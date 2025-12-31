Το 2025 ξεκίνησε με ένα αυτοκίνητο καρφωμένο σε σπίτι στη Λεμεσό, μια εικόνα που ίσως προοιώνιζε τη χρονιά που θα ακολουθούσε. Ήταν μια χρονιά με δοκιμασίες, τόσο όσον αφορά τα τροχαία δυστυχήματα, όπου 44 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όσο και τη στέγαση, αφού τουλάχιστον εννέα άτομα πέθαναν από την ενεργειακή φτώχεια και την έλλειψη αξιοπρεπούς στέγασης.

Το μεταβαλλόμενο κλίμα έπαιξε ρόλο στην εξάπλωση της φονικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό που σκότωσε δύο ανθρώπους, αλλά και στην παρατεταμένη ξηρασία. Μάλιστα, φέτος, για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, η Ιερά Μονή Κύκκου, έβγαλε σε λιτανεία την εικόνα της Παναγίας Ελεούσας, απευθύνοντας δέηση για τη λήξη της ανομβρίας.

Επίσης, το 2025 βρήκε την Κύπρο περισσότερο ανεμιγμένη στη γεωπολιτική της περιοχής. Κάποιοι επιδοκίμασαν την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει αποκτήσει ισχυρότερο περιφερειακό ρόλο, ενώ άλλοι καταδίκασαν την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στενή της σχέση με το Ισραήλ, αλλά και για τον χειρισμό των προσφυγικών ροών που προκάλεσαν οι πολέμοι στη γειτονιά της.

Ωστόσο, η χρονιά έφερε και ελπίδα. Σε μια σαρωτική επικράτηση, οι Τουρκοκύπριοι απέρριψαν τον σκληροπυρηνικό Ερσίν Τατάρ, επιλέγοντας τον μετριοπαθή Τουφάν Ερχουρμάν για ηγέτη της κοινότητας, και έφεραν νέα προοπτική επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος.

Αυτά είναι τα γεγονότα της χρονιάς μέσα από φωτογραφίες:

Ένα αυτοκίνητο προσκρούει σε ένα σπίτι την Πρωτοχρονιά στη Λεμεσό, Κύπρος, 1η Ιανουαρίου 2025. Ιωάννα Μάντζηιπα

Διαδηλωτές με κυπριακές και παλαιστινιακές σημαίες κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας εναντίον της επίσκεψης του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ στην Κύπρο στη Λευκωσία, 9 Ιανουαρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Άνθρωποι στέκονται πίσω από φράχτη στο Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών Πουρνάρα στην Κύπρο, 14 Ιανουαρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Ζημιές από σφαίρες είναι ορατές σε νοικιασμένο όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από ύποπτο κατά τον θανατηφόρο αστυνομικό πυροβολισμό του μετανάστη Σοαΐμπ Καν στην Ποταμιά, Κύπρος, 15 Ιανουαρίου 2025. MATTPRESS

Κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, ζητώντας κυβερνητική στήριξη, 2 Φεβρουαρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Εργαζόμενοι του Τμήματος Περιβάλλοντος απομακρύνουν βαρέλια με χημικά απόβλητα από το εργοστάσιο Astrasol στα Λατσιά, 12 Φεβρουαρίου 2025. Περισσότεροι από 65 άνθρωποι πέθαναν από καρκίνο κατά τις δεκαετίες λειτουργίας του εργοστασίου στην περιοχή. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Τα ερείπια μιας κατοικίας φαίνονται μετά από πυρκαγιά στη Λεμεσό, όπου έχασε τη ζωή της μια οικογένεια πέντε ατόμων στις 15 Φεβρουαρίου 2025. Οι θάνατοι προκάλεσαν αγανάκτηση κατά της στεγαστικής ανασφάλειας και της ανισότητας στην Κύπρο, και ειδικά στη Λεμεσό. Ιωάννα Μάντζιηπα

Ο βασιλιάς καρνάβαλος κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υπέρ της Παλαιστίνης στη Λευκωσία, 22 Φεβρουαρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Διαδηλωτές διαμαρτύρονται εναντίον προτεινόμενου νομοσχεδίου που ρυθμίζει τις δημόσιες συναθροίσεις στη Λευκωσία, 26 Φεβρουαρίου 2025. Άγνωστος φωτογράφος

Το εσωτερικό μιας αποθήκης που είχε μετατραπεί σε κατοικία στην Επισκοπή Λεμεσού, όπου δύο μετανάστες βρέθηκαν νεκροί, 26 Φεβρουαρίου 2025. Οι άνδρες πέθαναν από δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα αφού χρησιμοποίησαν ψησταριά με κάρβουνα για να ζεσταθούν και να μαγειρέψουν. Ιωάννα Μάντζιηπα

Ελληνική σημαία φαίνεται κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Λευκωσία για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, 28 Φεβρουαρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Ο πατέρας του Κύπριου φοιτητή Κυπριανού Παπαϊωάννου, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, παρίσταται σε διαμαρτυρία στη Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας επιθεωρεί καλλιέργειες πατάτας κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Ξυλοφάγου, Κύπρος, 4 Μαρτίου 2025. Νατάσα Χριστοφόρου

Ορθόδοξος ιερέας περνά δίπλα από βυζαντινή θρησκευτική εικόνα κατά την επαναλειτουργία του Βυζαντινού Μουσείου στη Λευκωσία, 9 Μαρτίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Στιγμιότυπο από βίντεο του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης δείχνει μετανάστες στο νερό ανοιχτά της Κύπρου, όπου περισσότεροι από 10 άνθρωποι πιστεύεται ότι πνίγηκαν, ενώ η κυβέρνηση αντιμετώπισε κατηγορίες για pushbacks, 19 Μαρτίου 2025. JRCC

Το Αστεροσκοπείο Τροόδους κάτων από τον έναστρο ουρανό, 4 Απριλίου 2025. Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων

Κατεστραμμένο ποδήλατο σε δρόμο της Λεμεσού μετά από θανατηφόρα σύγκρουση που σκότωσε διανομέα φαγητού, 16 Απριλίου 2025. Η Κύπρος κατέγραψε 44 θανάτους από τροχαία το 2025. Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων

Κόσμος συγκεντρώνεται στο σημείο όπου ένας νεαρός άντρας πέθανε κατά τη διάρκεια της Λαμπρατζιάς, 19 Απριλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Πιστοί αποδίδουν τιμές μπροστά από το πορτρέτο του Πάπα Φραγκίσκου σε εκκλησία της Λευκωσίας μετά την είδηση του θανάτου του, 22 Απριλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Ο πρώην Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης φτάνει για να καταθέσει σε έρευνα διαφθοράς εναντίον του στη Λευκωσία, 28 Απριλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Ο Κύπριος Theo Evan κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βασιλεία της Ελβετίας, 13 Μαΐου 2025. European Pressphoto Agency (EPA)

Η κυβέρνηση πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση μετά τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, 13 Ιουνίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Πύραυλοι είναι ορατοί στον νυχτερινό ουρανό πάνω από την Κύπρο καθώς το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ, 13 Ιουνίου 2025. Στιγμιότυπο από βίντεο στο Facebook

Το ανακαινισμένο παλιό στάδιο ΓΣΠ εγκαινιάζεται στη Λευκωσία, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και καθίσματα σε στυλ αμφιθεάτρου, 14 Ιουνίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Κύπρο, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, 16 Ιουνίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Ορθόδοξος Εβραίος στο αεροδρόμιο Λάρνακας, καθώς Ισραηλινοί πολίτες συρρέουν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια περιόδου αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, 18 Ιουνίου 2025. MATTPRESS

Μια γυναίκα και ένα παιδί περπατούν κατά μήκος της παραλίας Μακένζι της Λάρνακας ενώ ένα εμπορικό αεροσκάφος πλησιάζει για προσγείωση, 6 Ιουλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Πανσέληνος φαίνεται πίσω από άγαλμα αγωνιστή της ΕΟΚΑ στη Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Μέλη ερευνητικής επιτροπής ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους για τους θανατηφόρους αερόσακους Takata στην Κύπρο, 11 Ιουλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Μεγάλη δασική πυρκαγιά μαίνεται στους λόφους πάνω από τη Λεμεσό όπως φαίνεται από τη Λέιντις Μάιλ, 23 Ιουλίου 2025. Ιωάννα Μάντζιηπα

Το σημείο όπου δύο άνθρωποι κάηκαν στην άκρη του δρόμου κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό, 23 Ιουλίου 2025. Ιωάννα Μάντζιηπα

Ένας άντρας προσπαθεί να σβήσει την πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, 24 Ιουλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Κατεστραμμένες και μαυρισμένες πλαγιές μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά της Λεμεσού, 25 Ιουλίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Πολίτες διαμαρτύρονται έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία για τον χειρισμό της θανατηφόρου πυρκαγιάς της Λεμεσού από την κυβέρνηση, 4 Αυγούστου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Αμερικανοί ειδικοί ερευνητές πυρκαγιών εξετάζουν στοιχεία στο σημείο της πυρκαγιάς της Λεμεσού, 7 Αυγούστου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Καμένο τσιγάρο, που πιστεύεται ότι προκάλεσε την καταστροφική πυρκαγιά της Λεμεσού, εκτίθεται με χάρακα μέτρησης από ερευνητές της ATF, Αύγουστος 2025. ATF

Οι εθνικές ομάδες μπάσκετ Ελλάδας και Κύπρου στέκονται για τους εθνικούς τους ύμνους κατά τη διάρκεια αγώνα ομίλου του EuroBasket στη Λεμεσό, 30 Αυγούστου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Μέλη συντεχνιών συγκεντρώνονται στη Λευκωσία απαιτώντας την αποκατάσταση της αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής (ΑΤΑ), 11 Σεπτεμβρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Η διακοινοτική πορεία Pride της Λευκωσίας, 27 Σεπτεμβρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Παίκτες της Πάφος FC αμύνονται εναντίον του Χάρι Κέϊν της Μπάγερν Μονάχου κατά τη διάρκεια του αγώνα τους στο Champions League στο στάδιο Αλφαμέγα της Λεμεσού, 30 Σεπτεμβρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Αστυνομικοί με εξοπλισμό καταστολής επιτίθενται σε διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στη Λευκωσία, 2 Οκτωβρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Δύο ακινητοποιημένα οχήματα στην Αλυκή Λάρνακας, 10 Οκτωβρίου 2025. MATTPRESS

Το πολυτελές όχημα που ανήκε στον δολοφονημένο επιχειρηματία Σταύρο Δημοσθένους φαίνεται λίγο μετά τον πυροβολισμό του στη Λεμεσό, 17 Οκτωβρίου 2025.

Ο Τουφάν Ερχουρμάν πανηγυρίζει μετά την εκλογική του νίκη στα κατεχόμενα, 19 Οκτωβρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχουρμάν ποζάρουν για φωτογραφίες με τον επικεφαλής της UNFICYP Κασίμ Ντιάνιε, κατά τη διάρκεια της πρώτης τους επίσημης συνάντησης, 20 Νοεμβρίου 2025. MATTPRESS/Γιώργος Χριστοφόρου

Πλήθος συμμετέχει σε θρησκευτική λιτανεία στην κοινότητα Παναγιάς Πάφου, για το τέλος της ανομβρίας, 22 Νοεμβρίου 2025. Άγνωστος φωτογράφος

Λευκό καμπριολέ βρίσκεται μερικώς βυθισμένο στη θάλασσα στην περιοχή Καρνάγιο στη Λεμεσό αφού ένας άντρας φέρεται να το έσπρωξε στο νερό, 23 Νοεμβρίου 2025. Ιωάννα Μάντζιηπα

Κατεστραμμένα έπιπλα και ηλιακοί συλλέκτες σε αυλή κατοικίας μετά από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την κοινότητα Αυγόρου, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές, 25 Νοεμβρίου 2025. Νατάσα Χριστοφόρου

Αστυνομικοί μετακινούν φιάλες υγραερίου από οικία στη Λεμεσό αφού μια γυναίκα απείλησε με αυτοκτονία λόγω της εκποίησης του σπιτιού της, 3 Δεκεμβρίου 2025. Ιωάννα Μάντζιηπα

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Κίεβο, 4 Δεκεμβρίου 2025. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ)/Σταύρος Ιωαννίδης

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνονται στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια τριμερούς συνόδου κορυφής στην Ιερουσαλήμ, 22 Δεκεμβρίου 2025. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ)/Σταύρος Ιωαννίδης

Πανό με απεικόνιση του Ιησού Χριστού σε διαμαρτυρία κατά της λογοκρισίας του καλλιτέχνη Γιώργου Γαβριήλ στη Λευκωσία, 22 Δεκεμβρίου 2025. Πίτερ Εραμιάν