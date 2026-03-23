Τους 12 υποψήφιους βουλευτές για την επαρχία Λεμεσού παρουσίασε το κίνημα Άλμα την Κυριακή 22 Μαρτίου.

Οι 12 υποψήφιοι είναι:

1)Ντάνιελ Άπτελ – Μάλακ

2)Αλέκου Αργυρού

3)Μπόρκα Γκροτζανόβσκα

4)Νεοφύτα Ευαγγέλου

5)Νεόφυτος Θεοδωρίδης

6)Μίλτος Παπαδόπουλος

7)Μιχάλης Παρασκευάς

8)Σκεύη Παπαμιλτιάδους

9)Νίκος Στυλιανίδης

10)Αντρέας Τσιπής

11)Έτμοντ Χαγουίλα

12)Ανδρέας Χειμωνίδης

Η ανακοίνωση

Το ΑΛΜΑ παρουσίασε χθες, 22 Μαρτίου, σε μια μεγάλη συγκέντρωση, τους 12 υποψήφιους βουλευτές για την επαρχία Λεμεσού. Πρόκειται για ανθρώπους που εκφράζουν τις αξίες και τις ιδέες του κινήματος και μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία στη νέα βουλή με ικανότητα, παρρησία και εντιμότητα. Άνθρωποι που βγαίνουν μπροστά για να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον με καθαρό λόγο και πολιτικό ήθος.

Οι υποψήφιοι προέρχονται από την ίδια την κοινωνία, με διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές αλλά κοινή πίστη ότι η Κύπρος μπορεί να αλλάξει. Το ΑΛΜΑ γεννήθηκε μέσα από αυτή την ανάγκη. Μας ενώνει η ανάγκη για μία άλλη πορεία με ενίσχυση του κοινωνικού και δίκαιου κράτους, σεβασμό στην ατομική ελευθερία και υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον. Αυτές είναι οι αρχές που καθοδηγούν την παρουσία μας και τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε.

Στόχος μας είναι μια Κύπρος που λειτουργεί σωστά και δίκαια για όλους. Ένα κράτος με διαφάνεια και αξιοκρατία, που δίνει ευκαιρίες και στηρίζει την κοινωνία στην πράξη. Προχωρούμε μπροστά με σχέδιο και τόλμη για ανάπτυξη που βελτιώνει την καθημερινότητα και φτάνει σε όλη την κοινωνία.

Τώρα είναι η στιγμή να κάνουμε όλοι μαζί το ΑΛΜΑ.