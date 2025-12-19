Τεράστιες ευθύνες αποδίδει σε πόρισμα βόμβα για το σκάνδαλο Τριμίκλινης η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς, σε σχέση με την εκτροπή του ποταμού Κούρη και τη μεταφορά νερού σε παράνομες εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείου,

Μεταξύ άλλων η Αρχή Κατά της Διαφθοράς ζητά την ποινική δίωξη του πρώην Υπουργού Γεωργίας, Νίκου Κουγιάλη, του πρώην διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, Κώστα Χατζηπαναγιώτου και του πρώην διευθυντή του Τμήματος Αλιείας, Λοΐζου Λοϊζίδη.

Η Αρχή εισηγείται, επίσης, πειθαρχικές διώξεις για εφτά λειτουργούς από το Τμήμα Γεωργίας, την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού και από το Τμήμα Αλιείας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς εξέδωσε τα παρακάτω:

Αποτέλεσμα της αυτεπάγγελτης έρευνας για το θέμα της εκτροπής του νερού του ποταμού Κούρη.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς προβαίνει στην πιο κάτω Ανακοίνωση:

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ

1. Δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει τη σύσταση και λειτουργία της Αρχής («N.19(I)/2022»), υπάρχει απαγόρευση δημοσιοποίησης πληροφοριών οι οποίες λαμβάνονται στα πλαίσια της αποστολής της, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Επιτρόπου Διαφάνειας.

2. Στην παρούσα περίπτωση, ο Επίτροπος Διαφάνειας, ενέκρινε, στη βάση του Άρθρου 18 (1) του N.19(I)/2022, την άρση απαγόρευσης και η Αρχή, σε Συνεδρία της, αποφάσισε την έκδοση της παρούσας Ανακοίνωσης.

3. Η αιτιολόγηση της ανωτέρω άρσης έγκειται στο γεγονός ότι, στην παρούσα υπόθεση, έχει ήδη δοθεί εκτενής δημοσιότητα και έχουν δημοσιευθεί λεπτομέρειες της υπόθεσης.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

4. Αρχές του Φθινοπώρου του 2023, περιήλθαν εις γνώση της Αρχής πληροφορίες, για κατ΄ισχυρισμόν, παράνομη ιχθυοκαλλιέργεια, παράνομες επεμβάσεις σε Κρατική γη και στον Ποταμό Κούρη και παράνομη λειτουργία επιχείρησης εστίασης και χώρων διαμονής επισκεπτών στις Κοινότητες Συλίκου και Τριμίκλινης.

5. Οι πληροφορίες, κατά κύριον λόγο, προέρχονταν από δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και από αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

6. Επειδή από τα εν λόγω δημοσιεύματα προβάλλετο και πιθανή ευθύνη αξιωματούχων για τις πιο πάνω πράξεις, η Αρχή αποφάσισε να διερευνήσει αυτεπάγγελτα το όλο θέμα.

7.Σε πρώτο στάδιο, υπήρξε επικοινωνία με τους δημοσιογράφους που είχαν καλύψει το θέμα.

8. Στις 18 Οκτωβρίου, 2023, με δικό της αίτημα, η Αρχή παρακολούθησε τη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, η οποία συζήτησε το εν λόγω θέμα.

9. Στις 25 Οκτωβρίου, 2023, Κλιμάκιο της Αρχής πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή Τριμίκλινης – Σαϊττά.

10. Επιπρόσθετα, η Αρχή επικοινώνησε με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία επίσης προέβαινε σε δική της Έρευνα και η οποία στις 7 Δεκεμβρίου, 2023, εξέδωσε την Ειδική Έκθεση αρ. ΤΑΘΕ/01/2023.

11. Μετά τις πιο πάνω εξελίξεις, η Αρχή αποφάσισε τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης Έρευνας με σκοπό τη διακρίβωση, του κατά πόσον, διαχρονικά, υπήρχαν παρανομίες και/ή παραλείψεις οι οποίες να δημιουργούν υπόνοιες για πράξεις διαφθοράς από πλευράς κρατικών αξιωματούχων και/ή λειτουργών.

Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

12. Προς διεξαγωγή της Έρευνας η Αρχή διόρισε μόνο ένα Λειτουργό Επιθεώρησης, τον πρώην Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου κ. Νίκο Γιαπανά.

