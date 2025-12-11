Σε μια κρίσιμη απόφαση για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες την καταβολή οικονομικής βοήθειας, μέγιστου συνολικού ύψους €18.800.000, στους γεωργούς που επλήγησαν από αντίξοες καιρικές συνθήκες κατά το έτος 2025.

Η ενίσχυση αφορά ζημιές που προκλήθηκαν, κυρίως, στα σιτηρά λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, καθώς και στα αμπέλια εξαιτίας δυσμενών κλιματικών φαινομένων, με κυριότερο το χαλάζι. Συνολικά εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν περίπου 8.600 παραγωγοί, 8.000 σιτοκαλλιεργητές και 600 αμπελουργοί.

Η γεωργική παραγωγή το 2025 επηρεάστηκε σημαντικά για τρίτη συνεχή χρονιά λόγω του υδατικού ελλείμματος και των ακραίων καιρικών φαινομένων. Πιο συγκεκριμένα, στα σιτηρά προκλήθηκαν ζημιές κατά κύριο λόγο από την ανομβρία και στα αμπέλια από δυσμενείς κλιματικές συνθήκες, κυρίως χαλάζι. Ο υπολογισμός των ενισχύσεων έγινε με βάση τη μεθοδολογία του Εθνικού Πλαισίου Ζημιών.

Οι πληρωμές θα διενεργηθούν μέσω του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής (Ταμείο), σύμφωνα με τον σχετικό νόμο περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή (Ν103(Ι)/2019 και 2021). Οι ενισχύσεις έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου στις 30 Οκτωβρίου 2025.

Ωστόσο, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συνοδεύεται από την επισήμανση της ανάγκης ενίσχυσης του Ταμείου: Το Αποθεματικό του Ταμείου σήμερα ανέρχεται περίπου στα €22.800.000, εκ των οποίων τα €15.500.000 αφορούν ήδη πιστώσεις για κάλυψη των αναγκών του Έκτακτου Ειδικού Σχεδίου της πυρκαγιάς σε κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού.

Εξαιτίας αυτής της δέσμευσης, κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση της συνεισφοράς του κράτους προς το Ταμείο με επιπλέον ποσό ύψους €11.500.000. Το ποσό αυτό έχει προταθεί για συμπερίληψη στον υπό διαμόρφωση Τροποποιητικό Προϋπολογισμό του 2025.

Η καταβολή της οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες γεωργούς τελεί υπό ορισμένες σημαντικές προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίστηκαν στην απόφαση: Η διενέργεια των πληρωμών θα πραγματοποιηθεί, νοουμένου ότι το Νομοσχέδιο για τον Τροποποιητικό Προϋπολογισμό του 2025 θα ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το ύψος του αποθεματικού του Ταμείου, κατά την περίοδο καταβολής, θα πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη των αποζημιώσεων. Οι δικαιούχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) πρέπει να πληρούν τις πρόνοιες του περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή Νόμου.

Επιπλέον, οι πληγέντες παραγωγοί θα ενημερωθούν ότι, κατά την καταβολή της ενίσχυσης, θα γίνει συμψηφισμός με τυχόν οφειλές τους προς το κράτος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Υπουργείο Οικονομικών, του οποίου οι απόψεις ενσωματώθηκαν στην τελική πρόταση, συμφώνησε με την προώθηση του σχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο.