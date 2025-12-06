Ο Τραμπ εύχεται στην Κύπρο «καλή σούβλα» και υπόσχεται αφανισμό των Τούρκων. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μαζί με τον Χάρη Γεωργιάδη και τον Αβέρωφ Νεοφύτου, παρουσιάζουν πλατφόρμα επενδύσεων που θα χαρίσει ευημερία σε όλη την Κύπρο. Η Άννα Βίσση, επίσης, προτείνει επένδυση, το ίδιο και οι Κύπριοι κροίσοι σερ Στέλιος Χατζηιωάννου και Τζον Χριστοδούλου. Πιο πρόσφατο παράδειγμα η θαυματουργή θεραπεία που παρουσιάζει μοναχός της Μονής Κύκκου.

Πρόκειται για ορισμένα βίντεο που ετοιμάστηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και κυκλοφόρησαν μέσα σε λίγους μήνες, με σκοπό να εξαπατήσουν τους ανυποψίαστους πολίτες, για να κερδίσουν χρήμα, να τους χειραγωγήσουν ή και να διασκεδάσουν. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει στον «Φ» ο Επίτροπος Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, Γιώργος Μιχαηλίδης, δεν υπάρχουν εργαλεία και μηχανισμοί που να μπορούν να προστατέψουν τον κόσμο, με αποτέλεσμα όλοι να είναι έρμαιο των κακόβουλων ΑΙ. Την ίδια στιγμή, ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης, μιλά για κενό στην νομοθεσία, διευκρινίζοντας ότι κατέθεσε πρόταση νόμου, ώστε οι πολίτες να διασφαλίζουν τα πνευματικά δικαιώματα επί του προσώπου τους και της φωνής τους.

«Είναι πολύ δύσκολο να προστατευτεί κάποιος. Πρέπει να είναι πολύ παρατηρητικός. Να κοιτάζει, λόγου χάρη τα χέρια, τα δάχτυλα. Είναι πολύ δύσκολο, ήδη, και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αναπτυχθεί και θα γίνεται όλο και καλύτερη», επισημαίνει ο κ. Μιχαηλίδης.

Οι απάτες τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να έχουν πολλές και διαφορετικές μορφές. «Μπορεί να είναι η φωνή σε κάποιο τηλεφώνημα, καθώς μπορούν να τη μιμηθούν. Μπορεί να είναι βίντεο, φωτογραφίες, γραπτό κείμενο σε chat ή άλλο μήνυμα. Μπορεί να επικοινωνεί κάποιος στο Instagram ή το Facebook με κάποιον άλλο και στην πραγματικότητα να μιλά με AI και όχι με πραγματικό πρόσωπο», ανέφερε.

Υπογράμμισε, δε, πως ούτε καν οι ειδικοί δεν έχουν εργαλεία ή μηχανισμούς για να τα αποκαλύπτουν.

Επί παραδείγματος, είπε, στους πρόσφατους μεγάλους σεισμούς στην Τουρκία, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία ενός διασώστη, ο οποίος υποτίθεται ήταν Έλληνας και ο οποίος κρατούσε ένα παιδί που μόλις είχε διασώσει. Όμως, αν κοίταζε κανείς τα χέρια του διασώστη, θα διαπίστωνε ότι αυτός είχε έξι δάχτυλα».

Ωστόσο, υπογραμμίζει ο κ. Μιχαηλίδης, δεν υπάρχει εγχειρίδιο για το τι ακριβώς να ψάχνει ο κόσμος. Πρέπει να παρατηρούν το οτιδήποτε δεν φαίνεται σωστό.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, έχει ανοίξει η συζήτηση ώστε να είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σχετική σήμανση / ανάγλυφο σε βίντεο ή άλλο υλικό που να ενημερώνει τον κόσμο πως αυτό που παρακολουθεί είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και όχι η πραγματικότητα. «Αυτό, βεβαίως, αφορά στα νόμιμα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και στην καλοπροαίρετη χρήση της. Εννοείται πως αν κάποιος το χρησιμοποιεί κακόβουλα για να εξαπατήσει τον κόσμο, ότι δεν πρόκειται να συμμορφωθεί και να βάλει σήμανση».

Για αυτό τον λόγο, υπογραμμίζει ο κ. Μιχαηλίδης, πρέπει οι πολίτες να προχωρούν με την επαλήθευση της πληροφορίας. «Θα ήταν καλό ο πολίτης να κάνει πίσω ένα τηλεφώνημα για να βεβαιωθεί».

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, είπε, είναι προηγμένες. «Μπορεί κάποιος πληρώνοντας μια συνδρομή να αποκτήσει malware και virus ( κακόβουλο λογισμικό και ιοί) ώστε να χτυπήσει κάποιο πρόσωπο ή εταιρεία. Είναι απίστευτο το πώς έχει προχωρήσει η εγκληματικότητα στον τομέα του AI».

Κάτι άλλο που συμβαίνει όλο και περισσότερο, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, είναι το αποκαλούμενο social engineering μέσω τεχνητής νοημοσύνης. «Δηλαδή ενέργειες μέσω AI με σκοπό τη χειραγώγηση του κόσμου, να τον επηρεάσει ψυχολογικά, να τον κατευθύνει σε συγκεκριμένες πράξεις και συμπεριφορές», είπε και πρόσθεσε πως κάτι τέτοιο φαίνεται να συνέβη και στις Προεδρικές Εκλογές των ΗΠΑ όπου εξελέγη ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως επίσης και στο δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου για το Brexit. Εξάλλου, είπε, πίσω από τέτοιες ενέργειες δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται ένα απατεώνας, μπορεί να βρίσκεται ακόμη και ένα κράτος.

