Αντιδράσεις στα κατεχόμενα προκάλεσε η επίσκεψη 11χρονων μαθητών του «τουρκικού κολεγίου μααρίφ» (TMK) σε στρατιωτική μονάδα στην κατεχόμενη Λευκωσία. Σύμφωνα με αναρτήσεις στους επίσημους λογαριασμούς του σχολείου, οι οποίες αποσύρθηκαν στη συνέχεια ύστερα από αντιδράσεις που προκλήθηκαν, οι μαθητές της 6ης τάξης φωτογραφήθηκαν κρατώντας όπλα και ποζάροντας μπροστά από στρατιωτικό εξοπλισμό, με δεδηλωμένο στόχο την «ενίσχυση των δεσμών με τον στρατό».

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Γενί Ντουζέν», οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν έδειχναν ανήλικα παιδιά να σημαδεύουν με όπλα και να ενημερώνονται για βαρέα οπλικά συστήματα. Ο διευθυντής του σχολείου, Τζαντάν Κορτάι, απέφυγε να προβεί σε σχολιασμό του περιστατικού. Από την πλευρά του, ο «υπουργός παιδείας», Ναζίμ Τσαβούσογλου, δήλωσε άγνοια για το συμβάν, σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί επίσημη εκπαιδευτική πολιτική και προαναγγέλλοντας έρευνα για το θέμα.

Στην αρχική ανάρτηση, η οποία διαγράφηκε μετά από αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόταν ότι η επίσκεψη στο 3ο τάγμα του 1ου συντάγματος πεζικού του κατοχικού στρατού στην κατεχόμενη Λευκωσία έγινε για τη «μεταλαμπάδευση της ιστορίας του αγώνα των Τουρκοκυπρίων στις νέες γενιές». Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, οι μαθητές έτυχαν ενημέρωσης για τον οπλισμό και τον εξοπλισμό της μονάδας, ενώ συμμετείχαν και σε δραστηριότητες με drones.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την έκθεση ανηλίκων σε στρατιωτικό περιβάλλον και τη χρήση όπλων στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων.

ΚΥΠΕ