Αντιμέτωπη με αγωγές για αποζημιώσεις δυνατό να βρεθεί η κυβέρνηση σε περίπτωση ναυαγίου της τετραμερούς συμφωνίας που αφορούσε αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας, προειδοποίησε ο δήμαρχος της πόλης κ. Χαράλαμπος Προύντζος.

Ερωτηθείς σχετικά από τον «Φ», κ. Προύντζος έκανε αναφορά σε άτομα/εταιρείες που επένδυσαν στην διαμόρφωση εστιών, ενόψει της προοπτικής λειτουργίας της αρχιτεκτονικής σχολής του Πανεπιστημίου στην οποία εκτιμάται ότι θα φοιτούσαν περίπου 300 φοιτητές και ερευνητές. Βεβαίως, το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημιώσεων αναμένεται να εξεταστεί σε περίπτωση κατά την οποία το υπουργείο Οικονομικών εμμείνει στη μη χρηματοδότηση της ανακαίνισης του κτηρίου της Φανερωμένης και στην ανέγερση νέου κτηρίου το οποίο θα εξυπηρετεί τη σχολή. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, ο υπουργός Οικονομικών φαίνεται να επιμένει πως το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ κυβέρνησης, Δήμου Λευκωσίας, Πανεπιστημίου Κύπρου και Αρχιεπισκοπής είναι ετεροβαρές για την κυβέρνηση.

Για να αποτραπούν όλες οι πιο πάνω πιθανές παρενέργειες, ο Δήμαρχος Λευκωσίας απηύθυνε έκκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μεριμνήσει ώστε να περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2026 το κονδύλι που αφορά το κτήριο της Φανερωμένης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο τέως Δήμαρχος Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης ο οποίος μίλησε για εγκατάλειψη της πόλης από την κυβέρνηση, αν και αναγνώρισε πως άλλης μορφής επενδύσεις γίνονται.

Κατά τη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου έξω από το πρώην σχολείο Φανερωμένης ο Δήμαρχος Λευκωσίας επανέλαβε τη δέσμευση του Δήμου στο Μνημόνιο και κάλεσε και τους υπόλοιπους συντελεστές να το σεβαστούν. Ξεκαθάρισε πάντως, πως στην ίδια γραμμή κινείται και η Αρχιεπισκοπή, επικαλούμενος συνομιλία του με τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος φέρεται να του ανέφερε, πως εναλλακτικές λύσεις (λειτουργία σχολείων της Εκκλησίας) θα εξεταστούν αν ναυαγήσει το Μνημόνιο Συναντίληψης.

Για μας το όραμα αναζωογόνησης της εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας συνεχίζεται ανέφερε ο κ. Προύντζος υποδεικνύοντας, πως οι σχετικές άδειες που αφορούν τη Φανερωμένη έχουν ήδη εκδοθεί και όλα είναι έτοιμα για έναρξη του έργου.

Είπε επίσης, πως το σχετικό Μνημόνιο υπεγράφη το 2021 και δεν αφορούσε μόνο μίσθωση ενός κτηρίου (της Φανερωμένης) αλλά απέβλεπε στην αναζωογόνηση της πόλης. Περαιτέρω ανέφερε, πως το ίδιο το μνημόνιο καθορίζει άξονες επίτευξης του στόχου αναζωογόνησης και ένας από αυτούς ήταν η λειτουργία της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Γνωστοποίησε δε, πως στο πλαίσιο της αναζωογόνησης ανακαινίστηκαν ή ανακαινίζονται και άλλα σχολεία της ευρύτερης περιοχής όπως το Παγκύπριο Γυμνάσιο με €4,3 εκατ., ο Άγιος Αντώνιος με €3,4 εκατ., το Α’ Παλλουριώτισσας με €780.000, το Ελένειο με €1,5 εκατ. και ο Άγιος Κασιανός με €200.000. Σκοπός ήταν να αναβαθμιστούν τα σχολεία ώστε να προσελκύσουν οικογένειες με παιδιά, κάτι το οποίο θα βοηθούσε στην αναζωογόνηση της πόλης, είπε.

Έκανε επίσης αναφορά στο σχέδιο διαμόρφωσης φοιτητικών εστιών ύψους €25 εκατ. Όπως είπε, η καθυστέρηση στη διαμόρφωση του κτηρίου της Φανερωμένης μετρίασε το ενδιαφέρον από πλευράς ενδιαφερομένων αλλά, όπως παρατήρησε, ήδη δαπανήθηκε ποσό €10 εκατ. για εστίες. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται κονδύλι άλλων €7 εκατ. τα οποία θα δαπανήσει ο Δήμος για τη διαμόρφωση δύο δικών του φοιτητικών εστιών.

