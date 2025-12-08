Πυρκαγιά ξέσπασε στις 15:09 σε ελλιμενισμένο σκάφος τύπου catamaran στον νότιο λιμενοβραχίονα του λιμανιού Πάφου, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου, ωστόσο η φωτιά είχε ήδη κατασβηστεί πριν την άφιξή τους από υπαλλήλους γειτονικού σκάφους με χρήση πυροσβεστήρων.

Από πλευράς Πυροσβεστικής πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση, με την εστία της φωτιάς να εντοπίζεται σε πίνακα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και μετασχηματιστή, δίπλα από τους συσσωρευτές του σκάφους. Την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν υπήρχε κανένα άτομο στο σκάφος, ενώ πιθανολογείται πως η αιτία σχετίζεται με ηλεκτρικό πρόβλημα.