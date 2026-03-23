Απερίφραστα καταδικάζει η ΟΕΛΜΕΚ τα σοβαρά περιστατικά επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς που καταγράφηκαν πρόσφατα σε Γυμνάσια και Λύκεια της Λεμεσού και της Λάρνακας εναντίον εκπαιδευτικών.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωση, εκπαιδευτικοί έγιναν στόχος λεκτικών επιθέσεων, απειλών, απόπειρας άσκησης σωματικής βίας και πρόκλησης ζημιών στην περιουσία τους από γονείς και μαθητές εντός του σχολικού χώρου.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι σε πρόσφατο περιστατικό στη Λεμεσό, γονέας εισήλθε στο σχολείο και προέβη σε ύβρεις, σοβαρές απειλές και απόπειρα σωματικής επίθεσης κατά εκπαιδευτικού, ενώ παρόμοια ανησυχητικά περιστατικά καταγράφηκαν και σε άλλες σχολικές μονάδες των δύο πόλεων.

Η ΟΕΛΜΕΚ απαιτεί:

-Άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων από το ΥΠΑΝ και την Αστυνομία

-Ουσιαστική ενίσχυση των μέτρων πρόληχης και προστασίας στα σχολεία

-Άμεση κατάρτιση και εφαρμογή σαφών και δεσμευτικών πρωτοκόλλων για τη διαχείριση περιστατικών βίας από γονείς ή τρίτους κατά εκπαιδευτικών