Ανέφερε, πως κάποιοι λένε ότι μπορούμε να αλλάξουμε το σκοπό του Μνημονίου, υποδεικνύοντας πως αυτό δεν μπορεί να γίνει διότι θα αναιρούσε ολόκληρο τον αρχικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, σχετική εισήγηση υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε περίπτωση, βεβαίως, που οριστικοποιείτο το ναυάγιο καθόδου της Αρχιτεκτονικής Σχολής.

Σχολιάζοντας αναφορές για εκτόξευση του κόστους, κάτι το οποίο το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ασύμφορο, ο δήμαρχος ανέφερε ότι το κόστος (συντήρησης της Φανερωμένης και ανέγερσης νέου κτηρίου) θα κυμανθεί στα €16,5 εκατ. που είναι κατά περίπου €2,5-€3 εκατ. πιο πάνω από τους αρχικούς σχεδιασμούς, οπόταν δεν είναι το τέλος του κόσμου. Αυτό μπορεί να κατανοηθεί αν ληφθούν υπόψιν οι επενδύσεις που έγιναν και θα γίνουν αλλά και τα έσοδα που θα προκύψουν από τη λειτουργία της Αρχιτεκτονικής, είπε ο κ. Προύντζος, παραπέμποντας σε έμμεσο κέρδος και για το κράτος.

Ο Γιωρκάτζης καλεί σε άμεση χρηματοδότηση

Ο τέως δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης παρατήρησε, πως τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί υλοποιούνται πλην της λειτουργίας της Αρχιτεκτονικής Σχολής, καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει στη χρηματοδότηση του έργου. Υπέδειξε εξάλλου, πως όπου λειτούργησαν πανεπιστημιακές σχολές, όπως στη Λεμεσό και στην Έγκωμη, επήλθε βελτίωση σε πολλούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των περιοχών αυτών. Ανέφερε επίσης πως το κράτος πρέπει με τις ενέργειες του να πείσει τους ιδιώτες, ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσουν στην πόλη.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντής ανέφερε ότι δυστυχώς ενώ η πολιτεία έδωσε διαβεβαιώσεις ότι θα στηρίξει την όλη προσπάθεια, παρατηρείται αναβλητικότητα και μη τήρηση των εξαγγελθέντων.

Εισηγήθηκε δε, να αναληφθούν πρωτοβουλίες για επιστροφή στα συμφωνηθέντα. Η πόλη αξίζει καλύτερης μεταχείρισης, συμπλήρωσε.

Μνημόνιο 2021: Σχέδιο ανάπλασης με Πανεπιστήμιο και φοιτητικές εστίες

Το μνημόνιο συναντίληψης στο οποίο έκανε αναφορά ο δήμαρχος Λευκωσίας, υπεγράφη στις 22 Απριλίου 2021 από τον τότε υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη, τον τότε δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’ καθώς και τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Τάσο Χριστοφίδη.

Τα μέρη δήλωναν ότι επιθυμούν ανάπλαση της εντός των τειχών πόλης, κάθοδο του Πανεπιστημίου Κύπρου, δημιουργία/λειτουργία φοιτητικών εστιών, μακροχρόνια μίσθωση του σχολείου της Φανερωμένης, σχέδιο οικονομικών και πολεοδομικών κινήτρων, σύνδεση του ιστορικού πυρήνα (με τις πανεπιστημιακές σχολές) με μέσα μαζικής μεταφοράς, άντληση κονδυλίων από την ΕΕ κ.ο.κ..

Το Μνημόνιο ίσχυε από της υπογραφής του, οπόταν μέχρι στιγμής η Εκκλησία δικαιούται ενοίκιο περίπου €700.000, έστω και αν το κτήριο της Φανερωμένης δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε μια μέρα.

Το σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει επιπρόσθετα τις ενέργειες για υλοποίηση των πιο κάτω:

(α) Εξέταση κατάλληλων ακινήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου ή/και άλλων ιδιοκτητών και τρόποι αξιοποίησης τους με το Δήμο ή το Πανεπιστήμιο, για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών και άλλων παρεμφερών χώρων καθώς και πανεπιστημιακών σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών.

(β) Εξεύρεση και απόκτηση άλλων κατάλληλων ακινήτων για κάλυψη των αναγκών δημιουργίας φοιτητικών εστιών και χώρων φιλοξενίας ακαδημαϊκών ή ερευνητικών επισκεπτών στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

(γ) Εξέταση σχεδίου/ων πολεοδομικών και οικονομικών κινήτρων για τη δημιουργία, στην εντός των τειχών πόλη, φοιτητικών εστιών και/ή άλλων έργων.

(δ) Σύνδεση του ιστορικού πυρήνα με πανεπιστημιακές σχολές με μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης διευκόλυνση της μεταφοράς των μαθητών από και προς τα νέα τους σχολεία μέσω του δικτύου μικρών λεωφορείων του Δήμου.

(ε) Διερεύνηση των τρόπων συγχρηματοδότησης των δράσεων από προγράμματα/ταμεία της ΕΕ.