Να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τα παιδιά μας ειδικά στον τομέα της υγείας δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, η οποία επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης το Μακάρειο Νοσοκομείο, ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους λειτουργούς που έκαναν δυνατή την επίσκεψη λέγοντας ότι πρέπει να στηρίξουμε το Μακάρειο Νοσοκομείο και τη λειτουργία του.

“Χρειάζεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες που θα αφορούν κάτι το οποίο συζητάμε εδώ και χρόνια και είναι το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για τα παιδιά μας, κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνει, είναι απαραίτητο και θα ενισχύσει σημαντικά αυτό το οποίο χρειαζόμαστε”, ανέφερε.

“Επειδή είναι ημέρες γιορτών, είμαστε εδώ να προσφέρουμε χαμόγελα, να στηρίξουμε [τα παιδιά]. Νομίζω το μήνυμα είναι ότι όλοι ξεκινάμε από τον ίδιο παρονομαστή, ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα, να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τα παιδιά σας και ειδικά στον τομέα της υγείας”, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής.

ΚΥΠΕ