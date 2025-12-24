Την επιστροφή του ζεύγους Ανδρέα και Άννης Κυπριανού στις ελεύθερες περιοχές ανακοίνωσε ο Γυμναστικός Σύλλογος Στροβόλου «Ο Κεραυνός», κάνοντας λόγο για χαρά, ανακούφιση και δικαίωση μετά τη λήξη της πεντάμηνης παράνομης κράτησής τους στα κατεχόμενα. Με την εξέλιξη αυτή, ολοκληρώνεται η υπόθεση όλων των Ελληνοκυπρίων που είχαν συλληφθεί παράνομα στις 19 Ιουλίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ζεύγος Κυπριανού κρατήθηκε για πέντε μήνες στα κατεχόμενα, υπό το βάρος ατεκμηρίωτων και κατασκευασμένων κατηγοριών, μέχρι την οριστική επιστροφή του στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η απελευθέρωση και επιστροφή άλλων τριών συμπατριωτών, μεταξύ των οποίων και το ζεύγος Άκη και Νικολέττας Γρηγορίου, οι οποίοι είχαν συλληφθεί μαζί με το ζεύγος Κυπριανού. Πλέον, όλοι βρίσκονται ξανά κοντά στις οικογένειές τους, επιστρέφοντας στην καθημερινότητά τους.

Ο Κεραυνός Στροβόλου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στον τερματισμό της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για έναν πολυεπίπεδο νομικό, πολιτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό αγώνα που οδήγησε στο αίσιο αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε Τουρκοκύπριους πολίτες, οι οποίοι –όπως σημειώνεται– επέδειξαν ευαισθησία και στήριξη προς τους κρατούμενους, αποδεικνύοντας ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δεν έχουν σύνορα.

Παρά την ανακούφιση, ο Σύλλογος τονίζει ότι παραμένει βαθύτατα προβληματισμένος για την παράνομη κράτηση και την απάνθρωπη μεταχείριση που υπέστησαν οι συμπατριώτες τους, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.

Καταληκτικά, εκφράζονται ευχαριστίες προς όσους στάθηκαν έμπρακτα δίπλα στους κρατούμενους και τις οικογένειές τους, σε οικονομικό, ιατρικό και ψυχολογικό επίπεδο, ενώ απευθύνονται ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Καλό Νέο Έτος, με την ευχή για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας.