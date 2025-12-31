Το 2025 ξεκίνησε με ένα αυτοκίνητο καρφωμένο σε σπίτι στη Λεμεσό, μια εικόνα που ίσως προοιώνιζε τη χρονιά που θα ακολουθούσε. Ήταν μια χρονιά με δοκιμασίες, τόσο όσον αφορά τα τροχαία δυστυχήματα, όπου 44 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όσο και τη στέγαση, αφού τουλάχιστον εννέα άτομα πέθαναν από την ενεργειακή φτώχεια και την έλλειψη αξιοπρεπούς στέγασης.

Το μεταβαλλόμενο κλίμα έπαιξε ρόλο στην εξάπλωση της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό που σκότωσε δύο ανθρώπους, αλλά και στην παρατεταμένη ξηρασία. Μάλιστα, φέτος, για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, η Ιερά Μονή Κύκκου, έβγαλε σε λιτανεία την εικόνα της Παναγίας Ελεούσας, απευθύνοντας δέηση για τη λήξη της ανομβρίας.

Επίσης, το 2025 βρήκε την Κύπρο περισσότερο ανεμιγμένη στη γεωπολιτική της περιοχής. Κάποιοι επιδοκίμασαν την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει αποκτήσει ισχυρότερο περιφερειακό ρόλο, ενώ άλλοι καταδίκασαν την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στενή της σχέση με το Ισραήλ, αλλά και για τον χειρισμό των προσφυγικών ροών που προκάλεσαν οι πολέμοι στη γειτονιά της.

Ωστόσο, η χρονιά έφερε και ελπίδα. Σε μια σαρωτική επικράτηση, οι Τουρκοκύπριοι απέρριψαν τον σκληροπυρηνικό Ερσίν Τατάρ, επιλέγοντας τον μετριοπαθή Τουφάν Ερχουρμάν για ηγέτη της κοινότητας, και έφεραν νέα προοπτική επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος.

Αυτά είναι τα γεγονότα της χρονιάς μέσα από φωτογραφίες:

Car Crashes Into Limassol Home On New Year’s Day. Ioanna Mantzipa
Ένα αυτοκίνητο προσκρούει σε ένα σπίτι την Πρωτοχρονιά στη Λεμεσό, Κύπρος, 1η Ιανουαρίου 2025. Ιωάννα Μάντζηιπα
Citizens Protest Israeli President Herzog Visit To Cyprus. Mattpress, George Christophorou. January 9.
Διαδηλωτές με κυπριακές και παλαιστινιακές σημαίες κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας εναντίον της επίσκεψης του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ στην Κύπρο στη Λευκωσία, 9 Ιανουαρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
People At The Pournara Migrant Reception Centre. January 14. Mattpress George Christophorou
Άνθρωποι στέκονται πίσω από φράχτη στο Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών Πουρνάρα στην Κύπρο, 14 Ιανουαρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Bullet Damage On Rental Allegedly Used By Suspect During Killing Of Migrant Shoaib Khan By Police. Mattpress. January 15
Ζημιές από σφαίρες είναι ορατές σε νοικιασμένο όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από ύποπτο κατά τον θανατηφόρο αστυνομικό πυροβολισμό του μετανάστη Σοαΐμπ Καν στην Ποταμιά, Κύπρος, 15 Ιανουαρίου 2025. MATTPRESS
Dairy Farmers Protest Outside Presidential Palace. February 2, 2025. Mattpress George Christophorou
Κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, ζητώντας κυβερνητική στήριξη, 2 Φεβρουαρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Environment Department Removes Chemical Waste From Deadly Astrasol Factory In Latsia. February 12, 2025.
