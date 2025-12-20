Σε συνολικά 39 περιστατικά ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 27 αφορούσαν πυρκαγιές και 12 ειδικές εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Όπως αναφέρει, στις 00:11 η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά σε διώροφη οικία στην Κυπερούντα, μετά από κλήση στον Πυροσβεστικό Σταθμό Υπαίθρου Μονιάτη.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ξεκίνησε από εύφλεκτο υλικό που εφάπτετο τζακιού και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη στέγη της οικίας, μικρό μέρος της οποίας κατέρρευσε.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού, ενώ στο σημείο ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στην επιχείρηση συνέδραμε επίσης πυροσβεστικό όχημα της Επισταθμίας Τροόδους.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.