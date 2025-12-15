Ριζοσπαστικές λύσεις περιλαμβανομένης της μετακίνησης της πλατείας Σολωμού (ως τερματικού σταθμού λεωφορείων), αποκλεισμό όλων των οχημάτων στη λεωφόρο Μακαρίου το Σαββατοκύριακο, και προγραμματισμένες πολιτιστικές/επιχειρηματικές δράσεις που αυξάνουν ροή και παραμονή, προτείνει ανάμεσα σε άλλα το ΕΤΕΚ για βελτίωση της κατάστασης στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

Περαιτέρω το ΕΤΕΚ εισηγείται αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με βάση τα σημερινά δεδομένα, ένταξη αυτών και άλλων προτάσεων που εισηγείται σε ρυθμιστικό σχέδιο για το κέντρο της πόλης, ενημέρωση όλων των σχεδιασμών με πρόσφατες μελέτες και ολοκλήρωση της στρατηγικής πριν από μεγάλες αποφάσεις.

Τις πιο πάνω θέσεις αναμένεται να αναπτύξει ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντής, στο πλαίσιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου που προηγήθηκε και στο πλαίσιο των εργασιών του εξετάστηκαν δράσεις με σκοπό την επιτάχυνση της ενδυνάμωσης, της επισκεψιμότητας και της εμπορικότητας του αστικού κέντρου της Λευκωσίας, με σεβασμό στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ θα εισηγηθεί και τα ακόλουθα:

Φόρος αδρανούσας ιδιοκτησίας στο κέντρο με επανεπένδυση των εσόδων σε παρεμβάσεις αναζωογόνησης.

– Ταχεία αδειοδότηση (fast-track) για αλλαγές χρήσης και μικρές επεμβάσεις, με πρότυπα για τα διατηρητέα.

Ενίσχυση/απλοποίηση πολεοδομικών κινήτρων του Σχεδίου Περιοχής, ώστε οι κανόνες να είναι σαφείς και εφαρμόσιμοι.

Μηχανισμός branding/marketing για ενιαία εικόνα, στοχευμένες καμπάνιες και “κόκκινο χαλί” σε επενδύσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας.

Ο κ. Κωνσταντής αναμένεται να προτείνει επίσης και τα ακόλουθα:

«Υιοθέτηση των δράσεων που αναδείχθηκαν στο εργαστήρι, ολοκλήρωση των συνδέσεων και της πράσινης ραχοκοκαλιάς, ολιστικό σχεδιασμό, διαφανείς και συμμετοχικές διαδικασίες, πράσινο σχεδιασμό με μικροκλίμα, ποιότητα στον σχεδιασμό, ενεργοποίηση του ανενεργού αποθέματος με κίνητρα και αντικίνητρα, και σταθερό μηχανισμό παρακολούθησης της προόδου». Με βάση την προσέγγιση αυτή, σύμφωνα πάντα με το ΕΤΕΚ, «η λεωφόρος Μακαρίου παύει να είναι πεδίο αντιπαράθεσης και γίνεται τμήμα μιας συνολικής αφήγησης για μια πόλη που λειτουργεί καθημερινά, με ποιότητα και ταυτότητα, για τον κάτοικο, τον εργαζόμενο και τον επισκέπτη».

Όσον αφορά γενικότερα συμπεράσματα του εργαστηρίου, ο κ. Κωνσταντής θεωρεί, ανάμεσα σε άλλα, πως υπήρξε σύγκλιση στο ακόλουθο όραμα:

«Δημιουργία ενός αστικού κέντρου το οποίο λειτουργεί καθημερινά, με συνέχεια στον δημόσιο χώρο, με μόνιμη κατοίκηση και μικτή δραστηριότητα, με πολιτισμό και καινοτομία, με σκίαση, πράσινο και ποιοτικές υποδομές, και με διαδικασίες γρήγορες και διαφανείς».

Ο κ. Κωνσταντής θα προτείνει επίσης τις ακόλουθες δύο παρεμβάσεις:

– Δημιουργία ενός συνεχούς πράσινου τόξου στην τάφρο και το περιμετρικό μέτωπο, με φυτεύσεις, σκιά και δίκτυο ήπιων διαδρομών, και

– Ευδιάκριτες συνδέσεις που ενώνουν γειτονιές και μεγάλους πόλους για σταθερή ροή επισκεπτών και πεζής κίνησης.

