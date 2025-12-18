Παραλήπτες χιλιάδων αντικειμένων τα οποία παρήγγειλαν, μέσω ιστοσελίδων, κυρίως από τρίτες χώρες, ταλαιπωρήθηκαν και αξίζει να σημειωθεί, πως ενώ κάποια αντικείμενα χρειάστηκαν μερικές μέρες να φτάσουν στην Κύπρο από την άλλη άκρη της γης, μέχρι να προωθηθούν από τη Λάρνακα στους παραλήπτες απαιτήθηκε μέχρι και ένας μήνας. Λόγω και των εορτών και της αναμονής των πακέτων οι μεμψιμοιρίες δεν σταματούν και πολλοί από όσους αγόρασαν διάφορα προϊόντα εγκαίρως, διαμαρτύρονται.

Τόσο ο επί του Τύπου εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων κ. Γιώργος Κωνσταντίνου όσον και ο διευθυντής των Κυπριακών Ταχυδρομείων κ. Παύλος Παυλίδης αναγνώρισαν το πρόβλημα, αν και ο τελευταίος υπέδειξε, πως την παρούσα περίοδο τα πακέτα τα οποία δεν έχουν παραδοθεί είναι τα «προβληματικά» και ότι αυτά περιορίζονται σε μερικές εκατοντάδες.

Αρχικά, ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αντικειμένων, φόρτωσαν την καθυστέρηση στο Τμήμα Τελωνείων και γι’ αυτό αποταθήκαμε στον επί του Τύπου εκπρόσωπο του Τμήματος, ο οποίος αναγνωρίζει ότι όντως είχε δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ένεκα της αλλαγής του συστήματος εκτελώνισης των πακέτων. Όπως εξήγησε, όταν τέθηκε σε λειτουργία το αυτοματοποιημένο σύστημα απαιτήθηκε κάποιος χρόνος προσαρμογής και εξοικείωσης. Περαιτέρω, το σύστημα του Τελωνείου έπρεπε να συνδεθεί με το σύστημα του Ταχυδρομείου, ώστε να «επικοινωνούν». Στο διάστημα αυτό όντως παρατηρήθηκε πρόβλημα καθυστερήσεων στη διανομή των πακέτων τα οποία παρέμεναν για κάποιο χρονικό διάστημα στο ανταλλακτήριο του Τμήματος Τελωνείων.

Πέραν αυτού, ρόλο στις καθυστερήσεις διαδραμάτισε και η επιβολή ΦΠΑ στα αντικείμενα από μηδενική αξία σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς επιβολής ΦΠΑ από €150 και άνω.

Εξήγησε επίσης, πως από πλευράς Τελωνείου, η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται κανονικά, χωρίς καθυστερήσεις, και όσον αφορά τα πακέτα τα οποία προωθεί το Ταχυδρομείο προς έλεγχο η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί πλήρως.

Περαιτέρω ανέφερε, πως πλέον το πρόβλημα των καθυστερήσεων πηγάζει από το γεγονός ότι αριθμός δεμάτων φτάνουν για έλεγχο με ελλιπή στοιχεία, χωρίς περιγραφή των αντικειμένων κ.ο.κ., οπόταν προτού υποβληθούν σε έλεγχο από το Τελωνείο πρέπει να γίνει κάποια προεργασία από το Ταχυδρομείο. Εκτιμάται, πως ίσως και λόγω υποστελέχωσης δημιουργείται καθυστέρηση στα πακέτα κατά περίπου 20-30 μέρες μέχρι να καταχωρηθούν σωστά τα στοιχεία από το Ταχυδρομείο για να προωθηθούν στο Τελωνείο για έλεγχο. Κάποιο πρόβλημα που παρατηρήθηκε αρχικά με το Τελωνείο έχει ξεπεραστεί, ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Παρατηρεί εξάλλου, ότι το Τελωνείο ενημερώθηκε, πως όταν πολίτες επικοινωνούν με διάφορες εταιρείες ταχυμεταφορών, τους λένε πως η διαδικασία καθυστερεί στο Τελωνείο, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Όπως εξηγεί, τα ελλιπή στοιχεία καταχωρούνται από τον αποστολέα, δηλαδή από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες της χώρας προέλευσης των πακέτων. Για να μπορεί να προωθηθεί το πακέτο στον παραλήπτη του στην Κύπρο, αναλαμβάνουν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να συμπληρώσουν τα κενά και να καταχωρηθούν στο σύστημα και να εξεταστεί ποια από αυτά θα ελεγχθούν κάτι το οποίο δημιουργεί καθυστερήσεις.