13. Όροι Εντολής: Οι Όροι Εντολής που δόθηκαν στον πιο πάνω Λειτουργό Επιθεώρησης ήταν οι ακόλουθοι:

(Α) Η Έρευνα θα διεξαχθεί χρονικά για την περίοδο από το έτος 2004 μέχρι σήμερα.

(Β) Οι οντότητες οι οποίες θα ελεγχθούν για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς, είναι οι ακόλουθες 12:

(i) Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

(ii) Τμήμα Γεωργίας

(iii) Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

(iv) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

(v) Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

(vi) Υπουργείο Εσωτερικών

(vii)Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού

(viii) Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

(ix) Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

(x) Υφυπουργείο Τουρισμού

(xi) Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

(xii) Τμήμα Περιβάλλοντος

(Γ) Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία θα ελεγχθούν για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς είναι οι προϊστάμενοι των πιο πάνω οντοτήτων, καθώς και οι αξιωματούχοι και υπάλληλοί τους για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο (Α), πιο πάνω. Ομοίως, πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα νομικά και/ή φυσικά τα οποία εμπλέκονται άμεσα με οποιαδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα για την ίδια περίοδο.

(Δ) Οι ενέργειες για τις οποίες θα ελεγχθούν όλες οι πιο πάνω οντότητες και πρόσωπα είναι οι ακόλουθες:

(α) Εκτροπή νερού από τον ποταμό Κούρη.

(β) Μεταφορά του εν λόγω νερού σε παράνομες εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείου στην Κοινότητα της Τριμίκλινης.

(γ) Ανέγερση και λειτουργία παράνομων εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας, κέντρου αναψυχής και χώρων διαμονής επισκεπτών στην Κοινότητα Τριμίκλινης καθώς και το γεγονός ότι μέρος της ανάπτυξης επεμβαίνει παράνομα σε κρατική γη.

(δ) Οικειοποίηση κρατικής γης για ιδιωτικά συμφέροντα από τους διαχειριστές του ιχθυοτροφείου Τριμίκλινης.

(ε) Διαδικασία αδειοδότησης άλλου ιχθυοτροφείου, ιδίων συμφερόντων στην Κοινότητα Συλίκου.

14. Κατά τη διάρκεια της Έρευνας, διεξήχθησαν συνολικά 55 Ακροάσεις, κατά τις οποίες κατέθεσαν συνολικά 64 Μάρτυρες, νυν και πρώην Προϊστάμενοι, Αξιωματούχοι, καθώς και Λειτουργοί των πιο πάνω Τμημάτων. Επιπρόσθετα, κατατέθηκαν 120 Τεκμήρια.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

15. Ο Λειτουργός Επιθεώρησης, αφού άκουσε το σύνολο της μαρτυρίας που προσήχθη ενώπιόν του και την αξιολόγησε για κάθε ενότητα, συνέταξε Έκθεση αποτελούμενη από 275 σελίδες, στην οποία προβαίνει σε Ευρήματα και Συμπεράσματα επί της προσαχθείσας μαρτυρίας. Προς τούτο, αναλύεται και η νομική πτυχή των εγερθέντων ζητημάτων. Η εν λόγω Έκθεση εγκρίθηκε σε σχετική Συνεδρία της Αρχής.

Παραδεκτά Γεγονότα

16. Κάποια γεγονότα προκύπτουν ως παραδεκτά και τα βασικά καταγράφονται πιο κάτω:

(α) Ο Ιδιοκτήτης 2 τεμαχίων γης, το ένα στην Τριμίκλινη και το άλλο στη Συλίκου, αμφότερα στην Επαρχία Λεμεσού, επιθυμούσε να δημιουργήσει ιχθυοτροφείο βασικά για την εκτροφή οξύρυγχου από τον οποίο παράγεται το χαβιάρι με τελικό αποτέλεσμα να παράγει ποσότητες από χαβιάρι.

(β) Στις 25/06/2009, έλαβε Άδεια Οικοδομής από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, η οποία αφορούσε σε περίφραξη και υδατοδεξαμενή στο τεμάχιο της Συλίκου.

(γ) Στις 13/10/2011, εκδόθηκε για την ίδια υδατοδεξαμενή Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιχθυοτροφείου, για παραγωγή 5 τόνων ψαριών του γλυκού νερού ετησίως. Την Άδεια εξέδωσε το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ).

