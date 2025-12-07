Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών απαιτεί, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, την άμεση αποκαθήλωση του μνημείου στον Στρόβολο για «πραξικοπηματίες καταδρομείς οι οποίοι έπεσαν στην προσπάθειά τους να καταλύσουν τη Δημοκρατία στις 15 Ιουλίου 1974». Ζητά ακόμα, προσθέτει, την απόδοση ευθυνών σε όσους προχώρησαν παράνομα και ξεκάθαρη καταδίκη από την Κυβέρνηση και όλους τους θεσμούς της Δημοκρατίας.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι είναι «χυδαία πρόκληση προς τον λαό, βάναυση προσβολή στους αληθινούς ήρωες της πατρίδας και μια ακόμη απόπειρα παραχάραξης της ιστορικής αλήθειας», τα εγκαίνια σήμερα του μνημείου.

Προσθέτει ότι η επιλογή να πραγματοποιηθούν τα συγκεκριμένα εγκαίνια σήμερα, δεν είναι τυχαία. «Είναι ύβρις, είναι πρόκληση, είναι ειρωνεία απέναντι στην ίδια την Ιστορία» καθώς η σημερινή ημέρα είναι Ημέρα Δημοκρατικής Αντίστασης, που ο λαός τιμά όσους αντιστάθηκαν στο πραξικόπημα και στη χούντα.

Ο σύνδεσμος αναφέρει ότι το εν λόγω μνημείο είναι παράνομο, δεν διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες από τον Δήμο Στροβόλου και τα εγκαίνια έγιναν χωρίς θεσμική νομιμότητα και αποτελούν πράξη αυθαιρεσίας.

«Απαιτούμε από τον Δήμο Στροβόλου και τον ΕΟΑ Λευκωσίας να προχωρήσουν άμεσα στις διαδικασίες αποκαθήλωσης του μνημείου. Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται, δεν θα γίνει αποδεκτό να παραμένει σε δημόσιο χώρο μνημείο που τιμά αυτούς που στράφηκαν κατά της Δημοκρατίας», προσθέτει.

Απαιτούν, προστίθεται, από την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και δημόσια. «Η συνεργασία της κυβέρνησης με το ΕΛΑΜ έχει ήδη διαβρώσει τα θεσμικά αντανακλαστικά του κράτους και οδηγεί στην αλλοίωση της ιστορικής πραγματικότητας. Η σημερινή της ανοχή καθιστά την ίδια συνένοχη», αναφέρουν.

Ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών καταγγέλλει τον Σύνδεσμο Εφέδρων Καταδρομών, ο οποίος ανέγειρε το μνημείο, αναφέροντας ότι αντί να συμβάλουν στη συμφιλίωση και στην ενότητα του λαού, επιλέγουν να τιμούν πραξικοπηματίες και να συντηρούν τη μισαλλοδοξία και τη διχόνοια.

ΚΥΠΕ