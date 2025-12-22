Στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/12) το κουρείο που ανήκει σε 30χρονο καταζητούμενο από τον Λίβανο της απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Ανεξαρτησίας, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 1:40 σήμερα τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για ζημιές στη γυάλινη προθήκη του κουρείου. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις προέκυψε ότι δύο άτομα, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες, έριξαν πέτρες προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές τόσο στη βιτρίνα όσο και στο εσωτερικό του υποστατικού, ενώ ο ένας από τους δύο εισήλθε εντός του κουρείου.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή τρέχοντας προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία απέκλεισαν τη σκηνή για εξετάσεις, ενώ οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο υποστατικό είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Συγκεκριμένα, στις 28 Αυγούστου 2020 είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο έξω από το ίδιο κουρείο, όταν κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ ομάδας προσώπων, νεαρός είχε δεχθεί πυροβολισμό στον λαιμό και είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσηλευτήριο.