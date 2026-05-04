Μια σύγχρονη λεωφόρο τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, από τους Τάφους των Βασιλέων στην Κάτω Πάφο μέχρι τον Κόλπο των Κοραλλίων στην Πέγεια, φιλοδοξούν να υλοποιήσουν τους επόμενους μήνες οι φορείς της Πάφου. Kυβερνητικά τμήματα, μελετητές και τοπικές αρχές έχουν αρχίσει πλέον συντονισμένα τις διεργασίες για να καταστεί εφικτό ένα έργο μείζονος σημασίας που είναι στα χαρτιά εδώ και πολλά χρόνια.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης λεωφόρου τετραπλής όδευσης, η οποία να ανταποκρίνεται σε όλα τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών. Ο βουλευτής και μέλος της επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της παρελθούσης Βουλής, Χρύσανθος Σαββίδης, δήλωσε στον «Φ» ότι βάσει των επαφών που είχε τις τελευταίες μέρες και με τον αρμόδιο υπουργό, Αλέξη Βαφεάδη και με τα κρατικά τμήματα που εμπλέκονται στον σχεδιασμό του έργου, τον Σεπτέμβριο αρχίζουν οριστικά τα έργα.

Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν ήδη οι πρώτες συσκέψεις, στο Υπουργείο Μεταφορών και στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ακάμα, με στόχο τον συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών και των μελετητών του έργου.

Η αναβάθμιση της εν λόγω οδικής αρτηρίας και η δημιουργία, ουσιαστικά μιας λεωφόρου τετραπλής όδευσης, έχει μείζονα σημασία για όλη την χαμηλή περιοχή Πάφου, τόνισε στον «Φ» και ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, δεδομένου ότι πρόκειται για παράλια έκταση στην οποία συγκεντρώνεται ουσιαστικά σχεδόν το 40% των τουριστικών καταλυμάτων της επαρχίας.

Παρόλα αυτά μέχρι τώρα, επεσήμανε, η υφιστάμενη οδική αρτηρία δεν παρέχει ιδεώδη επίπεδα ασφαλείας για αυτοκινητιστές, ποδηλάτες και πεζούς, ενώ σε πολλά σημεία της δεν έχει καν φωτισμό και πεζοδρόμια.

Ο στόχος που έχει τεθεί είναι να αρχίσει να κατασκευάζεται το έργο εντός του 2026, τόνισε ο κ. Λάμπρου, εκφράζοντας τη βούληση του Δήμου Ακάμα να συνδράμει από την πλευρά του όπως μπορεί για την ταχύτερη υλοποίηση του μεγάλου έργου.