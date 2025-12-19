Η πρόσφατη έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς επιβεβαιώνει πλήρως και χωρίς καμία αμφιβολία τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην έκθεσή της ημερ. 13/12/2023 για το “σοβαρό σκάνδαλο παράνομων επεμβάσεων, παρανομιών και θεσμικής ανοχής” που αφορούν την υπόθεση της Τριμίκλινης και του ποταμού Κούρη, αναφέρει σε ανακοίνωση Τύπου το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο.

Περαιτέρω το Κίνημα προσθέτει πως καταρρίπτεται οριστικά το αφήγημα όλων όσοι αντί να απαντήσουν επί της ουσίας, επέλεξαν, όπως αναφέρεται, τη συκοφαντία, τη λοιδορία και την προσωπική επίθεση εναντίον του τότε Γενικού Ελεγκτή και νυν επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Το Κίνημα αναφέρει ακόμα ότι “ιδιαίτερη πολιτική ευθύνη φέρει η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου, η οποία στις 11/7/2025 ανέχθηκε και κάλυψε δημόσια επίθεση εναντίον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη από τον επικεφαλής του λεγόμενου ‘σκιώδους υπουργικού’ του ΔΗΣΥ, Μιχάλη Ιωαννίδη”.