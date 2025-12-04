Δίδασκε το κοράνι σε παιδιά σε τζαμί σε επαρχία της Κύπρου και εκμεταλλευόμενος τη θέση του κακοποίησε σεξουαλικά 8χρονο αγόρι. Πρόκειται για 20χρονο αλλοδαπό ο οποίος παραδέχθηκε τις πράξεις του και καταδικάστηκε από Επαρχιακό Δικαστήριο σε 30 μήνες φυλάκιση.

Ο νεαρός παραδέχθηκε τρεις κατηγορίες που συνιστούν το αδίκημα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, με την προβλεπόμενη στον νόμο ποινή να είναι η διά βίου φυλάκιση. Σύμφωνα με τα γεγονότα, όπως εκτέθηκαν στην απόφαση του Δικαστηρίου, ύστερα από κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, στις 18.4.2025 καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ επαρχίας από τον πατέρα του ανηλίκου, ο οποίος ανέφερε ότι το προηγούμενο βράδυ μετέβη με τον ανήλικο γιο του, ηλικίας 8 ετών, στο τζαμί ΧΧΧΧ για προσευχή. Άφησε τον ανήλικο γιο του εκεί, πήγε πίσω στο σπίτι και λίγη ώρα μετά επέστρεψε και προσευχήθηκε. Με το τέλος της προσευχής του, βρήκε τον γιο του στο προαύλιο αναστατωμένο και συγχυσμένο. Τον ρώτησε τι συμβαίνει και ο ανήλικος του ανέφερε ότι του είπαν να μην πει τίποτε. Μετά από επιμονή, εξήγησε τι συνέβη και υπέδειξε νεαρό πρόσωπο που ήταν στον χώρο, κοντά τους, εξηγώντας ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο του είπε να πάνε κάπου μαζί γιατί ήθελε να του πει κάτι. Αφού ο ανήλικος τον ακολούθησε, πήγαν στην τουαλέτα έξω από το τζαμί και αφού ο άγνωστος έκλεισε την πόρτα, προέβη στις άνομες πράξεις του. Τότε ο πατέρας του ανηλίκου αμέσως άρπαξε τον νεαρό που του υπέδειξε ο ανήλικος και τον ρώτησε έντονα τι έκανε στον γιο του. Αρχικά το αρνήθηκε, αλλά στη συνέχεια παραδέχθηκε την πράξη του, τρέχοντας να φύγει από το σημείο.

Ο πατέρας του ανήλικου ρώτησε τους παρευρισκόμενους για την ταυτότητα του νεαρού και συνέλεξε πληροφορίες. Αργά το βράδυ, έλαβε μήνυμα στο κινητό του μέσω της εφαρμογής WhatsΑpp, που έλεγε «εάν θέλεις να με δέρεις, δέρε με, αλλά μη με καταγγείλεις στην Αστυνομία διότι θα μου καταστρέψεις τη ζωή».

Σε οπτικογραφημένη κατάθεσή του, ο ανήλικος εξιστόρησε τα όσα συνέβησαν, ενώ σε κατάθεσή του ο κατηγορούμενος ανέφερε πως τους τελευταίους πέντε μήνες, κάνει μάθημα θρησκείας σε μικρούς σε τζαμί, όπου ήταν και ο ανήλικος και αναφέρθηκε στα όσα έπραξε σε βάρος του ανήλικου. Ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε με την Αστυνομία και υπέδειξε τις σκηνές.

Το Δικαστήριο στην απόφασή του έλαβε υπόψη το στοιχείο της θέσης εμπιστοσύνης που ο κατηγορούμενος είχε με τον ανήλικο, καθώς και τις περιστάσεις διάπραξης των αδικημάτων και την έκταση της βλάβης και επισήμανε πως οι παράγοντες που λειτουργούν επιβαρυντικά στην προσπάθεια προσδιορισμού της σοβαρότητας των αδικημάτων είναι οι εξής: οι πράξεις έγιναν σε χώρο θρησκευτικής λατρείας και προσευχής. Ένας χώρος λατρείας αποτελεί υποσυνείδητα αλλά και κοινωνικά έναν χώρο ασφάλειας, ηθικής καθοδήγησης και απόλυτης εμπιστοσύνης. Η βεβήλωσή του, προστίθεται στην απόφαση, με την τέλεση αδικήματος σεξουαλικής φύσης, ενισχύει την απαξία όχι μόνο επειδή το έγκλημα γίνεται σε ακατάλληλο χώρο, αλλά επειδή καταπατάται μια προσδοκία προστασίας που κοινωνικά θεωρείται αυτονόητη, ιδίως για παιδιά. Υπήρξε συστηματική στοχοποίηση του ίδιου παιδιού, σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες. Υπήρξε απόπειρα αποτροπής της καταγγελίας με το μήνυμα WhatsApp. Υπήρχαν στοιχεία που θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε σταδιακή προσέγγιση, προσφορά θρησκευτικού μαθήματος ως μέσο πρόσβασης. Η στοχευμένη επιλογή του παιδιού, προστίθεται στην απόφαση, ήταν και χωρίς προστατευτικό δίχτυ, καθότι πρόκειται για ανήλικο, ξένης καταγωγής. Υπήρξε έλλειψη αυθορμητισμού, καθώς οι πράξεις δύο ημερομηνιών δείχνουν επιμονή και σκοπιμότητα, όχι στιγμιαία παρόρμηση. Έπειτα, επισημαίνεται στην απόφαση, η στέρηση της δυνατότητας διαφυγής του θύματος, με την απομόνωση στην τουαλέτα, το κλείδωμα πόρτας, την κάλυψη του στόματος. Ο ανήλικος ήταν μόλις 8 ετών, σε μεγάλη ηλιακή διαφορά από τον δράστη, ασχέτως και της δικής του νεαρής ηλικίας.

Το Δικαστήριο του επέβαλε την ποινή της άμεσης φυλάκισης για 30 μήνες.