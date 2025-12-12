Με μικρή πλειοψηφία το Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) της ΠΟΕΔ, αποφάσισε όπως προχωρήσει σε στάση εργασίας, ως μέτρο αντίδρασης και διαφωνίας με σημεία του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Η οργάνωση των δασκάλων αποφάσισε όπως την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου από τις 7:30π.μ. έως τις 9:05π.μ. κατέλθει σε στάση εργασίας έπειτα από αξιολόγηση των μέχρι στιγμής δεδομένων γύρω από το θέμα.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔ σημειώνει ότι «δυστυχώς – και παρ’ όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από πλευράς ΠΟΕΔ– φαίνεται να προχωρά προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής ένα νομοσχέδιο που αποκλίνει από τις θέσεις της Οργάνωσης. Καταθέτουμε έντονο προβληματισμό στο γεγονός ότι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου διαφοροποιείται από βουλευτές και κοινοβουλευτικά κόμματα, ακόμη και σε σημεία στα οποία υπήρχαν συγκλίσεις μεταξύ ΠΟΕΔ και υπουργείου Παιδείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η συμμετοχή του βοηθού διευθυντή και του διευθυντή στην τελική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τη στιγμή που ως Οργάνωση διαφωνήσαμε και διαφωνούμε έντονα».

Επιπρόσθετα, η ΠΟΕΔ αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή είχε προβλεφθεί από την ίδια, «αφού το υπουργείο Παιδείας από τον Μάιο 2025 προχώρησε μονομερώς σε κατάθεση ενός νομοσχεδίου με διαφωνίες, ασάφειες και κενά, το οποίο δεν είχε συμφωνηθεί με την Οργάνωση. Ως ΠΟΕΔ, ήταν κάτι που καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή και, δυστυχώς, το υπουργείο Παιδείας δεν κατάφερε να απαντήσει στις ανησυχίες της Οργάνωσης. Η αντίδραση για την Οργάνωση αποτελεί μονόδρομο, με ανοικτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και επιπλέον μέτρα αντίδρασης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση για τη λήψη μέτρων λήφθηκε με την πλειοψηφία των κινήσεων ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορίας και Προοδευτικής, ενώ καταψηφίστηκε από ΑΚΙΔΑ και ΔΗΑΝΑ.

Συγκεκριμένα, η ΑΚΙΔΑ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει πως «δεν υπερψήφισε την απόφαση του ΕΔΣ ΠΟΕΔ, για λήψη απεργιακών, σε σχέση με το νέο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου. Ως ΑΚΙΔΑ καταθέσαμε πρόταση η οποία προνοούσε άμεσες συναντήσεις με τα κόμματα, ώστε να παρουσιαστούν και να συζητηθούν ξανά οι θέσεις της ΠΟΕΔ, καθώς και ορισμό συνεδρίας του ΕΔΣ τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, όταν θα υπάρχει το τελικό κείμενο της νομοθεσίας, ώστε να αξιολογηθεί υπεύθυνα η κατάσταση και, εφόσον χρειαστεί, να ληφθούν μέτρα αντίδρασης. Η θέση της ΑΚΙΔΑ βασίστηκε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμη τελικές και ξεκάθαρες απαντήσεις για βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου, ενώ, ταυτόχρονα, κυκλοφορούν αντιφατικά δημοσιεύματα ή/και ενημερώσεις, γεγονός που δημιουργεί εύλογη ασάφεια και αβεβαιότητα. Η πρότασή μας, δυστυχώς, μειοψήφησε».

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για την τελική απόφαση τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Το πλάνο του υπουργείου Παιδείας για υλοποίηση της οικονομικής πτυχής

Στο μεταξύ, προτού η ΠΟΕΔ συναντηθεί με την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, χθες το πρωί και πριν συνέλθει το ΕΔΣ της για την απόφαση λήψης δυναμικών μέτρων, έλαβε από τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Παιδείας, Μάριο Παναγίδη, επιστολή στην οποία της παρουσίαζε το πλάνο υλοποίησης της οικονομικής πτυχής του νέου συστήματος αξιολόγησης και των δεσμεύσεων του Υπουργείου.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγίδη, η υλοποίηση της οικονομικής πτυχής του νέου συστήματος αξιολόγησης, θα αρχίσει αμέσως μετά την ψήφιση των Κανονισμών, με την προσφορά σχετικής επιμόρφωσης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ενώ οι υπόλοιπες δράσεις θα αρχίσουν να υλοποιούνται σταδιακά από τον Σεπτέμβριο του 2026 και θα ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ως ακολούθως:

>> Από τον Σεπτέμβριο του 2026 και έπειτα θα παραχωρείται μία διδακτική περίοδος σε κάθε σχολική μονάδα (νηπιαγωγεία, ειδικά σχολεία, δημοτικά σχολεία), η οποία σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του Παιδαγωγικού Συμβούλου. Νοείται πως, στα σχολεία που συμμετέχουν στο Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης (ΥΕΜ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, θα συνεχιστεί η παραχώρηση χρόνου μέχρι δύο διδακτικές περιόδους για τον συντονισμό του Προγράμματος.

>> Από τον Σεπτέμβριο του 2027 και έπειτα, θα παραχωρείται μία διδακτική περίοδος σε κάθε νεοεισερχόμενο εκπαιδευτικό και δύο ή τρεις διδακτικές περίοδοι σε κάθε εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει καθήκοντα μέντορα (τρεις διδακτικές περιόδους μείωση θα λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν δύο νεοεισερχόμενους και δύο διδακτικές περιόδους μείωση θα λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που θα αναλαμβάνουν έναν νεοεισερχόμενο). Παράλληλα, θα παραχωρείται μείωση δύο διδακτικών περιόδων κατά μέσο όρο σε όλους τους διευθυντές που έχουν διδακτικά καθήκοντα (από μία μέχρι τρεις διδακτικές περιόδους, αναλόγως του αριθμού των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου), για τη συμμετοχή τους στο νέο σύστημα αξιολόγησης.

>> Από το 2027 και μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδους, θα προωθηθεί η πλήρωση αριθμού θέσεων Ανώτερων Εκπαιδευτικών, καθώς και αριθμού νέων θέσεων Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΕΔΕ) και Πρώτων Λειτουργών Εκπαίδευσης (ΠΛΕ), Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα γίνεται σταδιακά, ώστε μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου να έχουν πληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες θέσεις (250 Ανώτερων Εκπαιδευτικών, 24 ΕΔΕ και 2 ΠΛΕ). Σημειώνεται ότι, με τη δημιουργία των νέων θέσεων των Ανώτερων Εκπαιδευτικών, θα πρέπει να τύχει έγκρισης το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας από τα θεσμικά όργανα και, ακολούθως, να προωθηθεί η διαδικασία πλήρωσής τους.

>> Όσον αφορά στον μηδενισμό του διδακτικού χρόνου των διευθυντών και στην αύξηση του διοικητικού χρόνου των βοηθών διευθυντών, αυτά θα συζητηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, μαζί με άλλα εκκρεμούντα όπως για παράδειγμα την αύξηση των οργανικών θέσεων βοηθών διευθυντών και διευθυντών νηπιαγωγείων, μετά την ψήφιση των κανονισμών και αφού συμφωνηθούν με το υπουργείο Οικονομικών, σε βάθος τριετίας, πενταετίας, με τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Υπενθυμίζεται η υφιστάμενη σχετική επιστολή της Υπουργού, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Παρακολούθησης, θα διευκολύνει και θα την εφαρμογή της μεταρρύθμισης».