Η πιο σημαντική δράση που μπορεί να γίνει τώρα, υπογραμμίζει ο κ. Μιχαηλίδης, είναι η ενημέρωση των πολιτών. «Ο κόσμος πρέπει να μην πιστεύει ό,τι βλέπει, ακόμη και αν φαίνεται αληθινό. Πρέπει να το ελέγχει», είπε.

«Εάν δεν είμαστε προσεκτικοί, είμαστε έρμαιο στην τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να ελέγχουμε και να ψάχνουμε. Από εμάς εξαρτάται», κατέληξε.

🚨 I have been informed that requests for financial investments have been made using my name.

Please note urgent ‼️

I am not the one making these requests. The video and the website are FAKE.

Stay alert and do not respond or help to such messages. 🛑 pic.twitter.com/5hDJSPQCjU — John Christodoulou 🇨🇾 (@YianisCY) July 21, 2025

Ευφάνταστες οι απάτες

Η κερδοφόρα πλατφόρμα Χριστοδουλίδη και οι 15 που έχασαν πάνω από €10.000

Προσωπικότητες με επιρροή, φήμη ή και κύρος στον τομέα τους, επιστράτευσαν οι επιτήδειοι για να εξαπατήσουν τον κόσμο.

> Τον περασμένο Μάρτιο ο σερ Στέλιο Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδρυτής του Ομίλου easyGroup, προειδοποίησε τον κόσμο για απάτη με κρυπτονομίσματα, η οποία εκμεταλλεύεται τον ίδιο και την επωνυμία της εταιρείας του.

Η παραπλανητική διαδικτυακή διαφήμιση, προέτρεπε το κοινό να εγγραφεί στην ψεύτικη εταιρεία με την ονομασία «easyProfit», προσφέροντας υποσχόμενες αποδόσεις έως και 96% από κρυπτονομίσματα και αγορές συναλλάγματος, την οποία παρουσίαζε, δήθεν, ο ίδιος ο σερ Χατζηιωάννου.

> Τον περασμένο Μάιο κυκλοφόρησε βίντεο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Χάρη Γεωργιάδη οι οποίοι μιλούσαν για μια σπουδαία επιτυχία στον επενδυτικό τομέα και μια πλατφόρμα που θα προσφέρει ευημερία για όλους. Περίπου 15 άτομα εξαπατήθηκαν στην Κύπρο χάνοντας γύρω στις €10.000 με €15.000.

Αξιοποιήθηκε, μάλιστα, σε ανάλογο βίντεο και η τραγουδίστρια Άννα Βίσση καθώς και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

> Τον περασμένο Ιούλιο, ο επιχειρηματίας Τζον Χριστοδούλου ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα βίντεο απάτης, στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να καλεί τον κόσμο να προχωρήσει σε απάτες. «Δεν είμαι εγώ», ξεκαθάρισε.

> Τον περασμένο Αύγουστο, ψεύτικος λογαριασμός στο Facebook, παριστάνει σελίδα του «Φιλελεύθερου» και χρησιμοποιώντας τον Έλληνα παρουσιαστή Σάκη Τανιμανίδη, καλεί τους πολίτες να κατεβάσουν μια συγκεκριμένη εφαρμογή που θα αποδίδει μεγάλο χρηματικό κέρδος.

Χρίστος Χριστοφίδης: Ζητά ποινικοποίηση της χρήσης προσώπων σε AI υλικό αν δεν υπάρχει συναίνεση

«Προσφάτως είδα βίντεο με γνωστό παρουσιαστή, ο οποίος μιλούσε στον κόσμο για ένα προϊόν αδυνατίσματος. Το είδα τρείς φόρες -τόσο πιστευτό ήταν- για να καταλήξω ότι έχει γίνει επεξεργασία με AI. Αν σήμερα μπορούμε να το καταλάβουμε, σε ένα ή δύο χρόνια που θα έχει τελειοποιηθεί, θα είναι αδύνατο να το αντιληφθούμε», είπε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ο οποίος πριν λίγες μέρες κατέθεσε πρόταση νόμου για την ποινικοποίηση της χρήσης ατόμων σε ΑΙ υλικό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του επηρεαζόμενου.

«Το περασμένο Πάσχα, κυκλοφόρησε βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ, με το πρόσωπο και τη φωνή του, ο οποίος έλεγε υποτίθεται: “Εύχομαι στους Κυπρίους καλή σούβλα. Και να μην ανησυχούν για τους Τούρκους -στα αγγλικά όλα αυτά-, διότι θα τους σύρω στη θάλασσα. Είναι ζήτημα χρόνου”. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσος κόσμος μου το έστειλε ενθουσιασμένος ότι θα έρθει ο Τραμπ να μας σώσει».

Υπάρχει κενό στη νομοθεσία για την προστασία των πολιτών», συνέχισε ο κ. Χριστοφίδης, και υπογράμμισε πως για αυτόν τον λόγο ετοίμασε και σχετική πρόταση νόμου.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαιτήσει από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σε περίπτωση υλικού AI να μπαίνει σήμανση», είπε και εξέφρασε τον φόβο ότι ακολουθούν βίντεο προπαγάνδας καθώς και εκδικητικά βίντεο.