η καρδιά αποτελεί τεκμήριο, οπότε και ακολουθήθηκαν οι πιο πάνω διαδικασίες. Όπως μας λέχθηκε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ιστοπαθολογικό εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Όσον αφορά τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν είναι ακόμη έτοιμα.