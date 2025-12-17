Το νέο αναβαθμισμένο Μηχανογραφικό Σύστημα Στρατολογίας, το οποίο επεκτείνεται για χρήση μέχρι το επίπεδο Μονάδας παρουσιάστηκε το πρωί της Τετάρτης στον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, ο οποίος επισκέφθηκε το Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου.

Ο κ. Πάλμας, έτυχε ενημέρωσης από τον Διευθυντή των Στρατολογικών Γραφείων, ενώ του παρουσιάστηκε το νέο Μηχανογραφικό Σύστημα Στρατολογίας, το οποίο παρέχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και καταργεί την έντυπη μορφή ατομικών εγγράφων των εθνοφρουρών και των ΣΥΟΠ. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, κατά την επόμενη Εκπαίδευση Σειρών Στρατεύσιμων Οπλιτών (2026 ΕΣΣΟ), όλα τα ατομικά έγγραφα θα τηρούνται ηλεκτρονικά.

Η κατάργηση της έντυπης τήρησης των ατομικών εγγράφων, που περιλαμβάνουν αρκετές χιλιάδες πλαστικούς φακέλους και καρτέλες κάθε χρόνο, εντάσσεται στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης της χώρας και της ευρύτερης ψηφιακής μεταρρύθμισης και αποτελεί απτή συνεισφορά του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της χώρας.

Ο Υπουργός Άμυνας επεσήμανε ότι η σχεδίαση και ανάπτυξη του νέου αναβαθμισμένου Μηχανογραφικού Συστήματος της Στρατολογίας, έγινε αποκλειστικά από την ίδια την Εθνική Φρουρά, με αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν αρκετά εκατομμύρια για το κράτος.

Πρόκειται για ένα ολιστικό σύστημα, δομημένο με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις των Στρατολογικών Υπηρεσιών και προς τούτο ο κ. Πάλμας συνεχάρη την ηγεσία της Ε.Φ. και όλους όσοι συνέβαλαν την υλοποίησή του.

Ήδη από τον Μάρτιο του 2024 οι Κύπριοι πολίτες, εφόσον διαθέτουν ταυτοποιημένο λογαριασμό στο gov.cy, μπορούν να αιτούνται ηλεκτρονικά την έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης στρατολογικής κατάστασης, καθώς και άδειας εξόδου. Τα έγγραφα αυτά λαμβάνονται ηλεκτρονικά και μπορούν να τυπωθούν από το σπίτι τους, είτε βρίσκονται στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, χωρίς να απαιτείται η προσωπική παρουσία τους ή η παρουσία εκπροσώπου τους στο Στρατολογικό Γραφείο ή σε ΚΕΠ.

Ικανοποίηση με τα κονδύλια των εξοπλισμών

Με αφορμή την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού, ο ΥΠΑΜ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα κονδύλια που προσφέρονται για τους εξοπλισμούς της άμυνας.

Μάλιστα, σημείωσε ότι η Κύπρος συμμετέχει στον κανονισμό SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί έχει παραχωρηθεί ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προσφέρεται στην Κ.Δ. η δυναντότητα μέσα σε μία πενταετία να αντλεί κεφάλαια από τον Κανονισμό, ώστε να ενισχύεται περαιτέρω η Ε.Φ. χωρίς να υπάρχει μείωση του ετήσιου προϋπολογισμού που αφορά την αμυντική θωράκιση του τόπου.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον κ. Πάλμα, είναι αυξημένα τα κονδύλια και μας δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε στις συνθήκες εξοπλιστικών προγραμμάτων.

«Όσο υπάρχει η στασιμότητα στην επίλυση του Κυπριακού και υπάρχουν τα κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο, έχουμε καθήκον και υποχρέωση να ενισχύουμε την αμυντική μας θωράκιση για να διαφυλάττουμε την κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα και την ίδια ώρα να διασφαλίζουμε στον μέγιστο βαθμό την ειρήνη στον τόπο μας», είπε ο Υπουργός Άμυνας, τονίζοντας πως με την αποτρεπτική ισχύ αυξάνονται οι πιθανότητες δημιουργίας προϋποθέσεων ειρηνικής κατάστασης στην Κύπρο.

Τομέας άμυνας και συνεργασίας με Γαλλία και ΗΑΕ

Ο ΥΠΑΜ αναφέρθηκε και στη διαχρονική συνεργασία της Κ.Δ. με τη Γαλλία στα θέματα άμυνας και εξοπλισμών. Με αφορμή και την επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Παρίσι, η συνεργασία ενισχύθηκε περισσότερο με την εταιρική σχέση που υπέγραψε με τον Εμμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, η επίσκεψη του Προέδρου των ΗΑΕ στην Κύπρο, μόνο οφέλη μπορεί να δώσει στην Κ.Δ., επεσήμανε ο Υπουργός Άμυνας.

Επίσης, τα θέματα άμυνας και ασφάλειας είναι πρώτα στην ατζέντα συζήτησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ανέφερε ο ΥΠΑΜ, τονίζοντας ότι το γεγονός αυτό προέκυψε από τον πόλεμο στην Ουκρανία.