Τα Χριστούγεννα προσφέρουν στα παιδιά την ευκαιρία να εκφράσουν χωρίς φίλτρα τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Αυτό αποτυπώνεται και στα φετινά γράμματα προς τον Άγιο Βασίλη, με κοινό στοιχείο την ειλικρίνεια, τον αυθορμητισμό και το χιούμορ. Πολλά παιδιά ξεκινούν με έναν μικρό απολογισμό της χρονιάς, αναφερόμενα πρώτα στις «σκανταλιές» και τα «λάθη» τους, για να καταλήξουν στις καλές τους πράξεις. Άλλα προκαλούν γέλιο με τα απρόβλεπτα αιτήματά τους, ενώ δεν λείπουν και εκείνα που συγκινούν, με παιδιά να εύχονται υγεία και καλύτερες μέρες για τις οικογένειές τους, να ζητούν δώρα για αγαπημένα πρόσωπα ή ακόμη και να εκφράζουν την επιθυμία τους να σταματήσουν οι πόλεμοι.

Τα γράμματα αυτά συγκεντρώθηκαν και φέτος μέσω του θεσμού Post2Santa των Κυπριακών Ταχυδρομείων, που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τον Άγιο Βασίλη, στέλνοντας γράμματα είτε με τον παραδοσιακό τρόπο είτε ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας, με την τεχνολογική υποστήριξη της CYTA.

Όπως ανέφερε στον «Φ» λειτουργός των Κυπριακών Ταχυδρομείων, ο θεσμός έχει πλέον καθιερωθεί ως χριστουγεννιάτικο έθιμο, με τη συμμετοχή παιδιών να αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, χάρη και στη συμβολή των γονιών και των εκπαιδευτικών.

Όπως μας ενημερώνει, τα γράμματα που στάλθηκαν φέτος ανήλθαν συνολικά σε περίπου 11.500, αριθμός παρόμοιος με τον περσινό. Από το σύνολο των επιστολών, περίπου 9.500 στάλθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ οι υπόλοιπες 2.000 έφτασαν με τον παραδοσιακό ταχυδρομικό τρόπο.

Για τη διαχείριση του μεγάλου όγκου αλληλογραφίας, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ενεργοποίησαν ειδική ομάδα «ξωτικών», η οποία φροντίζει ώστε κάθε παιδί να λάβει απαντητική επιστολή από τον Άγιο Βασίλη. Ωστόσο, αρκετές επιστολές δεν κατέστη δυνατό να απαντηθούν, καθώς δεν περιείχαν πλήρη στοιχεία αποστολής.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η δημιουργικότητα στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά στολίζουν τις κάρτες τους, αλλά και η προσπάθειά τους να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα στα αιτήματά τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα γράμματα συνοδεύονται από ζωγραφιές, εικόνες ή ακόμη και φωτογραφίες, ώστε ο Άγιος Βασίλης να γνωρίζει ακριβώς τι δώρο επιθυμούν και πού μπορεί να το βρει.

Στα φετινά γράμματα αποτυπώνονται και οι τάσεις της εποχής, με αρκετά παιδιά να ζητούν smartphone, smart watch ή τάμπλετ, ενώ ιδιαίτερη απήχηση φαίνεται να έχουν και τα τεχνολογικά παιχνίδια. Τα κορίτσια συχνά ζητούν προϊόντα περιποίησης, κούκλες ή ακόμη και ένα σκυλάκι, ενώ τα αγόρια επιλέγουν κυρίως είδη που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο και τα βιντεοπαιχνίδια.

Τα γράμματα που ξεχώρισαν φέτος

Ανάμεσα στις χιλιάδες επιστολές που έφτασαν φέτος στα Κυπριακά Ταχυδρομεία, ορισμένες ξεχώρισαν για τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνουν την παιδική αθωότητα, το χιούμορ αλλά και πιο ώριμες σκέψεις.

Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει το γράμμα ενός αγοριού που, πέρα από τα δώρα, ζητά από τον Άγιο Βασίλη να βοηθήσει τον πατέρα του να βρει δουλειά: «Αγαπημένε Άγιε Βασίλη, πιστεύω πως ήμουν αρκετά φρόνιμος και υπάκουος φέτος. Ήμουν πολύ εργατικός στα μαθήματα μου και θα ήθελα να βελτιωθώ κι άλλο. Επίσης θα ήθελα να γίνω καλύτερος φίλος. Για τα Χριστούγεννα, θα ήθελα να μου φέρεις ένα iPhone 17 και ένα τραπέζι του πινγκ πονγκ. Τελευταίο πράγμα θα ήθελα αν μπορείς να βοηθήσεις τον πατέρα μου να βρει δουλειά. Και κάτι ακόμα, θα ήθελα αν μπορείς να μου φέρεις εισιτήρια του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη».

«Θα ήθελα να σταματήσουν οι πόλεμοι»

«Αυτή τη χρονιά προσπάθησα να ήμουν καλό κορίτσι… Αυτά τα Χριστούγεννα θα ήθελα να μου φέρεις ένα μεγάλο ποδήλατο. Ακόμη θα ήθελα να σταματήσουν τους πολέμους. Σε ευχαριστώ πολύ, θα σε περιμένω με ανυπομονησία! Επίσης θα σου αφήσω γάλα και μπισκότα και ένα καρότο για τον Ρούντολφ».

«Να μην αφήσεις κανένα παιδάκι χωρίς δώρο»

«Άγιε μου Βασίλη, σε παρακαλώ κι αυτή την χρονιά να μην αφήσεις κανένα παιδάκι χωρίς δώρο… Καλά Χριστούγεννα σε σένα και στα ελαφάκια σου. Αν μπορείς απάντησέ μου σε παρακαλώ».

«Θα σου δώσω τα χρήματα που έχω φυλάξει για να μου πιάσεις iPhone»

«Άγιε Βασίλη φέτος ήμουν πολύ φρόνιμη… θα ήθελα μία χάρη. Έχω φυλάξει χρήματα. Θα μπορούσες να πάρεις τα χρήματα και να μου πιάσεις το iPhone 16 (pink) ή το iPhone 15 pro (white). Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θα σε περιμένω».

«Ο μπαμπάς μου θα ήθελε τσιγάρα και αναπτήρα»

«Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, θα ήθελα μία ηλεκτρονική μοτόρα να σώνει 100 kg. Ο μπαμπάς μου θα ήθελε τσιγάρα και αναπτήρα. Η μαμά μου θα ήθελε άρωμα. Η Άννα θα ήθελε 20 γενικό αλλά επειδή είναι εξωπραγματικό θα ήθελε σκυλάκι!».

«Να βοηθήσεις τον παπά και τη μαμά μου»

«Αγαπητέ Άγιε, για τα Χριστούγεννα φέτος θα σου ζητήσω ένα Nintendo Super Mario 8, αλλά όχι εκείνο που συνδέεται με την τηλεόραση… Θα σου ζητήσω να βοηθήσεις τον παπά και την μαμά. Γράψε μου ποιος να είναι ο στόχος μου για την νέα χρονιά».

«Ένα όπλο…και ομονοιάτικα πράγματα»

«Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη… φέτος ήμουν φρόνιμο παιδί και θέλω να του φέρεις ένα όπλο με σφαίρες και στόχο. Και ό,τι θέλεις ομονοιάτικα πράγματα για το δωμάτιό μου. Σε ευχαριστώ πολύ».

«Santa is not real»

«Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, φέτος τα Χριστούγεννα θα ήθελα ένα smart watch. Αρχικά δεν πιστεύω σε εσένα, οπότε για να μου δείξεις ότι είσαι αληθινός θέλω το δώρο μου αντί να το βάλεις κάτω από το δέντρο, να το βάλεις στην άκρη κοντά στην πόρτα και θα σε δω, νομίζω δηλαδή. Santa is not real».

«Βάλε όσα μηδενικά θέλεις»

«Dear Santa, φέτος δεν ήμουν και το πιο φρόνιμο παιδί αλλά αφού θα μου φέρεις δώρο έτσι κι αλλιώς θα σε παρακαλούσα να μου φέρεις ένα ρομπότ. Επίσης ο μπαμπάς μου ήταν πολύ καλός φέτος γι’ αυτό θέλω να του φέρεις μία επιταγή €2000 και μετά να του βάλεις όσα μηδενικά θέλεις. Σε ευχαριστώ Άγιε Βασίλη».