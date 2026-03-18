Σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 8 ως τις 11 το πρωί κατέρχονται σήμερα οι εργαζόμενοι στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου διαμαρτυρόμενοι για σοβαρά προβλήματα που, όπως αναφέρουν, απασχολούν την ΑΗΚ και τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε επιστολή τους προς το ΔΣ της ΑΗΚ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του οργανισμού σημείωσαν ότι χειροτερεύει η οδυνηρή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας, με αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές και την οικονομία του τόπου, εξαιτίας έλλειψης Στρατηγικού Σχεδιασμού του κράτους και κωλυσιεργίας και αδράνειας των αρμόδιων φορέων.

Επεσήμαναν πως στις όποιες συναντήσεις είχαν με το ΔΣ, κατά τις οποίες υπήρχε συναντίληψη και ταύτιση απόψεων και θέσεων, τόνιζαν ότι η Αρχή θα έπρεπε να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προωθήσει λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν την ΑΗΚ και τον Τομέα Ενέργειας. «Μετά λύπης μας, διαπιστώνουμε ότι αυτά παραμένουν άλυτα και επιπλέον παρατηρούμε ενέργειες του κράτους, που δυσχεραίνουν την κατάσταση», πρόσθεσαν στην επιστολή.

Επεσήμαναν πως η Πολιτεία, αντί να ασχολείται με όσα επιβάλλεται να γίνουν στον τομέα της ενέργειας που να εξασφαλίζουν την επάρκεια ηλεκτρισμού, την ασφάλεια εφοδιασμού, τη στήριξη των καταναλωτών και φωτοβολταϊκά, πραγματικά για όλους, “αναλώνεται σε ευφάνταστες και ανεδαφικές προτάσεις, οι οποίες εξελίσσονται σε φιάσκο, αυξάνοντας αντί να μειώνοντας το κόστος του ηλεκτρισμού”.

