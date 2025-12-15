Στον χορό των μέτρων μπαίνει και η ΟΕΛΜΕΚ, η οποία αποφάσισε σήμερα όπως κατέλθει σε στάση εργασίας, διαμαρτυρόμενη για πρόνοιες και σημεία του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Η οργάνωση των καθηγητών, θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας όπως και η ΠΟΕΔ, την ερχόμενη Πέμπτη από τις 7:30 μέχρι τις 9:00 το πρωί.

Πρόκειται για απόφαση του κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΛΜΕΚ, το οποίο συνεδρίασε σήμερα για σχεδόν τρεις ώρες. Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι η οργάνωση έχει σοβαρότατες ενστάσεις στο κεφάλαιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης και σημείων που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια της Βουλής θα αποφασίσει για το νομοσχέδιο την ερχόμενη Δευτέρα.