(δ) Η Άδεια όμως που είχε εκδοθεί από το ΤΑΘΕ εκ παραδρομής ανέφερε ως χώρο “Τριμίκλινη, Πάφος”!!

(ε) Όπως δε χαρακτηριστικά αναφέρει ο Λειτουργός Επιθεώρησης, το τι επακολούθησε επιβεβαίωσε τη ρήση “ενός κακού, μύρια έπονται”!

(στ) Διαχρονικά οι κυβερνητικοί λειτουργοί σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες τελούσαν υπό σύγχυση.

(ζ) Στις 13/10/2011 και στις 07/02/2013, δόθηκαν εκ μέρους του ΤΑΘΕ, Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας του Ιχθυοτροφείου. Και στις δύο άδειες ως χώρος εξακολουθούσε να αναφέρεται “Τριμίκλινη, Πάφος”.

(η) Στις 10/02/2013, τελέστηκαν τα εγκαίνια του Ιχθυοτροφείου από τον τότε Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

17. Καταγράφονται πιο κάτω τα Ευρήματα – Συμπεράσματα του Λειτουργού Επιθεώρησης ως προς την ύπαρξη ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων αλλά και άλλες γενικές διαπιστώσεις και εισηγήσεις. Καταλογίζονται ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε 3 πρόσωπα και πειθαρχικές σε άλλα 7 πρόσωπα. Σημειώνεται ότι σε δύο πρόσωπα καταλογίζονται ενδεχόμενες πειθαρχικές ευθύνες σε πέραν της μίας περίπτωσης.

Ενδεχόμενη Ποινική Ευθύνη κ. Νίκου Κουγιάλη

18. Ο κ. Νίκος Κουγιάλης διετέλεσε Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και εν συνεχεία Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος από την 01/03/2013 μέχρι και την 28/02/2018.

19. Ουδέποτε υπό την πιο πάνω ιδιότητά του είχε επισκεφθεί είτε το ιχθυοτροφείο της Τριμίκλινης, είτε αυτό στη Συλίκου. Γνώριζε όμως για τη λειτουργία τους γιατί υπήρχε αίτημα του Ιδιοκτήτη για άντληση νερού από τον Ποταμό Κούρη.

20. Ο Ιδιοκτήτης των ιχθυοτροφείων είχε υποβάλει αίτημα για εκτροπή του Ποταμού Κούρη πριν από το Φράγμα της Τριμίκλινης, για τις ανάγκες του Ιχθυοτροφείου του το οποίο με Απόφαση του Γενικού Διευθυντή ημερ. 08/08/2017, είχε απορριφθεί.

21. Κατόπιν τούτου ο Ιδιοκτήτης, στις 23/08/2017 καταχώρισε Ιεραρχική Προσφυγή, εναντίον της πιο πάνω Απόφασης, με εκτενές περιεχόμενο.

22. Στις 13/09/2017, ο Υπουργός χωρίς να ακολουθηθεί η νενομισμένη διαδικασία, ενέκρινε την Ιεραρχική Προσφυγή παρέχοντας Άδεια υδροληψίας από τον Ποταμό Κούρη, σε σημείο πάνω από το φράγμα της Τριμίκλινης.

23. Όμως οι ενέργειες του δεν περιορίστηκαν μέχρις εκεί. Χωρίς να υπάρχει σχετικό αίτημα, ενέκρινε και την παροχή νερού από το ίδιο το Φράγμα.

24. Ο Λειτουργός Επιθεώρησης καταλήγει ως ακολούθως:

“το τελικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι ασκώντας την εξουσία που του παρέχει ο πιο πάνω νόμος, χωρίς έρευνα, αντιφατικά και χωρίς μελέτη των διαφόρων επιστολών και των εγειρομένων θεμάτων, με μια χειρόγραφη σημείωση και υπογραφή, την ίδια ημέρα, ενέκρινε δυο αντιφατικές άδειες. Προφανώς ένα λογικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί, και εξάγεται επί τούτου σχετικό εύρημα, είναι ότι ενέκρινε την ιεραρχική προσφυγή, χωρίς κανένα έλεγχο ή έρευνα, ασκώντας την εξουσία που του παρέχει ο νόμος κατά τρόπο εντελώς αυθαίρετο και καταχρηστικό.

