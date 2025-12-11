Σε στάση εργασίας κατέρχεται η ΠΟΕΔ την ερχόμενη Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου από τις 7:30 μέχρι τις 9:05 ως μέτρο αντίδρασης και διαφωνίας με σημεία του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο νομοσχέδιο θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για την τελική απόφαση τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση για μέτρα λήφθηκε σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίας του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ και δεν ήταν ομόφωνη.

Αναμένεται σύντομη επίσημη ανακοίνωση από την οργάνωση των δασκάλων.