Εργαζόμενοι του Τμήματος Περιβάλλοντος απομακρύνουν βαρέλια με χημικά απόβλητα από το εργοστάσιο Astrasol στα Λατσιά, 12 Φεβρουαρίου 2025. Περισσότεροι από 65 άνθρωποι πέθαναν από καρκίνο κατά τις δεκαετίες λειτουργίας του εργοστασίου στην περιοχή. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Limassol Burned House February 15, 2025 By Ioanna Mantzipa
Τα ερείπια μιας κατοικίας φαίνονται μετά από πυρκαγιά στη Λεμεσό, όπου έχασε τη ζωή της μια οικογένεια πέντε ατόμων στις 15 Φεβρουαρίου 2025. Οι θάνατοι προκάλεσαν αγανάκτηση κατά της στεγαστικής ανασφάλειας και της ανισότητας στην Κύπρο, και ειδικά στη Λεμεσό. Ιωάννα Μάντζιηπα
Carnival King At Nicosia Pro Palestine Protest. February 22. Mattpress George Christophorou
Ο βασιλιάς καρνάβαλος κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υπέρ της Παλαιστίνης στη Λευκωσία, 22 Φεβρουαρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
People Protest A Bill Regulating Public Gatherings Nicosia. February 26
Διαδηλωτές διαμαρτύρονται εναντίον προτεινόμενου νομοσχεδίου που ρυθμίζει τις δημόσιες συναθροίσεις στη Λευκωσία, 26 Φεβρουαρίου 2025. Άγνωστος φωτογράφος
Two Foreign Nationals Found Dead Today In Episkopi. Ioanna Mantzipa. February 26
Το εσωτερικό μιας αποθήκης που είχε μετατραπεί σε κατοικία στην Επισκοπή Λεμεσού, όπου δύο μετανάστες βρέθηκαν νεκροί, 26 Φεβρουαρίου 2025. Οι άνδρες πέθαναν από δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα αφού χρησιμοποίησαν ψησταριά με κάρβουνα για να ζεσταθούν και να μαγειρέψουν. Ιωάννα Μάντζιηπα
Tempi Protest Nicosia February 28, 2025 By Mattpress George Christophorou
Ελληνική σημαία φαίνεται κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Λευκωσία για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, 28 Φεβρουαρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Father Of Deceased Cypriot Kyprianos Papaioannou Who Died At Tempi Seen In A Protest In Nicosia On February 28, 2025
Ο πατέρας του Κύπριου φοιτητή Κυπριανού Παπαϊωάννου, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, παρίσταται σε διαμαρτυρία στη Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
The Dutch Royal Couple Visit Potato Farms In Xylofagou, March 4, 2025. Picture By Natasa Christoforou.
Το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας επιθεωρεί καλλιέργειες πατάτας κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Ξυλοφάγου, Κύπρος, 4 Μαρτίου 2025. Νατάσα Χριστοφόρου
Byzantine Museum Nicosia Reopens, March 9. Mattpress, George Christophorou
Ορθόδοξος ιερέας περνά δίπλα από βυζαντινή θρησκευτική εικόνα κατά την επαναλειτουργία του Βυζαντινού Μουσείου στη Λευκωσία, 9 Μαρτίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
More Than 10 Migrants Believed Drowned Off Cyprus As Government Accused Of Pushbacks. Screengrab From Jrcc Video. March 19
Στιγμιότυπο από βίντεο του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης δείχνει μετανάστες στο νερό ανοιχτά της Κύπρου, όπου περισσότεροι από 10 άνθρωποι πιστεύεται ότι πνίγηκαν, ενώ η κυβέρνηση αντιμετώπισε κατηγορίες για pushbacks, 19 Μαρτίου 2025. JRCC
Troodos Space Observatory. Picture Published By Cyprus News Agency On April 4
Το Αστεροσκοπείο Τροόδους κάτων από τον έναστρο ουρανό, 4 Απριλίου 2025. Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
Cyprus News Agency Limassol Cyclist Killed, 16 April 2025
Κατεστραμμένο ποδήλατο σε δρόμο της Λεμεσού μετά από θανατηφόρα σύγκρουση που σκότωσε διανομέα φαγητού, 16 Απριλίου 2025. Η Κύπρος κατέγραψε 44 θανάτους από τροχαία το 2025. Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
Young Man Dies During Lambratzia Easter Custom. April 19. Mattpress George Christophorou
Κόσμος συγκεντρώνεται στο σημείο όπου ένας νεαρός άντρας πέθανε κατά τη διάρκεια της Λαμπρατζιάς, 19 Απριλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
People Pay Respects After Pope Francis Death In Nicosia April 22. Mattpress George Christophorou
Πιστοί αποδίδουν τιμές μπροστά από το πορτρέτο του Πάπα Φραγκίσκου σε εκκλησία της Λευκωσίας μετά την είδηση του θανάτου του, 22 Απριλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Former President Anastasiades Arrives To Testify In A Corruption Investigation Against Him. April 28. Mattpress.
Ο πρώην Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης φτάνει για να καταθέσει σε έρευνα διαφθοράς εναντίον του στη Λευκωσία, 28 Απριλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Theo Evan Performing With Cyprus In Eurovision Semi Final, May 13 In Basel, Switzerland
Ο Κύπριος Theo Evan κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βασιλεία της Ελβετίας, 13 Μαΐου 2025. European Pressphoto Agency (EPA)
Government Holds Extraordinary Session On Middle East After Iran Israel Exchange Attacks. Mattpress, June 13
Η κυβέρνηση πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση μετά τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, 13 Ιουνίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Missiles Visible From Cyprus As Iran Launched A Attack On Israel. June 13. Screengrab From Facebook Video.