Επίσης, ήταν ομοίως η κατάληξη ότι «Είναι προφανές, κατά την άποψη μου, ότι ο σκοπός του μάρτυρα ήταν να εγκρίνει, άνευ ετέρου, την ιεραρχική προσφυγή, χωρίς κανένα έλεγχο και έρευνα, ούτε καν μελέτη των επιστολών, εγκρίνοντας με παντελη αδιαφορία, δυο διαφορετικές και αλληλοσυγκρούομενες άδειες, γεγονός που υποδεικνύει ότι επρόκειτο για μια προειλημμένη απόφαση, εντελώς αυθαίρετη και καταχρηστική. Η αυθαιρεσία του εξάγεται και από το γεγονός ότι μιλούσε ή σύγχιζε τα πράγματα, όπως και οι χειρόγραφες σημειώσεις του, ως προς το αίτημα, αν αφορούσε λήψη νερού από το φράγμα της Τριμίκλινης, ή ανάντι του ποταμού Κούρη, πριν το φράγμα της Τριμίκλινης». Ο κ. Κουγιάλης, εκμεταλλευόμενος την θέση του Υπουργού που κατείχε, καταχρηστικά και τελείως αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο και έρευνα, ενέκρινε την ρηθείσα ιεραρχική προσφυγή.”

25. Από τις πιο πάνω ενέργειες του κ. Κουγιάλη, σύμφωνα με το Λειτουργό Επιθεώρησης ενδεχομένως να προκύπτει ποινική ευθύνη για το αδίκημα της Κατάχρησης Εξουσίας, δυνάμει του Άρθρου 105, του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154.

Ενδεχόμενες Ποινικές Ευθύνες των κ.κ. Λοΐζου Λοϊζίδη και Κώστα Χ΄΄ Παναγιώτου

26. Ο κ. Λ. Λοϊζίδης, κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν ο Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, τώρα όμως είναι αφυπηρετήσας.

27. Ο κ. Κ. Χ΄΄ Παναγιώτου, κατά τον ουσιώδη χρόνο υπηρετούσε ως Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος.

28. Σύμφωνα με τα Ευρήματα της Έκθεσης, ο κ. Λοϊζίδης είναι το πρόσωπο που είχε υπογράψει τις 2 Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου, ημερ. 13/10/2011 και 07/02/2013.

29. Η Άδεια ημερ. 07/02/2013, υπεγράφη αφού προηγουμένως είχε αποσταλεί, εκ μέρους του κ. Χ΄΄ Παναγιώτου, Επιστολή εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος. Η εν λόγω Επιστολή απεστάλη, παράνομα και εντελώς καταχρηστικά. Ο δε κ. Λοϊζίδης δήλωσε, κατά την Έρευνα, ότι σε περίπτωση που δεν έδινε αυτός την Άδεια, το Ιχθυοτροφείο θα συνέχιζε να λειτουργεί παράνομα! Αυτή τη δήλωση του την προβάλλει έντονα ο Λειτουργός Επιθεώρησης ως αυθαίρετη και αδικαιολόγητη, οι δε ενέργειες του θεωρήθηκαν ως καταχρηστικές.

30.Μάλιστα η εν λόγω Άδεια ημερ. 07/02/2013, είχε δοθεί από τον ίδιο τον κ. Λοϊζίδη, σε συνεννόηση με τον κ. Χ΄΄ Παναγιώτου, επειδή θα γίνονταν τα εγκαίνια του Ιχθυοτροφείου από τον τότε Υπουργό και ο χώρος έπρεπε να είναι νόμιμος! Ουσιαστικά, εν γνώσει τους, ηθελημένα και εσκεμμένα, παρέκαμψαν όλη τη νομοθεσία και κανονισμούς, στηριζόμενοι στη θέση που κατείχαν, ως Διευθυντές των αντίστοιχων Τμημάτων και, εντελώς αυθαίρετα και καταχρηστικά, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους ώστε να δοθεί η Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιχθυοτροφείου, ημερ. 07/02/2013.

31. Από τις πιο πάνω ενέργειες των πιο πάνω, σύμφωνα με το Λειτουργό Επιθεώρησης, ενδεχομένως να προκύπτει ποινική ευθύνη για το αδίκημα της Κατάχρησης Εξουσίας, δυνάμει του Άρθρου 105, του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 αλλά και της Συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, δυνάμει του Άρθρου 372, του ίδιου Κώδικα.

