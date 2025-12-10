Το καμπανάκι της ζωής κτύπησε η μικρή Νάγια στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Οι Μικροί Ήρωες σε ανάρτηση τους αναφέρουν ότι «η Νάγια μας διδάσκει τι σημαίνει θάρρος, χαμόγελο και πίστη στη ζωή».

Δείτε το βίντεο και την ανάρτηση

Η μικρή μας ηρωίδα, η Νάγια, φόρεσε τα γιορτινά της και κτύπησε το καμπανάκι της ζωής στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακαρείου Νοσοκομείου.

Σε αυτή τη στιγμή γεμάτη χαρά και ελπίδα, νιώθουμε βαθιά συγκίνηση. Η Νάγια μας διδάσκει τι σημαίνει θάρρος, χαμόγελο και πίστη στη ζωή. Θα είμαστε πάντα δίπλα της, να στηρίζουμε κάθε της βήμα, όπως και τους γονείς της, που με τόση αγάπη και δύναμη τη συνοδεύουν σε αυτό το ταξίδι.

Μικρές στιγμές σαν κι αυτή μας θυμίζουν ότι η ζωή είναι πιο όμορφη όταν τη ζούμε μαζί!