Πύραυλοι είναι ορατοί στον νυχτερινό ουρανό πάνω από την Κύπρο καθώς το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ, 13 Ιουνίου 2025. Στιγμιότυπο από βίντεο στο Facebook
Inauguration Of Old Gsp Stadium Rennovation. June 14. Mattpress George Christophorou
Το ανακαινισμένο παλιό στάδιο ΓΣΠ εγκαινιάζεται στη Λευκωσία, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και καθίσματα σε στυλ αμφιθεάτρου, 14 Ιουνίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Indian Pm Narendra Modi Visits Cyprus June 16. Mattpress George Christophorou
Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Κύπρο, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, 16 Ιουνίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Israeli Nationals Flock To Cyprus During A Period Of Tension In The Middle East, June 18. Mattpress
Ορθόδοξος Εβραίος στο αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς Ισραηλινοί πολίτες συρρέουν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια περιόδου αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, 18 Ιουνίου 2025. MATTPRESS
July 6. Woman And Child Seen On Larnaca Mackenzie Beach. Mattpress George Christophorou
Μια γυναίκα και ένα παιδί περπατούν κατά μήκος της παραλίας Μακένζι της Λάρνακας ενώ ένα εμπορικό αεροσκάφος πλησιάζει για προσγείωση, 6 Ιουλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Full Moon Statue Eoka Fighter July 10. Mattpress George Christophorou
Πανσέληνος φαίνεται πίσω από άγαλμα αγωνιστή της ΕΟΚΑ στη Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
An Investigating Committee Announces Results Of Its Probe On Deadly Takata Airbags, July 11, 2025. Mattpress
Μέλη ερευνητικής επιτροπής ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους για τους θανατηφόρους αερόσακους Takata στην Κύπρο, 11 Ιουλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Major Limassol Wildfire As Seen From Lady's Mile On July 23, 2025. Picture By Ioanna Mantzipa.
Μεγάλη δασική πυρκαγιά μαίνεται στους λόφους πάνω από τη Λεμεσό όπως φαίνεται από τη Λέιντις Μάιλ, 23 Ιουλίου 2025. Ιωάννα Μάντζιηπα
The Site Were Two People Burned To Death During Major Limassol Fire On July 23, 2025. Picture By Ioanna Mantzipa
Το σημείο όπου δύο άνθρωποι κάηκαν στην άκρη του δρόμου κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό, 23 Ιουλίου 2025. Ιωάννα Μάντζιηπα
July 24 Man Tries To Extinguish Limassol Fire. Mattpress George Christophorou
Ένας άντρας προσπαθεί να σβήσει την πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, 24 Ιουλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Devastated Land After Limassol Wildfire On July 25, 2025. Picture By Mattpres George Christophorou.
Κατεστραμμένες και μαυρισμένες πλαγιές μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά της Λεμεσού, 25 Ιουλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Citizens Protest Over Handling Of Limassol Fire, Presidential Palace. Mattpress August 4
Πολίτες διαμαρτύρονται έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία για τον χειρισμό της θανατηφόρου πυρκαγιάς της Λεμεσού από την κυβέρνηση, 4 Αυγούστου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
August 7. American Experts Investigate Causes Of Limassol Fire. Mattpress George Christophorou
Αμερικανοί ειδικοί ερευνητές πυρκαγιών εξετάζουν στοιχεία στο σημείο της πυρκαγιάς της Λεμεσού, 7 Αυγούστου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
A Burnt Cigarette But Which Is Believed To Have Started Catastrophic Deadly Limassol Fire. Atf, August 2025
Καμένο τσιγάρο, που πιστεύεται ότι προκάλεσε την καταστροφική πυρκαγιά της Λεμεσού, εκτίθεται με χάρακα μέτρησης από ερευνητές της ATF, Αύγουστος 2025. ATF
Greek And Cypriot National Teams Sing Their National Anthem During Eurobasket Group Stage In Limassol. August 30.