Από πλευράς του ο διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομείων κ. Παύλος Παυλίδης, ερωτηθείς σχετικά, αρχικά παρατήρησε πως ειδικά τις περιόδους προ των εορτών παρατηρείται αυξημένη διακίνηση δεμάτων/πακέτων, οπόταν κάποια καθυστέρηση είναι δυνατόν να παρατηρείται, αν και όπως διευκρίνισε, η κατάσταση αυτές τις μέρες εξελίσσεται ομαλά, νοουμένου ότι τα ίδια τα πακέτα περιέχουν όλες τις πληροφορίες για τους παραλήπτες τους. Έρχονται τη μία μέρα και στις πλείστες των περιπτώσεων προωθούνται για τον προορισμό τους την επομένη, είπε. Ωστόσο διευκρίνισε, πως όταν τα πακέτα παρουσιάζονται με ελλιπείς πληροφορίες του παραλήπτη ή της τελωνειακής δήλωσης (από πλευράς του αποστολέα) τότε ναι, παρατηρείται καθυστέρηση.

Αυτή τη στιγμή ο μεγάλος όγκος των αντικειμένων που καθυστερούσαν φαίνεται να έχουν προωθηθεί και σύμφωνα με εκτιμήσεις, σχετικά μεγάλη καθυστέρηση παρουσιάζουν μερικές εκατοντάδες πακέτα τα οποία πιθανώς να μην υπερβαίνουν τις 2.000, ανέφερε ο κ. Παυλίδης. Ο διευθυντής Ταχυδρομείων διευκρίνισε, πως όταν τα πακέτα παρουσιάζουν ελλιπή στοιχεία, το Ταχυδρομείο δεν μπορεί να τα προωθήσει στο Τμήμα Τελωνείων για δασμολόγηση και προώθηση προς τον παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή, τα «προβληματικά» πακέτα βγαίνουν εκτός ροής, στοιβάζονται και παίρνουν τη σειρά τους. Εξετάζονται οι ελλείψεις και το Ταχυδρομείο παίρνει τα στοιχεία από την ετικέτα του κάθε προϊόντος, τα καταχωρεί και ακολουθεί η προώθηση τους στο Τελωνείο για δασμολόγηση.

Υποστελέχωση και αλλαγή συστήματος πίσω από τις καθυστερήσεις

«Έως και 30 ημέρες αναμονή σε «προβληματικά» πακέτα – Περίπου 50 κενές θέσεις ταχυδρομικών λειτουργών επιβαρύνουν τη διανομή»

Σχολιάζοντας αναφορές για λειψανδρία ο διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομείων κ. Παύλος Παυλίδης, ανέφερε ότι για τη συγκεκριμένη διεκπεραίωση υπήρχαν τρία άτομα τα οποία εργοδοτήθηκαν σε άλλα τμήματα, οπόταν το Ταχυδρομείο έμεινε μετέωρο.

Μαζί με αυτά, αν ληφθεί υπόψιν και η αλλαγή του συστήματος των τελωνείων (το οποίο απαιτούσε εξοικείωση) γίνεται αντιληπτό πως θα παρατηρούνταν καθυστερήσεις, οι οποίες επιβαρύνθηκαν και από το μεγάλο όγκο των πακέτων της περιόδου.

Σε ερώτηση κατά πόσον ισχύει ότι παρατηρείται καθυστέρηση μέχρι και 30 μέρες, ο κ. Παυλίδης ανέφερε, πως κάποια αντικείμενα έχουν τόσα πολλά ενημερωτικά κενά ώστε δεν αποκλείονται καθυστερήσεις τέτοιας κλίμακας. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το Τελωνείο μπορεί να ζητήσει κάποιο τιμολόγιο το οποίο απουσιάζει, οπόταν μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, υπάρχει καθυστέρηση στην δασμολόγηση και κατ’ επέκταση στην παράδοση.

Περαιτέρω διευκρίνισε, πως οι καθυστερήσεις δεν αφορούν μόνο τα πακέτα που περνούν μέσω των κυπριακών ταχυδρομείων.

Σημειώνεται, πως στα προερχόμενα από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πακέτα, δεν επιβάλλονται δασμοί, οπόταν οι καθυστερήσεις, εκεί και όπου παρατηρούνται, είναι περιορισμένες σε σχέση με ό,τι ισχύει με τα δέματα που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Η ταχύτητα προώθησης των δεμάτων/πακέτων προς τους παραλήπτες σχετίζεται και με τη στελέχωση των Ταχυδρομείων και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 50 κενές θέσεις ταχυδρομικών λειτουργών και έχουν προκηρυχθεί οι 44. Μέχρι στιγμής προσελήφθησαν 11 υπάλληλοι. Ωστόσο, είναι αμφίβολο κατά πόσον θα παραμείνουν όλοι στο Τμήμα, αν ληφθούν υπόψιν οι διαρροές που παρατηρούνται προς άλλες υπηρεσίες.