Ενδεχόμενη διάπραξη Πειθαρχικών Παραπτωμάτων από Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας

32. Η ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας, διαπιστώθηκε σε 3 μέρη:

33. Αίτηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013

Διαπιστώθηκε σοβαρή απουσία ουσιαστικών ελέγχων εκ μέρους τριών λειτουργών, καθώς και παράβαση όρου της Συμφωνίας Σύμβασης εκ μέρους ενός εξ αυτών, στο πλαίσιο προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων, όπως αναλύθηκε εκτενώς στο σχετικό κεφάλαιο της Έκθεσης, ενδέχεται να στοιχειοθετεί πειθαρχικό παράπτωμα κατά παράβαση του Άρθρου 73 και του Άρθρου 3 του Πρώτου Πίνακα του Μέρους Ι του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990 (Ν. 1/1990).

34. Επιδότηση Υδατοδεξαμενής

Από τη μαρτυρία προέκυψε ότι ο επιτόπιος έλεγχος διενεργήθηκε με επιπόλαιο τρόπο, καθόσον υπογράφηκαν και προωθήθηκαν προς πληρωμή έντυπα ελέγχου χωρίς ουσιαστική επαλήθευση. Παράλληλα, λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας, ενώ έφερε την ευθύνη εποπτείας, παρέπεμψε το ζήτημα αποκλειστικά στον επιτόπιο ελεγκτή. Η συμπεριφορά αυτή ενδέχεται να συνιστά πειθαρχικά παραπτώματα εκ μέρους τόσο του λειτουργού όσο και του επιτόπιου ελεγκτή, δυνάμει των ίδιων νομοθετικών διατάξεων.

35. Εκ των υστέρων έλεγχοι αιτημάτων πληρωμής

Από τη μαρτυρία δύο λειτουργών διαπιστώθηκε ότι οι έλεγχοι περιορίζονταν σε απλή λογιστική επαλήθευση των ποσών, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο των δικαιολογητικών και χωρίς διερεύνηση κατά πόσο οι εμπλεκόμενες εταιρείες διέθεταν τις απαιτούμενες άδειες. Ως αποτέλεσμα, καταβλήθηκε ποσό ύψους €657.000 σε εταιρείες που, σύμφωνα με τη μαρτυρία, φαίνεται να μην διέθεταν τις αναγκαίες άδειες από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών. Η παράλειψη αυτή ενδέχεται να συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα εκ μέρους των δύο λειτουργών.

Ενδεχόμενη διάπραξη Πειθαρχικών Παραπτωμάτων από Λειτουργούς της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού

36. Από τα διαπιστωθέντα γεγονότα προκύπτει ότι 2 λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού παρέλειψαν να προβούν, από την 9η Νοεμβρίου 2017, στη λήψη των προβλεπόμενων και επιβαλλόμενων από τη νομοθεσία νομικών μέτρων εναντίον παράνομων υποστατικών στην περιοχή Τριμίκλινης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραμείνει αδικαιολόγητα σε εκκρεμότητα για χρονικό διάστημα 6 ετών.

37. Η εν λόγω παράλειψη και η μακρόχρονη αδράνεια οφείλονται στο γεγονός ότι οι εν λόγω λειτουργοί δεν προέβησαν έγκαιρα στη λήψη όλων των αναγκαίων ενεργειών, επέδειξαν υπέρμετρη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ενήργησαν με αδιαφορία ως προς την προώθηση της υπόθεσης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

38. Ως εκ τούτου, ο Λειτουργός Επιθεώρησης καταλήγει ότι η πιο πάνω συμπεριφορά ενδεχομένως να στοιχειοθετεί πειθαρχικά παραπτώματα δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, (Ν. 1/1990).

Ενδεχόμενη διάπραξη Πειθαρχικών Παραπτωμάτων από Λειτουργούς του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ)

39. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι λειτουργός του ΤΑΘΕ προέβη σε έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής, ή οποιοσδήποτε ουσιαστικός, έλεγχος της τήρησης των όρων των σχετικών αδειών, ενεργώντας με τρόπο ανορθόδοξο, λανθασμένο και κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

40. Η εν λόγω συμπεριφορά καταδεικνύει σοβαρή παρέκκλιση από τα υπηρεσιακά καθήκοντα και δεν δύναται να δικαιολογηθεί, καθόσον είτε οφείλεται σε άγνοια των προβλεπόμενων διαδικασιών, είτε σε αδιαφορία ως προς την τήρηση της νομοθεσίας και των υπηρεσιακών υποχρεώσεων.