Οι εθνικές ομάδες μπάσκετ Ελλάδας και Κύπρου στέκονται για τους εθνικούς τους ύμνους κατά τη διάρκεια αγώνα ομίλου του EuroBasket στη Λεμεσό, 30 Αυγούστου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
September 11, Unions Strike For Restoration Of Cola In Nicosia. Mattpress George Christophorou
Μέλη συντεχνιών συγκεντρώνονται στη Λευκωσία απαιτώντας την αποκατάσταση της αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής (ΑΤΑ), 11 Σεπτεμβρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Bicommunal Pride March Nicosia. September 27. Mattpress George Christophorou
Η διακοινοτική πορεία Pride της Λευκωσίας, 27 Σεπτεμβρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
September 30, 2025. Pafos Fc Against Bayern In Limassol Alphamega Stadium Champions League. Mattpress George Chris
Παίκτες της Πάφος FC αμύνονται εναντίον του Χάρι Κέϊν της Μπάγερν Μονάχου κατά τη διάρκεια του αγώνα τους στο Champions League στο στάδιο Αλφαμέγα της Λεμεσού, 30 Σεπτεμβρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Police Attack Protesters During A Pro Palestine Protest In Nicosia, October 2, 2025. Photo By Mattpress
Αστυνομικοί με εξοπλισμό καταστολής επιτίθενται σε διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στη Λευκωσία, 2 Οκτωβρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Two Cars Immobilised In Larnaca Salt Lake, October 10, 2025. Picture By Mattpress.
Δύο ακινητοποιημένα οχήματα στην Αλυκή Λάρνακας, 10 Οκτωβρίου 2025. MATTPRESS
A Car Belonging To Murdered Limassol Businessman Stavros Demosthenous Seen Shortly After His Death On October 17
Το πολυτελές όχημα που ανήκε στον δολοφονημένο επιχειρηματία Σταύρο Δημοσθένους φαίνεται λίγο μετά τον πυροβολισμό του στη Λεμεσό, 17 Οκτωβρίου 2025.
Erhurman Election Victory October 19. Mattpress George Christophorou
Ο Τουφάν Ερχουρμάν πανηγυρίζει μετά την εκλογική του νίκη στα κατεχόμενα, 19 Οκτωβρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Christodoulides And Erhurman Held Their First Meeting. November 20. Mattpress George Christophorou.
Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχουρμάν ποζάρουν για φωτογραφίες με τον επικεφαλής της UNFICYP Κασίμ Ντιάνιε, κατά τη διάρκεια της πρώτης τους επίσημης συνάντησης, 20 Νοεμβρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου
Litaneia Gia Na Vrexei 1 768x102
Πλήθος συμμετέχει σε θρησκευτική λιτανεία στην κοινότητα Παναγιάς Πάφου, για το τέλος της ανομβρίας, 22 Νοεμβρίου 2025. Άγνωστος φωτογράφος
A Man Reportedly Pushed A Car Into The Sea In The Karnagio Area In Limassol On November 23. Ioanna Mantzipa
Λευκό καμπριολέ βρίσκεται μερικώς βυθισμένο στη θάλασσα στην περιοχή Καρνάγιο στη Λεμεσό αφού ένας άντρας φέρεται να το έσπρωξε στο νερό, 23 Νοεμβρίου 2025. Ιωάννα Μάντζιηπα
Tornadou Hits Avgorou Community Causing Damages To Homes. November 25, 2025. Natasa Christoforou.
Κατεστραμμένα έπιπλα και ηλιακοί συλλέκτες σε αυλή κατοικίας μετά από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την κοινότητα Αυγόρου, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές, 25 Νοεμβρίου 2025. Νατάσα Χριστοφόρου
Officers Remove Gas Tanks After Womans Threatens Suicide Over House Foreclosure Limassol. Ioanna Mantzipa. December 3.
Αστυνομικοί μετακινούν φιάλες υγραερίου από οικία στη Λεμεσό αφού μια γυναίκα απείλησε με αυτοκτονία λόγω της εκποίησης του σπιτιού της, 3 Δεκεμβρίου 2025. Ιωάννα Μάντζιηπα
Christodoulides Visits Kyiv, December 4, 2025. Picture By Press And Information Office.
Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Κίεβο, 4 Δεκεμβρίου 2025. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ)/Σταύρος Ιωαννίδης
Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Δηλώσε
Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνονται στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια τριμερούς συνόδου κορυφής στην Ιερουσαλήμ, 22 Δεκεμβρίου 2025. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ)/Σταύρος Ιωαννίδης
Jesus Christ Banner Protest Against George Gavriel Censorship Nicosia. December 22. Peter Eramian
Πανό με απεικόνιση του Ιησού Χριστού σε διαμαρτυρία κατά της λογοκρισίας του καλλιτέχνη Γιώργου Γαβριήλ στη Λευκωσία, 22 Δεκεμβρίου 2025. Πίτερ Εραμιάν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Επίσκε
Η Σωτηρούλα Σπανού, μία από τις πρώτες γυναίκες εθελόντριες νεοσύλλεκτες της Κύπρου, μιλά στα μέσα ενημέρωσης δίπλα στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, 23 Δεκεμβρίου 2025. ΓΤΠ/Σταύρος Ιωαννίδης