Γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα στην Κάτω Πάφο.

Από τα πρώτα στοιχεία η γυναίκα, που είναι μεσήλικας, εντοπίστηκε νεκρή έξω από εγκαταλελειμμένο κτήριο στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, δίπλα από ξενοδοχεία που υπάρχουν στην περιοχή, από γυναίκα εργαζόμενη που μετέβαινε στην εργασία της σε ένα εξ αυτών λίγο μετά τις 7.00 το πρωί.

Στη σκηνή έσπευσε Αστυνομία που διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα έχασε την ζωή της, ενώ στη σκηνή βρίσκεται και ασθενοφόρο.