Ειδικότερα για τη λεωφόρο Μακαρίου, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ αναμένεται να καταθέσει και τα ακόλουθα:

«Η Μακαρίου λειτούργησε ως σημείο καμπής επειδή άνοιξε τον δημόσιο διάλογο για το «τι πόλη θέλουμε»: Δηλαδή, για τη συνοχή του δημόσιου χώρου, τη σχέση μας με το αυτοκίνητο, την ταυτότητα και την καθημερινότητα στο κέντρο. Μας ανάγκασε να δούμε την πόλη ως σύνολο και όχι ως άθροισμα αποσπασματικών παρεμβάσεων. Αυτό είναι το πρώτο και πιο πολύτιμο μάθημα.

Τι χάσαμε; Χάσαμε χρόνο σε δίπολα (ναι ή όχι στο αυτοκίνητο) που μας αποπροσανατόλισαν από μία σύνθετη και δύσκολη συζήτηση. Τι δεν εφαρμόστηκε επαρκώς από το αρχικό «πιλοτικό» εγχείρημα της βιώσιμης πόλης; Η συνέχεια και η ροή του δημόσιου χώρου ανάμεσα στις γειτονιές, η συστηματική επανακατοίκηση του κέντρου, η αξιοποίηση του ανενεργού αποθέματος, ο σταθερός συντονισμός των έργων και η λογοδοσία για τα αποτελέσματα.

Η συμμετοχική διαδικασία ανέδειξε κάτι σαφές: το «άνοιγμα» της λεωφόρου στο αυτοκίνητο, ως μεμονωμένη ιδέα, δεν εντάσσεται σήμερα σε δίκτυο αμοιβαίων στηρίξεων μεταξύ των διαφορετικών μέτρων και, άρα, δεν προκρίνεται ως προτεραιότητα. Η ανησυχία για την Μακαρίου βέβαια είναι υπαρκτή και σεβαστή, για αυτό προτείνουμε άμεσα, μέχρι να ολοκληρωθεί η συνολική διαχείριση, στοχευμένα μέτρα χαμηλού κόστους και υψηλής ωφέλειας: περισσότερη σκίαση και πράσινο για καλύτερο μικροκλίμα, αστικός εξοπλισμός, ενοποίηση ωραρίων ώστε να δημιουργείται συνεκτική εμπειρία, στοχευμένη επιδότηση στάθμευσης για σύντομες επισκέψεις, αναδιάταξη υπερτοπικών λεωφορειακών διελεύσεων, μετακίνηση της πλατείας Σολωμού ως τερματικού σταθμού, αποκλεισμός όλων των οχημάτων το Σαββατοκύριακο, και προγραμματισμένες πολιτιστικές/επιχειρηματικές δράσεις που αυξάνουν ροή και παραμονή.

Όλα αυτά, όμως, για να έχουν αποτέλεσμα, πρέπει να μπουν σε ένα επικαιροποιημένο σχέδιο, υποδεικνύει ο κ. Κωνσταντής ο οποίος προτείνει επίσης:

«Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με βάση τα σημερινά δεδομένα, ένταξη των παραπάνω σε ένα Master Plan για το κέντρο, ενημέρωση όλων των σχεδιασμών με πρόσφατες μελέτες και ολοκλήρωση της στρατηγικής πριν από μεγάλες αποφάσεις. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να επαναλάβουμε το σενάριο όπου ώριμες ιδέες μένουν μετέωρες — το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις: όταν λείπει η σύνδεση των έργων, χάνεται η δυναμική. Η πόλη χρειάζεται συνέπεια και αλληλοϋποστήριξη των παρεμβάσεων: κάθε έργο να στηρίζει και να στηρίζεται από ένα δίκτυο άλλων έργων.

Η συγκυρία είναι εξαιρετικά σημαντική. Η αναβάθμιση της Λευκωσίας τέθηκε ρητά και στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, σε πρόσφατη συνάντηση με τον Προέδρο της Δημοκρατίας για πακέτο παρεμβάσεων στην πρωτεύουσα. Αυτό δημιουργεί το αναγκαίο πλαίσιο για να περάσουμε από τη θεωρία στην εφαρμογή με σαφείς προθεσμίες, χρηματοδοτικά εργαλεία και δημόσια λογοδοσία».

«Θέλουμε κάθε απόφαση να μεταφράζεται σε απτό, μετρήσιμο όφελος για τον πολίτη, και το κέντρο να αποκτά συνέχεια, ταυτότητα και καθημερινή χρηστικότητα», καταλήγει η εισήγηση του ΕΤΕΚ.