Αν και το έργο φαίνεται να εμπίπτει σε αυτά για τα οποία μετά τις δραματικές εξελίξεις με τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου διεξάγονται πλέον έρευνες σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα και τις ακολουθητέες διαδικασίες από πλευράς ΥΠΕΣ και Ελεγκτικής Υπηρεσίας, εντούτοις «επί του πεδίου» τα έργα αποπεράτωσης του είναι στην τελική τους ανάπτυξη.

Οι εργασίες στο κεντρικότερο σημείο της Πάφου για την μετατροπή της παλιάς Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου σε Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης οδεύουν προς ολοκλήρωση και το διατηρητέο κτήριο που στέγαζε μέχρι πριν μερικά χρόνια τον κεντρικό αστυνομικό σταθμό επί της κεντρικής πλατείας Κέννετυ και ο περιβάλλοντας χώρος που έχουν μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε εργοτάξιο, μορφοποιούνται σιγά σιγά στο τελικό τους σχήμα, προσδίδοντας μια αλλιώτικη όψη στην πλατεία Κέννεντυ και στις κεντρικές λεωφόρους Γρίβα Διγενή και Ευαγόρα Παλληκαρίδη που το περιβάλλουν.

Οι εργασίες είναι δαπάνης σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ, το έργο εκτελείται εδώ και 15 μήνες και περιλαμβάνει ανάπλαση των εξωτερικών χώρων εμβαδού 18 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και την συντήρηση και μετατροπή του διατηρητέου κτηρίου του πρώην κεντρικού αστυνομικού σταθμού, εμβαδού 950 τετραγωνικών μέτρων. Για τον σκοπό αυτό, εκπονήθηκε ειδική μουσειολογική μελέτη από ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Με την υλοποίηση και λειτουργία του έργου, επιχειρείται και η σύνδεση του αστικού περιβάλλοντος με την ιστορία της πόλης μέσα από μια περιπατητική διαδρομή που θα ξεκινά από τα βόρεια του υπό διαμόρφωση χώρου όπου βρίσκεται το Πάρκο Γενοκτονίας των Αρμενίων και μια χαλαρή διαδρομή με υπέργειες και ισόγειες διαβάσεις μέσα σε χώρους με πλούσια βλάστηση. Ο επισκέπτης θα φθάνει στην αστική πλατεία βόρεια του κτηρίου, που θα περιλαμβάνει αστικό εξοπλισμό, χώρους καθιστικούς και χώρους υγιεινής.

Από εκεί ο επισκέπτης θα εισέρχεται στον μουσειακό χώρο, μέσα από ένα σύγχρονο κτήριο, όπου θα γνωρίζει την ιστορία της Πάφου από το 332 π.Χ. μέχρι τα νεώτερα χρόνια. Η περιήγηση αυτή θα γίνεται τόσο μέσα από εκθέματα που συγκεντρώνονται ήδη, όσο και μέσα από ψηφιακή περιήγηση.

Στο Κέντρο συγκεντρώνονται ήδη εδώ και δύο σχεδόν χρόνια, μετά από σχετική έκκληση του Δήμου Πάφου προς τους πολίτες που κατέχουν γραπτά τεκμήρια για ιστορικά ορόσημα της πόλης, πολλά ντοκουμέντα εν πολλοίς άγνωστα μέχρι σήμερα στους πλείστους. Η συγκέντρωση και έκθεση κειμηλίων από γεγονότα και περιόδους που αποτέλεσαν σταθμό στην ιστορία της Πάφου, αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη των εμπνευστών του έργου και αναδεικνύεται ήδη σε μια πτυχή για την οποία από την πρώτη στιγμή επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον από δημότες και οργανωμένα σύνολα της Πάφου.