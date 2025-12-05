Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην επαρχία Λεμεσού, μεταξύ των κοινοτήτων Δορά και Γεροβάσα, η οποία εκτείνεται περίπου τέσσερα εκτάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο, σε δύσβατη περιοχή, για το οποίο γίνονται προσπάθειες για κατάσβεση από επίγειες δυνάμεις.

Επίσης, προσπάθειες γίνονται και για οριοθέτηση της πυρκαγιάς, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και του δύσβατου της περιοχής.

Επιχειρούν έξι πυροσβεστικά οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και υποστηρίζει το Τμήμα Δασών με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ένα βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού και δύο καδενοφόρα.

Υπάρχουν πληροφορίες της Πυροσβεστικής για δυνατούς ανέμους στην περιοχή.