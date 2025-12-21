Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και οι εξετάσεις της Αστυνομίας σε σχεση με τη χθεσινή απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε στο κέντρο της Λεμεσού και συγκεκριμένα στην πολυσύχναστη οδό Ανεξαρτησίας, σε ώρα αιχμής, κατά την οποία στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες πολίτες.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, συστάθηκε ανακριτική ομάδα από το ΤΑΕ Λεμεσού, η οποία από την πρώτη στιγμή προχώρησε σε εκτεταμένες εξετάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκαν στο μικροσκόπιο κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης τόσο από καταστήματα όσο και από παρακείμενα υποστατικά, ενώ παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια από τη σκηνή για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τόσο το 36χρονο θύμα όσο και ο καταζητούμενος φέρονται να είναι πρόσωπα γνωστά στις Αρχές. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καταζητούμενος MOHAMAD TLEIS, ηλικίας 30 ετών, από τον Λίβανο, είναι ιδιοκτήτης κουρείου που βρίσκεται στην οδό Ανεξαρτησίας.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο κουρείο είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς στις 28 Αυγούστου 2020 είχε διαπραχθεί εκ νέου απόπειρα φόνου έξω από συγκεκριμένο υποστατικό. Τότε είχε σημειωθεί συμπλοκή μεταξύ αριθμού προσώπων, κατά τη διάρκεια της οποίας νεαρό πρόσωπο είχε δεχθεί πυροβολισμό στον λαιμό και είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση σε νοσηλευτήριο.

Όσον αφορά τη χθεσινή απόπειρα φόνου, αυτή διαπράχθηκε σε καφετέρια που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανεξαρτησίας και Αθηνών, σε απόσταση λίγων μέτρων από το κουρείο του 30χρονου καταζητούμενου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 7.00 το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ ο 36χρονος βρισκόταν έξω από την καφετέρια, δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από τρία πρόσωπα. Οι δύο εκ των δραστών φέρονται να τον ακινητοποίησαν αρχικά χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ακολούθως τρίτο πρόσωπο φέρεται να του κατάφερε τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Ο 36χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη. Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται, με τις Αρχές να εκδίδουν ένταλμα σύλληψης εναντίον του 30χρονου καταζητούμενου. Την ίδια ώρα διερευνώνται και τα κίνητρα πίσω από την επίθεση αφού μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι που τα τρία πρόσωπα επιτέθηκαν στο θύμα.