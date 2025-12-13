Συναγερμός έχει σημάνει στον περιβαλλοντικό κόσμο μετά την έκδοση γνωμοδότησης από την Περιβαλλοντική Αρχή για την κατασκευή και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 2 MW στην κοινότητα Μελάδια της επαρχίας Πάφου. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Terra Cypria και BirdLife Cyprus με κοινή, επείγουσα επιστολή τους, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2025, προς τον διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και πλήθος άλλων αρμοδίων και συναρμοδίων αρχών, ζητούν την άμεση ανάκληση της γνωμοδότησης από την Περιβαλλοντική Αρχή, λόγω των σοβαρών κενών και λαθών που εντοπίζονται και την απόρριψη του έργου από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου.

Οι οργανώσεις εκφράζουν τη λύπη τους για την μη επαρκώς αιτιολογημένη απάντηση του Τμήματος Περιβάλλοντος σε προηγούμενο αίτημά τους και εγείρουν τέσσερα βασικά ζητήματα σχετικά με τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και τη γνωμοδότηση:

Ασύμβατοι όροι: Πώς αναμένεται να ενσωματωθούν συγκεκριμένοι όροι της γνωμοδότησης στο εγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο, όταν κρίνονται κατ’ ουσίαν ασύμβατοι με αυτό, χωρίς να επηρεάζεται άλλος όρος της ίδιας γνωμοδότησης;

Γόνιμη γεωργική γη: Πώς λήφθηκε υπόψη η ένσταση και ο όρος του Τμήματος Γεωργίας σχετικά με το τμήμα του τεμαχίου που περιλαμβάνει γόνιμη/αποδοτική και καλλιεργήσιμη γεωργική γη;

Προστασία υδάτων και αντίθετοι όροι: Γιατί δεν ενσωματώθηκε ο όρος του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) για χρήση αδρανών υλικών στο πάρκο (για μετριασμό της διάβρωσης ρύπων) και πώς αυτός συμβαδίζει με συγκεκριμένο όρο της Περιβαλλοντικής Αρχής, ο οποίος απαιτεί το έδαφος να παραμείνει ασφράγιστο για απορρόφηση ομβρίων υδάτων;

Φυσική βλάστηση/άγρια ζωή: Πώς λήφθηκε υπόψη ο όρος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ) για εξαίρεση και μη επηρεασμό του τμήματος του τεμαχίου με έντονη φυσική βλάστηση, θάμνους/δένδρα, και ξερολιθιές, και γιατί δεν αναφέρεται αυτός ο όρος στο Συνοπτικό Σημείωμα της γνωμοδότησης;

Οι οργανώσεις ζητούν άμεση ενημέρωση επί των τεσσάρων ερωτημάτων τους, με βάση τις πρόνοιες για την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση (Σύμβαση Άρχους).

Οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η Περιβαλλοντική Αρχή παραγνωρίζει το γεγονός ότι το τεμάχιο χωροθέτησης εμπίπτει σε τρεις περιοχές εξέτασης κατά περίπτωση, σύμφωνα με την Εντολή 1/2024 (πλαίσιο αδειοδότησης για τις ΑΠΕ):

α) Χλωρίδα: Στο τεμάχιο καταγράφηκε σημαντικός αριθμός δέντρων (πεύκα, αμυγδαλιές, μοσφιλιές, περνιές, τρεμιθιές, χαρουπιές) και σημαντική έκταση του προστατευόμενου τύπου φυσικού οικοτόπου 5420 – Φρύγανα της Ανατολικής Μεσογείου.

β) Περιοχή Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής: Το έργο χωροθετείται σε Πολεοδομική Ζώνη Γεωργικής Χρήσης Γ3 και Πολεοδομικό Καθεστώς Περιοχής Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής, στοιχείο το οποίο δεν εξετάζεται στη γνωμοδότηση.

Γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας: Το Τμήμα Γεωργίας χαρακτηρίζει το έδαφος ως γόνιμο και αξιοποιήσιμο γεωργικά. Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι η περιοχή περιλαμβάνει γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας, με φυσική βλάστηση και γραμμικά στοιχεία αγροτικού τοπίου (ξερολιθιές, υδατορέματα), αλλά οι επιπτώσεις σε αυτή τη γη δεν εξετάζονται στη γνωμοδότηση.