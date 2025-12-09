Λίγο πριν μπει τελεία στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής και αυτό σταλεί στην Ολομέλεια για την «τελευταία πράξη», η ΠΟΕΔ απευθύνεται σε υπουργό Παιδείας, Επιτροπή και στους δασκάλους-μέλη της. Με τρεις διαφορετικές επιστολές, η οργάνωση όχι μόνο επιχειρεί να ενημερώσει για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί γύρω από το επίμαχο αυτό θέμα καθώς και για τις θέσεις της ιδίας, αλλά και να γνωστοποιήσει εκ νέου την πρόθεσή της για τις επόμενες της κινήσεις.

Η ΠΟΕΔ εξακολουθεί να θέτει θέμα της συμμετοχής του διευθυντή των σχολείων στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ενώ, ταυτόχρονα, εκφράζει κι έντονες ανησυχίες για διάφορες τροπολογίες, οι οποίες ετοιμάζονται να κατατεθούν.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή της προς την κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας, η οργάνωση των δασκάλων, επισημαίνει πως «τα τελευταία 24ωρα παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία δημοσιεύματα, πολλές φορές συγκρουόμενα μεταξύ τους, για ενδεχόμενες τροποποιήσεις στο νομοθέτημα οι οποίες όχι μόνο δεν διασκεδάζουν τις ανησυχίες της ΠΟΕΔ αλλά τις εντείνουν. Ενδεικτικά, σημειώνουμε με μεγάλη έκπληξη ότι παρατηρείται προσπάθεια και για συμμετοχή του βοηθού διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση (θέμα που δεν συζητήθηκε ποτέ μεταξύ υπουργείου Παιδείας και ΠΟΕΔ) πέραν της συμμετοχής του διευθυντή, με την οποία διαφωνούμε κάθετα». Σημειώνει ακόμη πως η εντονότερη της διαφωνία αφορά τη συμμετοχή του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. «Σημειώνουμε ότι πιθανή συμμετοχή του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, μπορεί να γίνει μόνο μετά από συμφωνία της ΠΟΕΔ με το υπουργείο Παιδείας και όχι με επιβολή μέσω του νομοθετήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΠΟΕΔ έχει ήδη ειλημμένες αποφάσεις των συλλογικών της σωμάτων, οι οποίες είχαν ανασταλεί προσωρινά στο πλαίσιο της διαδικασίας που αποφάσισε να ακολουθήσει η επιτροπή Παιδείας της Βουλής και αναπόφευκτα θα αναγκαστεί η οργάνωσή μας να τις ενεργοποιήσει. Παράλληλα, εκ των προτέρων, σας ενημερώνουμε ότι η υιοθέτηση μιας τέτοιας πρόνοιας στο τελικό κείμενο που θα ψηφιστεί, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΔ, θα οδηγήσει τον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης σε αχρείαστη παρατεταμένη κρίση, την οποία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επιθυμία μας».

Ενημέρωση δασκάλων για αλλαγές που έγιναν στο αρχικό κείμενο του ΥΠΑΝ

Απευθυνόμενη στον διδασκαλικό κόσμο, η ΠΟΕΔ αφού παρέθεσε το ιστορικό του διαλόγου με το υπουργείο Παιδείας γύρω από το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, κατέγραψε τις αλλαγές που έγιναν στο αρχικό κείμενο του Υπουργείου, έπειτα από τις δικές τις πιέσεις.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στα εξής:

>> Πρόγραμμα προετοιμασίας στελεχών: Μια πρόνοια που εντοπίστηκε έγκαιρα και αφαιρέθηκε από την πρόταση είναι το πρόγραμμα προετοιμασίας στελεχών πριν την προαγωγή με εξετάσεις. Από την αρχή, η οργάνωση πίεσε για να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη πρόνοια και να προσφέρεται πρόγραμμα επιμόρφωσης σε όλους τους νεοπροαχθέντες, όχι μόνο τους διευθυντές, μετά την προαγωγή.

>> Πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής στήριξης εκπαιδευτικών που κρίνονται μη επαρκείς: Μετά από εισήγησή της, προστέθηκε πρόνοια για επέκταση του προγράμματος και για δεύτερη σχολική χρονιά και παροχή δικαιώματος στον εκπαιδευτικό, για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, αν το επιθυμεί.

>> Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών: Πίεσε έτσι ώστε όλες οι επιμορφώσεις να προσφέρονται σε εργάσιμο χρόνο, αλλά και να επεκταθεί το χρονικό πλαίσιο που απαιτείται για τη συμπλήρωση των 50 ωρών από δύο σε τρεις σχολικές χρονιές.

>> Ρόλο παιδαγωγικού συμβούλου για τη Δημοτική Εκπαίδευση αναλαμβάνει βοηθός διευθυντής και, εκεί όπου δεν υπάρχει, άλλος κατάλληλα καταρτισμένος εκπαιδευτικός.