41. Ως εκ τούτου, ο Λειτουργός Επιθεώρησης καταλήγει ότι στοιχειοθετείται ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων, η οποία δικαιολογεί την περαιτέρω πειθαρχική διερεύνηση και τη λήψη των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία μέτρων.

Διαπιστώσεις – Εισηγήσεις

42. Κατά τη σύνταξη της Έκθεσης και στη βάση των ευρημάτων που προέκυψαν από τη διερεύνηση, ο Λειτουργός Επιθεώρησης προέβη σε γενικές παρατηρήσεις, εκ των οποίων οι σημαντικότερες παρατίθενται κατωτέρω:

(α) Με βάση τα Ευρήματα, οι Διευθυντές του Τμήματος Περιβάλλοντος και ΤΑΘΕ επέδειξαν αδικαιολόγητη και καταχρηστική σπουδή για έκδοση της Άδειας Ιχθυοτροφείου ενόψει των εγκαινίων του που θα γίνονταν σε λίγες μέρες από τον τότε Υπουργό, παρακάμπτοντας τις νενομισμένες διαδικασίες.

Η ενέργεια αυτή δεικνύει ανευθυνότητα και μία εικονική αντί πραγματική νομιμότητα.

Είναι επιθυμητό Κυβερνητικοί Αξιωματούχοι προτού αποδεχθούν προσκλήσεις για τέλεση εγκαινίων, να βεβαιώνονται για τη νομιμότητα της επιχείρησης και ότι έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Σε ενάντια περίπτωση θα παραμένουν εκτεθειμένοι.

(β) Επιπρόσθετα, και σε συνέχεια του ενδεχόμενου πειθαρχικού παραπτώματος που διαπιστώθηκε στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπήρξε συστηματική εκμετάλλευση του χρόνου μέσω της συνεχούς ανταλλαγής επιστολών και συναντήσεων, επικαλούμενων επικοδομητικών συνομιλιών, με αποτέλεσμα την επανειλημμένη παράταση των προθεσμιών και τη συνεχή χορήγηση νέων παρατάσεων, χωρίς ουσιαστική πρόθεση επίλυσης των προβλημάτων.

Τέτοια φαινόμενα ήτοι οι συνεχείς συζητήσεις και ανταλλαγές επιστολών απλώς και μόνο για το θεαθήναι, χωρίς το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, πρέπει να αποφεύγονται εφόσον το μόνο που προκαλούν είναι η άνευ αποτελέσματος καθυστέρηση, τυπολατρία και γραφειοκρατία.

(γ) Διαπιστώνεται η μη ορθή τήρηση συμφωνηθέντος όρου από Πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά Κονδύλια. Η ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε βάσει αίτησης για ενίσχυση δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, «κανένας υπάλληλος δεν ασκεί οποιοδήποτε από τα εν λόγω καθήκοντα χωρίς η εργασία του να επιβλέπεται από δεύτερο υπάλληλο». Το λεκτικό του όρου είναι σαφές και ξεκάθαρο και, παρά ταύτα, δεν τηρήθηκε.

(δ) Στην Έκθεση γίνεται αναφορά στην πρόθεση του αρμόδιου Υφυπουργείου να ζητήσει γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα αναφορικά με ενδεχόμενη παραβίαση από το υποστατικό των διατάξεων του Περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου (Ν.5/1987) και του Περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου (Ν.112(Ι)/2022).

(ε) Τέλος, στην Έκθεση γίνεται αναφορά σε ενδεχόμενη παράνομη επέμβαση επί κρατικής γης και επισημαίνεται ότι ενδέχεται να κρίνεται αναγκαία η εξέταση του ζητήματος από το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν αστικά και/ή ποινικά αδικήματα και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

ΚΑΤΑΛΗΞΗ

Ενόψει όλων των πιο πάνω, δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας, ο Φάκελος της υπόθεσης παραπέμπεται στο Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες για τα θέματα των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών και στα αρμόδια όργανα για τα θέματα των πειθαρχικών ευθυνών.

Λόγω της έκδοσης της παρούσας Ανακοίνωσης, η Αρχή δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί της υπόθεσης.