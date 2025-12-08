Τέλος στα ασφάλιστρα–χρυσάφι και παράλληλα εξασφάλιση των δικαιωμάτων των περίπου 74.000 οδηγών που είναι άνω των 70 ετών, ευελπιστούν να εξασφαλίσουν δύο προτάσεις νόμου, οι οποίες θα κατατεθούν προς ψήφιση τον Ιανουάριο από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι εν λόγω προτάσεις έχουν πολλάκις απασχολήσει τη Βουλή, με τις ασφαλιστικές εταιρείες να εκφράζουν τη διαφωνία τους και να προειδοποιούν πως η τυχόν τροποποίηση των ασφαλίστρων για τους ηλικιωμένους, θα επιφέρει αύξηση για τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Με στόχο την πάταξη της αισχροκέρδειας η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε ηλικιακά κριτήρια σε βάρος των οδηγών από 70 και άνω, η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου ετοίμασε δύο προτάσεις νόμου.

Η πρώτη πρόταση νόμου απαγορεύει σε ασφαλιστική εταιρεία την άμεση ή έμμεση διάκριση σε βάρος προσώπου 70 ετών και άνω κατά τη σύναψη, ανανέωση ή τιμολόγηση ασφαλιστικής σύμβασης. Επιπλέον, η ασφαλιστική εταιρεία δεν δύναται να χρησιμοποιεί την ηλικία ενός οδηγού ως το μοναδικό ή αποκλειστικό κριτήριο για τη σύναψη σύμβασης ή για την επιβολή δυσμενών όρων. Η ασφαλιστική επιχείρηση, επίσης, δεν δύναται να διαφοροποιεί ή να μεταβάλει το ασφάλιστρο στους άνω των 70 ετών, εκτός και εάν η διαφοροποίηση των ασφαλίστρων βασίζεται σε στοιχεία που αποδεικνύουν τον κίνδυνο που υπάρχει. Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως €100.000 στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Στη δεύτερη πρόταση νόμου προβλέπεται πως ο ασφαλιστής δεν δύναται να αρνηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης χωρίς να παρέχει επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, η οποία να διαβιβάζεται σε αυτόν γραπτώς. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Έφορος Ασφαλίσεων δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο έως και €3.500.

Νομική Υπηρεσία και Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος φαίνεται πως δεν θεωρούν την ηλικία παράγοντα με βάση τον οποίον να δικαιολογείται επιβάρυνση, πράγμα που συμβαίνει και στην πλειοψηφία των χωρών του εξωτερικού. Μοναδική εξαίρεση, πέραν της Κύπρου, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο.

Εκ μέρους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εκφράστηκε μόνο ο ενδοιασμός να μην υπάρξει διάκριση σε βάρος άλλων ηλικιακών ομάδων. Από την πλευρά της, η Νομική Υπηρεσία υπογράμμισε πως «υπάρχει ζήτημα δυσμενούς διάκρισης στην αύξηση ασφαλίστρου με μοναδικό κριτήριο την ηλικία»

Από το γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως, αναφέρθηκε πως πρέπει να ρυθμίσει το κενό ώστε να περιλαμβάνεται στη νομοθεσία, ως κάτι το δεσμευτικό, η αξιολόγηση ανά περίπτωση.

Δεν είναι αρμοδιότητα του Εφόρου Ασφαλίσεων

Διαφωνία να αναλάβει τον έλεγχο των ασφαλιστικών εταιρειών εκφράστηκε εκ μέρους του Εφόρου Ασφαλίσεων του υπουργείου Οικονομικών.

Ο επόπτης δεν είναι δικηγόρος ή δικαστής για να επιλύει ιδιωτικές διαφορές, υπογραμμίστηκε και προστέθηκε πως εξετάζουν μόνο από εποπτικής σκοπιά και γι’ αυτό εκφράστηκε διαφωνία για τον ρόλο του Εφόρου όπως αναφέρεται στις προτάσεις νόμου.

«Αν πτωχεύσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα», υπογραμμίστηκε και προστέθηκε πως σκοπός του Εφόρου Ασφαλίσεων είναι να μην πτωχεύσει μια εταιρεία και να είναι φερέγγυες οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Δεν τίθεται ζήτημα υποδεικνύουν οι ασφαλιστικές

Υπάρχουν περίπου 74.000 οδηγοί άνω των 70 έχουν σήμερα στην Κύπρο, ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Ανδρέας Αθανασιάδης. Από αυτούς, είπε, μόνο οι 3.000 αντιμετώπισαν άρνηση να ασφαλιστούν σε εταιρεία και κατέληξαν, μετά από τρεις απορρίψεις, στην Κοινοπραξία. Δηλαδή, υπογράμμισε, ο ένας στους 29.

Ως προς την άρνηση ασφαλιστικής εταιρείας, αναφέρει πως δεν μπορεί μια νομοθεσία να την υποχρεώσει να δεχθεί κάθε πελάτη. «Όπως συμβαίνει και με έναν δικηγόρο, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί κάθε πολίτη».

Επανέλαβε το φόβο ότι αν χρειαστεί να μειωθούν τα ασφάλιστρα για τους ηλικιωμένους, τότε θα αυξηθούν τα ασφάλιστρα για τους άλλους.