>> Διαφοροποιείται ο τρόπος αποτίμησης της αξίας των βοηθών διευθυντών από τους απλούς εκπαιδευτικούς και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα διοικητικά καθήκοντα.

>> Η εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας από τρία έτη θα γίνεται κάθε πέντε έτη.

>> Αφαιρέθηκε από το νομοσχέδιο η αναφορά: «Τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης καταχωρούνται σε πλατφόρμα, ώστε να αξιοποιούνται από το Υπουργείο για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τον επανακαθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος». Η εν λόγω αναφορά παρέπεμπε σε αχρείαστη λογοδοσία και σε εθνικά επίπεδα, κάτι για το οποίο η ΠΟΕΔ ήταν αντίθετη.

>> Το ατομικό πληροφοριακό δελτίο θα λαμβάνεται υπόψη ως πηγή πληροφόρησης.

>> Η διαδικασία διαμορφωτικής αξιολόγησης σε περιπτώσεις μικρών σχολείων όπου δεν υπάρχει διευθυντής, αλλά και όσον αφορά στις διαδικασίες αξιολόγησης των διευθυντών, δύο θέματα για τα οποία δεν ήταν ξεκάθαρες και σαφείς οι διαδικασίες, γίνεται αναφορά ότι οι εν λόγω διαδικασίες θα ξεκαθαρίσουν στη βάση εγκύκλιων οδηγιών.

>> Σε σχέση με τη συμμετοχή του διευθυντή στην τελική/ αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αφενός τα άρθρα που αναφέρονται σε αυτό δεν έχουν αφαιρεθεί. Αφετέρου, έγινε προσπάθεια από μέρους του Υπουργείου να διαφοροποιήσει κατά κάποιο τρόπο τη θέση του, βάζοντας στις μεταβατικές διατάξεις την εξής αναφορά: «Οι πρόνοιες των Κανονισμών 12 έως 14 που αφορούν στη συμμετοχή του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, θα τύχουν εφαρμογής από τη σχολική χρονιά 2030-2031, μετά από συζήτηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και σχετική συμφωνία». Πρόθεση της επίσημης πλευράς ήταν η εισαγωγή μεταβατικής διάταξης η οποία να ορίζει πως η συγκεκριμένη πρόνοια εφαρμόζεται μόνο κατόπιν συμφωνίας στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Η πιο πάνω αναφορά, δεν καλύπτει πλήρως τη θέση της οργάνωσης, αφού δεν διασαφηνίζεται ξεκάθαρα η αφαίρεση του διευθυντή από την αριθμητική αξιολόγηση.

>> Επαναφορά των βαθμολογιών για σκοπούς προαγωγής από το 100 στο 40, έτσι ώστε να μην αλλοιωθούν οι υφιστάμενες βαθμολογίες, αλλά και να μην υπάρξουν αδικίες.

>> Μετακίνηση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης κατά ένα χρόνο.

«Παρ’ όλες τις πιο πάνω βελτιώσεις στο πλαίσιο υποχωρήσεων κι από τις δύο πλευρές, συνεχίζει να προβληματίζει έντονα το θέμα που αφορά στη συμμετοχή του διευθυντή στην τελική αξιολόγηση, μιας και η αντίστοιχη αναφορά στην προτεινόμενη Νομοθεσία δεν είναι ξεκάθαρη. Ταυτόχρονα, συνεχίζει να προβληματίζει το γεγονός ότι πολλά και σοβαρά θέματα δεν έχουν ούτε συζητηθεί ούτε συμφωνηθεί», σημειώνει ακόμα η ΠΟΕΔ.

Ζητά ενημέρωση για την οικονομική πτυχή

Επιπλέον, η ΠΟΕΔ αναφέρει στην υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, πως σε απαντητική επιστολή του τέως γενικού διευθυντή του ΥΠΑΝ προς την οργάνωση, έχει εντοπίσει πως απουσιάζουν στοιχεία/ πληροφορίες για το πλάνο στήριξης του όλου εγχειρήματος. «Ειδικότερα, στην επιστολή δεν περιλαμβάνεται η αύξηση του διοικητικού χρόνου των διευθυντών (μείωση 1-3 διδακτικών περιόδων στον διδακτικό τους χρόνο), όπως είχε περιληφθεί στην οικονομική πτυχή του νέου σχεδίου, καθώς και αναφορά για το πλάνο υλοποίησης της αύξησης του διοικητικού χρόνου της διευθυντικής ομάδας (μηδενισμός διδακτικού χρόνου διευθυντών και μείωση διδακτικού χρόνου βοηθών διευθυντών). Ζητούμε όπως καταρτιστεί πλάνο υλοποίησης σε ότι αφορά την αύξηση των διευθυντικών θέσεων στην Προδημοτική Εκπαίδευση. Επίσης, δεν δίνεται πληροφόρηση για τον τρόπο στήριξης της Επαγγελματικής Μάθησης, η οποία επεκτείνεται πλέον σε όλες μας τις σχολικές μονάδες», αναφέρει η ΠΟΕΔ.