Η επένδυση στην εκπαίδευση των μικρότερων παιδιών μιας κοινωνίας δεν είναι απλώς μια εκπαιδευτική πολιτική, αλλά μια στρατηγική επιλογή για το μέλλον της ίδιας της χώρας, επεσήμαναν την Δευτέρα Υπουργός Παιδείας και Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας σε δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσαν από κοινού, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης αναφορικά με την 1η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση και Φροντίδα.

Αθηνά Μιχαηλίδου και Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας σημείωσαν “ότι η επένδυση στην εκπαίδευση των μικρότερων παιδιών μιας κοινωνίας δεν είναι απλώς μια εκπαιδευτική πολιτική, αλλά μια στρατηγική επιλογή για το μέλλον της ίδιας της χώρας, γιατί τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι καθοριστικά, αφού εκεί διαμορφώνονται οι βάσεις της μάθησης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της προσωπικότητας”.

Στον χαιρετισμό της η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου είπε ότι “για πρώτη φορά, η χώρα μας αποκτά ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των έξι χρόνων”.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για “ένα πλαίσιο που θέτει στο επίκεντρο το παιδί, την οικογένεια και την κοινότητα και που στοχεύει να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί θα έχει πρόσβαση σε ποιοτικές, προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας”.

Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι “η στρατηγική αυτή δεν είναι απλώς ένα κείμενο πολιτικής αλλά είναι ένας οδικός χάρτης μεταρρύθμισης, με δράσεις και επενδύσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν μέχρι το 2030 και στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες και υλοποιείται μέσα από τριάντα στοχευμένες δράσεις, πλήρως ευθυγραμμισμένες με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας”.

Καταλήγοντας είπε “οι πέντε αυτοί πυλώνες που είναι διακυβέρνηση, πρόσβαση, παιδαγωγικό πλαίσιο, εργατικό δυναμικό και παρακολούθηση και αξιολόγηση, αντανακλούν μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη του τομέα”.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα ανέφερε ότι η υποβολή και η υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση και Φροντίδα συνιστούν ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2021-2026) και δράση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά για το 2022-2030, ενισχύοντας τη συνοχή της εθνικής πολιτικής με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσει”ς.

Πρόσθεσε “ότι μέσα από την εθνική στρατηγική και το σχέδιο δράσης προωθείται μια ολιστική προσέγγιση του παιδιού με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με γνώμονα πάντα το συμφέρον του παιδιού”.

Όπως είπε η Υφυπουργός, “η επίτευξη των στρατηγικών στόχων που τίθενται στο πλαίσιο κάθε πυλώνα στηρίζεται στην υλοποίηση τριάντα νέων δράσεων και ευθυγραμμίζονται πλήρως με το Εθνικό Πλαίσιο Ποιότητας για την προδημοτική εκπαίδευση και φροντίδα”.

Επίσης, συνέχισε, “εισάγονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη διασφάλιση της συνοχής των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ίσης πρόσβασης όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, από τη γέννηση έως την ηλικία των έξι χρονών”.

Καταλήγοντας η Υφυπουργός ανέφερε ότι “τίθενται την ίδια ώρα, οι βάσεις για εκσυγχρονισμό του θεσμού του/της κατ’ οίκον παιδοκόμου και του επαγγέλματος του βρεφοπαιδαγωγού μέσα από την τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση προσβάσιμης προδημοτικής εκπαίδευσης και φροντίδας, ιδιαίτερα για παιδιά έως τριών ετών, καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή άλλες μορφές ευαλωτότητας”.

Στη συνέχεια, λειτουργοί Υπουργείου και Υφυπουργείου, “παρουσίασαν αναλυτικά τους λόγους που οδήγησαν τα δύο υπουργεία να προχωρήσουν στην ανάπτυξη της στρατηγικής καθώς και τις βάσεις στις οποίες βασίστηκε ο σχεδιασμός της, με αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου, των στόχων και των δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή”.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης βασίζονται στις συστάσεις διετούς Έργου που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος TSI (Technical Support Instrument) της ΕΕ.

Στηρίζεται σε πέντε πυλώνες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της Σύστασης του Συμβουλίου της ΕΕ για την Προδημοτική Εκπαίδευση και Φροντίδα του 2019 και το περιεχόμενό τους είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους Αναθεωρημένους στόχους της Βαρκελώνης για το 2030.

Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση των βασικών πυλώνων στους οποίους βασίζεται η στρατηγική ενώ η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από το κοινό για τα θέματα που παρουσιάστηκαν.

ΚΥΠΕ